Bassettin invita a apostatar a los católicos si no ´gustan´ de Bergoglio

Bassetti: ¡Si no te gusta Bergoglio, salte de la Iglesia!

Así como lo oye esta es la verdadera cara de la impostura Bergogliana donde todo apostata es bienvenido a la barca de la Pachamama excepto cualquier católico que se rebele contra ellos.

Bassetti le dijo a la Unión de Prensa Católica italiana, arremetiendo contra periodistas desfavorables al actual régimen bergogliano.“¿No te sientes cómodo con el actual pontífice? Si a alguien no le gusta este papa, dígalo, porque es libre de elegir otro camino”. “La crítica está bien, pero esta destructividad no”, ha declarado Bassetti ante la prensa en su diócesis de Perugia. “Hay demasiadas personas, que hablan del Papa y hay alguien a quien le dije que se haga evangélico, si no le gusta la Iglesia Católica, si este barco es demasiado estrecho”.

Bassetti quiso decir la barca de la Pachamama es estrecha, porque son ellos los que rechazan la doctrina de la Iglesia y los que odian las enseñanzas de la Iglesia católica. Son ellos los que se rebelan contra las Leyes de Dios.

Bassettin lo dice claramente el no pertenece a la Barca de San Pedro sino a la de la Pachamama de Bergoglio. Bassettin no se hubiera montado nunca en la Barca del Santo Papa Pío X ni a ningún otro papa católico; que es la Única Barca de San Pedro. Y además hay que aclarar que el asunto no es de gustos Bergoglio bien puede convertirse si quiere en el Presidente de Argentina pero no vamos a permitir que una secta de apostatas nos impongan a un hereje como Papa.

Bassetti se ha unido en su rebelión a Bergoglio para rechazar la doctrina católica milenaria. Para Bassetti su iglesia comenzó con Bergoglio no con Jesucristo. Es vergonzoso que Bassetti haciéndose pasar por un ´cardenal´ bergogliano invite a los católicos a que cometan apostasía si alguno no está de acuerdo con las herejías de Bergoglio, como si la Iglesia fuera propiedad privada de Bergoglio y no de Jesucristo. El hecho de que Bassetti invite a la gente a cometer un pecado mortal nos demuestra que este impostor no es católico.