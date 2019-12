Bergoglio contradice el Gran Mandato de Jesucristo mientras obstinadamente le hace proselitismo a la agenda masónica de la ONU

1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre.

La Iglesia católica ha condenado varias veces la masonería porque promueve la herejía del indiferentismo religioso que es la mayor blasfemia contra la Santísima Trinidad.

es.news Francisco da un portazo al mandato misionero de Cristo: “No puedes decir a un judío o a un musulmán: ‘Conviértete’”

“Para ser coherente en tu fe, no puedes decir a niños judíos o musulmanes ‘vengan y conviértanse’”, afirmó Francisco el 20 de diciembre durante su visita a una escuela secundaria en Roma.

Según el sitio web Avvenire.it, él divagó diciendo que “no estamos en la época de las Cruzadas”, como si la evangelización hubiese sido inventada por los Cruzados.

Las afirmaciones de Francisco contradicen a Cristo, quien convirtió a muchos judíos y dijo a sus apóstoles:

“Vayan y enseñen a todas las naciones; bautícenlas en el nombre el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).

Y: “Todo el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea y no se bautices se condenará” (Mc 16, 16).

«Nadie va al Padre sino por mí» Juan 14:6

Bergoglio habla inspirado por el demonio no le crean, trabaja al servicio del diablo para buscar la perdición de las almas.

Juan 5:23 para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.

VADE RETRO SATANA Bébete tu propio veneno.

En Argentina Bergoglio dejó varias veces de celebrar la misa de Navidad para celebrar la nochebuena con los Judíos talmúdicos

San Ambrosio, Sermón 37, Las dos barcas: “La infidelidad de la Sinagoga es un insulto al Salvador. Por eso Él [Cristo] eligió la barca de Pedro, y abandonó la de Moisés, es decir, Él reprobó a la sinagoga infiel, y adoptó la Iglesia creyente”.

‘Y esta será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados’ No cuando sean circuncidados, ni cuando sacrifiquen, ni cuando cumplan las otras normas, sino cuando encuentren absolución de sus pecados . Si, pues, esto ha sido prometido, aunque todavía no ha acontecido con ellos, ni se han apartado mediante la absolución del Bautismo, tendrá lugar ciertamente . Así añade: ‘Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables’. (San Juan Crisóstomo, Homilía IX sobre la Carta a los Romanos, n.6. Francés . Latín-griego )

San Bernardo Se debe pretender la conversión de los judíos

¿No cosecha mucho más la Iglesia entre los judíos día a día, por el camino del convencimiento y de la conversión, que si los aniquilara de una vez a todos con la furia de las armas? ¿Crees que ha sido establecido al azar esa oración universal de la Iglesia, en la que se intercede por los pérfidos judíos ‘desde donde sale el sol hasta su ocaso’, para que el Señor Dios rasgue el velo de su corazón y pasen de sus tinieblas a la luz de la verdad? Si creyera que los incrédulos no pueden creer, ‘será inútil y ridículo rezar por ellos’. Pero considera con ojos de misericordia que el Señor es compasivo con ellos y que devuelve ben por mal y odio por amor. ¿Ya no tiene valor aquello que se dijo: cuidado ‘con matarlos’? ¿O esto otro: ‘cuando entren todos los pueblos, entonces todo Israel se salvará’? ¿O aquello: ‘El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los deportados de Israel’? ¿Eres tú el destinado a dejar a los profetas por embusteros y anular todos los tesoros del amor y misericordia de Jesucristo? Tu ‘doctrina no es’ tuya, ‘sino del que’ te ‘envió’, tu padre. Pero creo que estarás satisfecho si igualas a tu maestro. ‘Y él es un asesino desde el principio’; es un mentiroso y padre de la mentira. ¡Qué ciencia tan monstruosa! ¡Qué sabiduría tan infernal, opuesta a los profetas, enemiga de los apóstoles y ruina de la misericordia y de la gracia! ¡Qué herejía tan asquerosa! (San Bernardo – Epístola 365, n.2 –Obras Completas de San Bernardo, BAC – vol. VII, p. 1055-1057)