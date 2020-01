Laicos católicos protestan contra el Cardenal Marx y le piden arrepentirse por llevar a la iglesia alemana por un camino cismático

El grupo internacional Acies ordinata, se movilizó en Munich orando silenciosamente en «protesta contra el cardenal Marx, debido al plan de los prelados de emprender un «camino sinodal» cismático.

19/01/20 4:06 PM

Traducción Infocatólica

(LifeSiteNews) Un grupo internacional de laicos católicos se movilizó en Munich orando silenciosamente en «protesta contra la Conferencia Episcopal Alemana y su Presidente», el cardenal Marx, debido al plan de los prelados de emprender un «camino sinodal» que según los críticos crearía una «nueva iglesia» que se aparta de la enseñanza católica sobre el celibato sacerdotal, la anticoncepción, la homosexualidad y la fornicación.

El grupo internacional llamado Acies ordinata, deriva su nombre de un título reservado para Nuestra Señora quien reúne un ejército de fieles para derrotar a sus enemigos. La frase en latín «terribilis ut castrorum acies ordinate» se relaciona con las batallas de María y se toma de un cántico de las Canciones del Antiguo Testamento (6, 3, 6:10).

El editor en jefe de LifeSiteNews, John-Henry Westen, también en la conferencia de prensa, acusó al cardenal Marx de tener «sangre en las manos».

Westen llamó a los obispos alemanes a «rechazar» las herejías de Marx y pidió a Marx que se arrepienta.

A group of lay faithful from around the world are standing in silent prayer in Munich today to ask #PopeFrancis and Germany’s bishops for “clarity and coherence” and an end to “dissimulation and deception” @NCRegister https://t.co/OkydpEKtIh pic.twitter.com/Tl8nuA1f5q

— Edward Pentin (@EdwardPentin) 18 de enero de 2020