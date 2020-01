Bergoglio continúa ridiculizando el papado establecido por Cristo

Bergoglio golpeó a una mujer católica que lo sujetó de la mano para hablarle él se enojó y luego continuó en su actuación teatral.

“Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio”.

El hecho de que Bergoglio se haya salido fuera de quicio y que tan fácilmente se deje llevar por la Ira nos demuestra que él no tiene la virtud del dominio propio ni el don de la prudencia y que a Bergoglio no lo guía el Espiritu Santo.

El carácter de un hombre Malo se deja ver en la manera como reacciona ante una circunstancia inesperada. Al hombre malo se le cae la máscara mientras que el hombre prudente reacciona con paz. Como cuando a Jesucristo fue empujado cuando la mujer tocó sus vestiduras entre la multitud, el sencillamente preguntó quien lo había tocado. O incluso nos enseñó que no devolviéramos mal por mal, que si alguien nos daba una bofetada le diéramos la otra mejilla no que se la devolviéramos. A Jesucristo cuando le dieron una bofetada solamente preguntó: por que me golpeas?

Mateo 5:39 Yo os digo, que no hagáis resistencia al agravio; antes si alguno te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra Aquí vemos como Bergoglio en todo desobedece la Palabra de Dios Este hombre no es espiritual sino mundano. Romanos 12:17 No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos.

Ser papa no es un título sino un oficio de pastorear el rebaño de Cristo; que consiste en enseñar fielmente el depósito de la fe y confirmar a los hermanos en la fe católica.

Bergoglio constante y maliciosamente desprecia el papado ni siquiera respeta la dignidad sacerdotal.

Santo Tomás Cayetano, O.P. Teólogo y Cardenal

Señala que el famoso axioma “Ubi Petrus, ibi Ecclesia” (Donde esta Pedro esta la Iglesia) es válido sólo cuando actúa y se comporta como un Papa, porque Pedro “está sujeto a los deberes del Oficio” de otra manera, “ni la Iglesia esta en él, ni él está en la Iglesia.”

Bergoglio es un hereje, apóstata y enemigo de la Iglesia y enemigo de Cristo y nos ha declarado abiertamente la guerra a los católicos.

Pidamos que este impostor sea depuesto.