Mensaje de los Ermitaños de Westray a los padres y sus familias

Por M. Donnelly, el 17 de enero de 2020

Publicado en nombre del Padre Stephen de Kerdrel, la Hna. Colette Roberts y el Hno. Damon Kell

La Familia es el fundamento y el corazón de la Iglesia, y es la táctica obvia del diablo destruir a la Familia. Trágicamente, esto está siendo ayudado por nada menos que el mismo Papa Francisco y sus subordinados.

Dios quiere salvar a la Iglesia revitalizando a la familia. ¿Cómo ayudamos a Dios en este objetivo?

El padre como cabeza de familia.

En primer lugar, debemos devolver al padre a su lugar central como cabeza de familia. Para saber cómo hacer esto, todo lo que uno tiene que hacer es leer los capítulos 5 y 6 de Efesios. Hay un plan para una vida familiar perfecta. Sí, la esposa está sujeta a su esposo, pero él debe amarla de la siguiente manera:

Aun así, los esposos deberían amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque ningún hombre odia su propia carne, sino que la nutre y la aprecia, como Cristo ama a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. (Efesios: 5: vv. 28-30)

Aunque la madre es el corazón de la familia, el padre es la cabeza. Los niños nunca deben perder la sensación de asombro y el temor amoroso de su padre, un miedo como el temor del Señor. Este temor es uno que no quiere ofender a su padre porque le traerá dolor. Los niños generalmente saben cuándo sienten tristeza en su madre, porque las mujeres suelen mostrar más sus emociones, pero esto no es tan fácil para muchos padres.

El padre como humilde protector de la familia.

El esposo debe dar su vida por su esposa e hijos de la misma manera que Cristo dio su vida por la Iglesia. El esposo debe ver su vida en una luz de sacrificio. No se trata de salir al pub con sus amigos, o a los clubes deportivos locales, con exclusión de la familia. Los padres están allí para proteger a la familia y criar a sus hijos en el amor y el temor del Señor.

Los padres deben ser muy humildes y fuertes. Aquí San José es un ejemplo del amor de un padre y un espejo de Dios el Padre. José no fue concebido inmaculadamente como María, era simplemente un hombre justo, un hombre de tal amor y dignidad que nunca ha habido un santo como él, ya que ningún otro santo se hizo cargo del Dios-Hombre y su Madre. La verdadera humildad es la fuerza. Los padres deben mirar lo sagrado de su vocación.

El padre como patriarca de la familia.

El padre debe ser como un patriarca para su familia y debe reflexionar sobre la vida de los grandes patriarcas, especialmente Abraham, Isaac, Jacob y José. Sumergiéndose en la vida de estos grandes hombres, se darán cuenta de su dignidad como padres, que es reflejar a Dios el Padre. Precisamente porque la gran mayoría de ellos no lo hace, el mundo está en tal desorden.

Como patriarca, el padre debe dirigir las oraciones en la familia y enseñar a los niños el catecismo; no es solo para las madres asumir todo esto. Debe saber cómo enseñar a sus hijos, jugar con ellos cuando son pequeños, estar íntimamente interesado en el interés de sus hijos. Debe llevarlos a entretenimientos, eventos deportivos, ya sea como participantes o espectadores. Él debe ir con ellos a películas y eventos culturales cuando estén en su adolescencia, y mantener un ojo de halcón sobre la compañía que mantienen. Debe imbuir una castidad real y viva en sus hijos y mostrarles que el sexo es para el matrimonio y que la idea moderna de ‘dating’ citas románticas es peligrosa. Sobre todo, debe enseñarles respeto por los demás, un respeto intenso y profundo. También debe estar íntimamente involucrado en con quién se casan sus hijos, y puede que tenga que rechazar su permiso. Esto no está pasado de moda, es simplemente bíblico.



El padre como guardián de la fe de la familia.

En estos tiempos terribles, el padre debe proteger la fe. Si el párroco no es ortodoxo, el padre tendrá que corregir al sacerdote. Si el sacerdote no escucha, entonces puede que tenga que retirar a la familia por un tiempo de la parroquia e informarle que no le dará dinero a la Iglesia. Esto debe hacerse con respeto pero con tanta firmeza y de una manera tan piadosa que con suerte el sacerdote se arrepentirá. Debe asociarse con otros hombres para monitorear lo que está sucediendo en las escuelas católicas locales y liderar manifestaciones pacíficas si es necesario para que la escuela errante enseñe la Fe.

El padre como patriarca y tutor de la familia no es un ideal abstracto o una forma de pensar insular, sino que se remonta a Noé, Abraham y los otros patriarcas que oficiaron como sacerdotes, protectores y guardianes. El padre, como todos los cristianos bautizados, tiene la triple vocación de sacerdote, profeta y rey. La realeza es más evidente en la vocación del padre, pero todavía hay una función sacerdotal allí, y ciertamente una profética. El padre debe hablar cuando las cosas están mal, no solo cuando esto sucede en la familia, sino también en la Iglesia y la sociedad. Un gran ejemplo a seguir para los padres es el Beato Franz Jaggerstater, Santo Tomás Moro y -Louis Martin, padre de Santa Teresa de Lisieux.

Hermanos de san José

Entonces, ¿cómo procedemos? Los padres católicos y cristianos necesitan apoyarse mutuamente. Hace muchos años, ayudé a fundar un movimiento llamado ‘Joseph’s Brothers’ que era para ayudar a los hombres a ser buenos padres y buenos maridos. Algunos de ellos eran divorciados, otros eran padres y otros eran hombres felizmente casados ​​con familias. Se reunirían cada dos semanas. Comenzarían la reunión con una oración, una reflexión sobre las Escrituras que tenía que ver con la paternidad, y luego compartirían y debatirían, y luego se dirigían desde San José a Dios el Padre. La reunión terminaría con una oración y una comida.

Lamentablemente, los tres grupos que ayudé a despegar no continuaron ¿Por qué? Como confiaban en mí como sacerdote, cuando me trasladaron a otro convento, el grupo perdió al líder. Los hombres en la Iglesia Católica han perdido sus cualidades de liderazgo y confían demasiado en el sacerdote para el liderazgo.

Los fieles de hoy necesitan ser guiados por valientes padres y esposos; en sus manos yace la espada que asestará un golpe mortal a Satanás. Es para que el padre empuñe la espada con la destreza del rey David y la intrepidez de Elijah. Que los padres y los esposos acepten esta gran y noble vocación.

