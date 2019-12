El Arzobispo Viganò condena el ultraje que Bergoglio le hizo a la Virgen: “El papa Bergoglio se vale de la pachamama para intentar derrotar a la Guadalupana”

“Hemos sido envenenados por un falso magisterio durante más de seis años”

es.news Día tras día, Francisco sigue desmantelando la Sede de Pedro, escribe el 19 de diciembre en una declaración el arzobispo denunciante Carlo Maria Viganó.

Él acusa a Francisco de abusar de su autoridad (y de usarla) “no para confesar, sino para negar; no para confirmar, sino para extraviar; no para unir, sino para dividir; no para construir, sino para demoler”.

Viganò observa que Francisco humilla a la autoridad suprema de la Iglesia con “simulaciones y mentiras” y con “gestos descarados de ostentosa espontaneidad”, a través de los cuales se exalta a sí mismo en una continua auto celebración narcisista”.

Los recientes ataques de Francisco a la Inmaculada Concepción son para Viganó un golpe al corazón del dogma mariano: “Atacar a la Madre es levantarse contra el Hijo”.

Francisco abandona la celebración de la Asunción y, a diferencia de sus predecesores, evita rezar el Rosario con los fieles, observa Viganò.

Él conoce planes para introducir una “gota” amazónica en la oración eucarística del Novus Ordo, en lugar del Espíritu Santo. Este es para él un paso hacia un Novissimus Ordo panteísta e idolátrico.

Viganò describe a la Iglesia como “sin vida, cubierta de metástasis, devastada”.

“La llegada del Anticristo es inevitable”.

Arzobispo Viganò: “Herejías materiales, herejías formales, idolatría y superficialidades de todo género: el Sumo Pontífice Bergoglio no cesa de humillar obstinadamente la autoridad suprema de la Iglesia, desmitificando el Papado, como tal vez diría su ilustre colega Karl Rahner. Su modo de actuar tiene por objeto violar el Sagrado Depósito de la Fe y desfigurar el rostro católico de la Esposa de Cristo con sus palabras y sus actos, con disimulaciones y con mentiras, con sus gestos evidentes que alardean de espontaneidad pero están meticulosamente ideados y planificados , y con los cuales se exalta a sí mismo en un incesante autobombo narcisista, mientras humilla la figura del Romano Pontífice y eclipsa la del Dulce Cristo en la Tierra”.

“El papa Bergoglio se vale de la pachamama para intentar derrotar a la Guadalupana. La entronización del ídolo amazónico en el Altar de la Confesión en San Pedro no fue otra cosa que una declaración de guerra a la Señora y Patrona de las Américas, que al aparecer se a San Juan Diego derrotó los ídolos demoniacos y conquistó a los indios llevándolos a la adoración del verdadero y único Dios gracias a su mediación materna. ¡No es ninguna leyenda!

A pocas semanas de la clausura del acto sinodal que supuso la investidura de la pachamama en el corazón de la catolicidad, hemos tenido noticia de que el desastre conciliar del Novus Ordo Missae será objeto de más modernizaciones, entre otras la introducción del rocío en el Canon Eucarístico en sustitución de la mención al Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad.

Se trata de un paso más en la regresión hacia la naturalización e inmanentación del culto católico, rumbo a un Novissimus Ordo panteísta e idólatra. El rocío –entidad presente en el lugar teológico de la Amazonia tropical, como supimos por los padres sinodales–, aparece como el nuevo principio inmanente de la fecundación de la Tierra, que la transustancia en un todo interconectado en un sentido panteísta al que se asimilan y someten los hombres para la gloria de pachamama. Henos aquí hundidos en las tinieblas de un nuevo paganismo mundialista y ecotribal, con sus demonios y perversiones. Con esta enésima distorsión litúrgica, la divina Revelación se degenera en la plenitud del arcaísmo; de la identidad hipostática del Espíritu Santo, nos deslizamos hacia la evanescencia simbólica y metafórica del rocío, que la gnosis masónica había hecho suya desde hace tiempo.”

Arzobispo Viganò: El resultado de este abuso de autoridad es que nos encontramos ante una Iglesia Católica que ha dejado de ser católica, un recipiente vaciado de su auténtico contenido para reemplazarlo con productos de pacotilla.

Acto de acusación a Francisco y de amor a la Iglesia de S.E. monseñor Carlo Maria Viganò