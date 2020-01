Bergoglio no profesa la fe católica, otra vez igualó la parodia luterana con la presencia Real de Cristo en la Sagrada Eucaristía

Bergoglio sigue socavando la doctrina católica a favor de la agenda globalista del NOM. Maliciosamente sigue promoviendo la herejía del indiferentismo religioso que es la mayor blasfemia contra Dios ya que él profesa los ideales masónicos del NOM y por eso no se arrodilla delante de Cristo presente en la Sagrada Eucaristía.

La santa Misa y la cena protestante son para Francisco “muy cercanas”

es.news Francisco recibió el viernes al pastor luterano Michael Jonas, que trabaja en Roma. La reunión fue relajada y cordial, dijo Jonas al Servicio de Prensa Protestante (EPD).

Francisco fue bien informado sobre las iglesias alemanas. Él [nuevamente] relató que cuando era un joven jesuita, una vez reemplazó a un pastor luterano en un servicio protestante durante una estadía en Escandinavia.

Según Jonas, Francisco dijo que los católicos y los luteranos eran “muy cercanos” en lo que hacen en sus respectivas liturgias.

Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que la Misa es un sacrificio y que, en la consagración, el pan y el vino se transforman (Transubstancian) en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los luteranos niegan estos dos principios de la fe.

Observe cómo Bergoglio mismo confiesa que colaboró con los herejes luteranos cuando era joven, esto nos muestra que durante mucho tiempo ya estaba excomulgado automáticamente , ya que el Magisterio de la Iglesia ha decretado perpetuamente la excomunión automática para quienes colaboran con los herejes.

El Canon 2316 dice: “Es sospechoso de herejía el que espontáneamente y a sabiendas ayuda de cualquier modo a la propagación de la herejía”.

Bergoglio es un hereje obstinado.

A Bergoglio no le importa que un musulmán, un ateo o un hereje, apostata o idolatra rechacen a Jesús con tal de que todos ellos lo acepten a él.

Santa Hildegarda de Bingen: (El anticristo) Atraerá a la gente dándole completa libertad de dejar de observar todos los mandamientos divinos y eclesiásticos, perdonándole sus pecados y exigiendo que sólo crean en su divinidad. Despreciará y rechazará el Bautismo y el Evangelio. Dirá que Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, sino un impostor… Dirá, yo soy el salvador del mundo y tratará sobre todo de convencer a los judíos que él es el mesías enviado por Dios, y los judíos lo aceptarán como tal. Sin embargo, tratará de trastornar todo orden en la tierra con sus leyes morales. Por consiguiente, las Sagradas Escrituras se refieren a él como el “desenfrenado”… Desechará toda ley moral y principios religiosos, para atraer el mundo hacia él. Concederá libertad total de los mandamientos de Dios y de la Iglesia y permitirá que todos vivan según sus pasiones… Se esforzará por hacer que la religión sea conveniente. Dirá que no es necesario ayunar ni amargarse la vida con renunciación… Será suficiente amar a Dios… Predicará el amor ilícito y destrozará los vínculos familiares… sostendrá que el pecado y el vicio no son pecado ni vicio…»