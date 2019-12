Queridos Hermanos en Cristo les deseo una Navidad Santa y bendita. Ruego que Jesús ilumine la noche oscura por la que estamos pasando, en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. Que El sea ese faro luminoso que nos alumbre el camino, que El sea quien nos brinde el consuelo, la alegría y la esperanza de saber que este mundo pasajero terminará y nuestra fidelidad tendrá la recompensa de la dicha eterna prometida. Ahora lloramos al ver como por todas partes somos perseguidos por profesar nuestra fe católica y al ver como Cristo es rechazado, pero ese dolor un día se convertirá en gozo y Cristo secará nuestras lágrimas y cambiará nuestra tristeza en Gozo. Oremos los unos por los otros para que Dios nos de la gracia de perseverar en la fe hasta el final. Oremos por la santificación de nuestras familias, para que sean rescatadas las ovejas perdidas y con el Poder del Espíritu Santo caigan arrepentidas ante los pies de Jesús, para que acepten a Cristo y ellos también puedan ser contados entre los redimidos. Para que no prospere ninguna arma forjada contra nosotros por el enemigo. Para que Cristo selle a cada uno de los miembros de nuestras familias como propiedad suya.

Venid adoradores, adoremos, a Cristo nuestro Redentor, Venid adorémoslo dando con nuestras vidas testimonio de santidad.

♪Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntátis.• *♫