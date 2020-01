Disculpa insuficiente / católicos indignados en las redes sociales piden la renuncia de Bergoglio por pegarle a una mujer

La imagen ficticia de Bergoglio que ha sido fabricada por los medios de comunicación liberales ha caído dramáticamente.

Radio Mitre: El video del Papa Francisco golpeando la mano de una mujer que le agarró el brazo se convirtió rápidamente en lo más visto de las redes sociales.

A pesar que el Santo Padre pidió disculpas desde el balcón del Vaticano, desde Twitter, miles de usuarios exigen que Bergoglio renuncie a su pontificado.

Luego de ver el video, en redes sociales comenzó a circular el hashtag #RenunciáFrancisco. El mismo es tendencia nacional y sigue sumando posteos que exigen que el máximo referente de la Iglesia Católica deje su lugar, teniendo en cuenta que no sería la primera vez que un Papa abandona el cargo.

En la disculpa leída por Bergoglio en lugar de arrepentirse se auto justificó

es.news Francisco se disculpó durante la oración del Ángelus por haber golpeado la mano de una mujer el día anterior.

Al hablar sobre la paciencia reconoció que a veces todos perdemos la paciencia. “Yo también”.

Y: “me disculpo por el mal ejemplo que di ayer”.

En vano se esfuerza en propagar la doctrina cristiana quien la contradice con sus obras (San Antonio de Padua, Sermón 1,226).

La expresión exterior tiende a manifestar lo que se cree en el corazón (Santo Tomás de Aquino Suma Teológica 2-2, q. 3, a. 1). La manera de enseñar algo con autoridad es practicarlo antes de enseñarlo, ya que la enseñanza pierde toda garantía cuando la conciencia contradice las palabras (San Gregorio Magno, Moralia,23).

Hashtag de católicos Argentinos indignados en Twitter #RenunciáFrancisco :

Gabriel ⭐️🇦🇷⚓️‏ @G4briel_8 A Juan Pablo II un terrorista le metió 4 balazos, estuvo al borde de la muerte, pero ese Papa lo perdonó y hasta entablaron una amistad, en cambio Francisco no soporta un apretón y tirón de manos de una mujer. # RenunciaFrancisco

@alvarosarco : Bergoglio reacciona violentamente por el efusivo saludo de una mujer pero a los dictadores de izquierda, a los asesinos del pueblo, los recibe con alfombra roja #RenunciaFrancisco

SusyMo‏ @MareaNocturna20 18h

Hipócrita #REnunciaFrancisco, luego de que maltrataste a una mujer, en la plaza, a la vista de todos no podes dejar este mensaje, sos el responsable de que muchos católicos nos alejemos de la Iglesia, haz manchado la sotana blanca que vistes!

agustina rodriguez‏ @brava89 · 15h #RenunciaFrancisco un día agrede a una mujer al otro día hace una homilía contra la violencia (femenina). No tiene límite su hipocresía, no sé a quién me recuerda….

El Chino Fernandez: Ya lo recordaron varios. Pero no está de más repetirlo.

JUAN PABLO II PERDONÓ AL TIPO QUE LE DISPARÓ CON INTENCIÓN DE ASESINARLO.

Este otro impresentable no deja de avergonzarnos frente a la comunidad mundial.