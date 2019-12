Mons. Strickland advierte que los obispos que pretenden cambiar la doctrina socavan su propia autoridad

(InfoCatólica) Ante la intención manifestada por obispos alemanes de «revaluar» la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, la moral sexual en general, así como los sacramentos del orden y del matrimonio, Mons. Strickland ha pedido a los fieles que se mantengan firmes en la fe y ha advertido que si los obispos no llevan las almas a Dios, pasan a ser irrelevantes.

As these German bishops embrace “newly assessing” Divinely revealed truth they undermine their own authority. Many have “newly assessed” that Catholic Bishops have no authority over their lives. If bishops don’t shepherd souls to God they are irrelevant. https://t.co/8bmRwzTlaU

A CALL TO FAITHFUL CATHOLICS…stay strong in the Divinely Revealed Truth that the Deposit of Faith expresses. Satan, the father of lies SEEMS to be winning but that has happened before (remember God’s Son on the Cross). Evil has its day but Truth Prevails. Gaudete In Christ!

