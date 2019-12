El Templo que pidió la Virgen en Guadalupe no es la nueva ´basílica´ modernista que ha sido profanada con encuentros sincréticos ecumenistas que violan el Primer Mandamiento y contradicen el mensaje evangelizador de la Virgen de Guadalupe

La Virgen Santísima se apareció en el Tepeyac, México, al indio recién converso Juan Diego el martes 12 de diciembre de 1531, apenas diez años después de la conquista de México.

La Virgen le dijo al indio católico recién converso Juan Diego: ojalá aceptes ir a al palacio del Obispo de México, y le narres cómo nada menos que yo te envío de embajador para que le manifiestes cuan grande y ardiente deseo tengo de que aquí me provea de una casa, de que me levante en el llano mi templo. Absolutamente todo, con todos sus detalles, le contarás: cuanto has visto y admirado, y lo que has oído.

73.- para ver si al fin era creída la embajada, la voluntad de la Perfecta Virgen, tocante a que le hagan, le edifiquen, le levanten, su templo donde se dignó indicarlo, en donde se digna quererlo. (Corazones.org)

Virgen de Guadalupe: “Te ruego que mañana vuelvas a donde el obispo y le digas que yo, en persona, te he enviado para que alcen un templo en mi nombre”

La Basílica fue construida en el mismo sitio señalado por la Virgen donde estaba la previa iglesia del siglo 16 y fue terminada en 1709. En 1644 el Papa Urbano VIII concedió Indulgencia Plenaria a los que visitaran el Santuario en la fiesta titular.

“La basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta, comenzando su construcción en marzo de 1695 El día 1 de mayo de 1709 abrió sus puertas, con un solemne novenario. En 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral, posee su propio cabildo. Su portada es exenta y simula un biombo, las cuatro torres octagonales de sus esquinas (coronadas con talavera amarilla con cenefa azul, lo mismo que la cúpula del crucero) tienen un significado asociado a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de oro, mencionada en el Apocalipsis (Ap 21, 18).”

1904 El Papa S. Pío X eleva la Colegiata de Santa María de Guadalupe a la calidad de Basílica Menor. 1910 El 24 de agosto el Papa San Pío X la declaró “Celestial Patrona de la América Latina”.

Desde 1974 la Antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por 24 años. Hacia el 2000 y con la etapa principal terminada, el templo volvió a abrir sus puertas, esta vez con el nombre de Templo Expiatorio a Cristo Rey.

La Basílica original de Guadalupe que descansa sobre la roca del cerro del Tepeyac se ha hundido notablemente. Veamos esta como una señal de advertencia.

Virgen de la Salette: Las Iglesias serán cerradas o profanadas

La Nueva ´basilica´ modernista fue construida entre 1974-1976 en su cercanía pero no en el sitio señalado por la Virgen ya que este lugar lo ocupa la original Basilica de Guadalupe. Esta estructura modernista ha sido profanada con encuentros ecumenistas sincréticos que violan en Primer Mandamiento y contradicen el mensaje evangelizador de la Virgen de Guadalupe.

El nuevo templo modernista fue construido con la campaña publicitaria internacional de L’Ossertatore Romano, con el llamado a la cooperación del Cardenal Miranda, que se hizo efectiva mediante la campaña de distribución de bonos por Mons. Salazar, para que el pueblo mejicano aportara los 150 millones de pesos necesarios para construir la “Arena Tepeyac” (aproximadamente 10 millones de dólares).

La “Arena Tepeyac”, como la llama el pueblo mejicano por su similitud con una plaza de toros o arena, es un edificio ambiguo que, en palabras del P. Manuel Ponce, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Arte Sacro (dependiente del Arzobispado de Méjico) “… con la pura estructura no se puede juzgar, faltan los pormenores y acabados que determinarán el carácter religioso del nuevo templo”, consignando las ventajas de funcionalidad, comodidad, luminosidad y gran capacidad… pero no religiosidad. O como expresó el Arq. Jaime Gonzalez Luna, vocero de dicha comisión, en el sentido de que, en la actualidad “el arte sacro ya no ha de tener contenido simbólico o monumental“.

“La Arena Tepeyac” es, también, el titulo de un folleto del Ing. Francisco Garibi Velasco[2], que los fieles mejicanos han distribuido profusamente, con la urgencia del caso, desde marzo de 1975. Pese a que la Virgen de Guadalupe es Patrona de TODA Hispanoamérica, y que estos hechos atañen a todos los hispanoamericanos, dicho folleto y estas vicisitudes han sido poco divulgados y mucho menos conocidos, lo cual no es de extrañar, pues el mismo pueblo mejicano ha sido totalmente engañado en este sentido. El Ing. Garibi Velasco se refiere, en dicho folleto, no solo a las oscuridades y engaños de que fue rodeado el proyecto de la “Arena Tepeyac”, sino también al despojo de otras iglesias, en Oajaca, en San Francisco de Cuernavaca, en San Miguel de Guadalajara, en la Catedral de Zamora, etc., por obra del obispo Mendez Arceo, el cardenal Salazar, el obispo Hernández Hurtado, como antecedentes del nefasto proyecto de transformar la celebre Basilica en museo, al estilo hartamente conocido de los comunistas, cuando contaba, como es sabido, con un magnifico Museo Interior, que después de salvarse del pillaje en los tiempos de persecución, no se ha podido librar, en estos días de desacralización, de las múltiples depredaciones sucedidas en los trece arios del abad Schulemburg. El P. Cenobio, dilecto amigo e intimo colaborador de este, declaró a la prensa, en vísperas de la colocación de la piedra fundamental (11 de diciembre de 1974), que el archivo y la biblioteca de la Basilica están totalmente saqueados y que han perdido todo lo de valor, encontrándose en completa desorganización.

Pero lo que más asombra al leer el breve, pero bien documentado folleto del Ing. Garibi Velasco, es el hecho de que la “Arena Tepeyac” fue proyectada y construida con el pretexto de que la Basilica estaba a punto de derrumbarse y trayendo argumentos de tipo económico para su restauración y, sin embargo, después de decidirse e iniciarse los trabajos de construcción del irreverente “stadium”, se emprendieron tareas de refuerzo en la Basílica … para darle el uso de museo.

(Revista “Roma” N° 121, Pg. 50 ) Católicos alerta

Profecía de la Virgen en la Salette: Habrá Iglesias para servir a esos espíritus.

Cuando una iglesia es profanada el obispo la debe volver a consagrar, acto que como es obvio nunca se hizo ya que fueron los mismos curas modernistas que la tienen bajo control quienes la profanaron.

El Código de Derecho Canónico obliga a hacer actos de reparación de las iglesias que han sido profanadas.

1205 Son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos.

1211 Los lugares sagrados quedan violados cuando, con escándalo de los fieles, se cometen en ellos actos gravemente injuriosos que, a juicio del Ordinario del lugar, revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar, que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos.

1212 Los lugares sagrados pierden su dedicación o bendición si resultan destruidos en gran parte o si son reducidos permanentemente a usos profanos por decreto del Ordinario o de hecho.

«… para una infinidad de personas que tenían buena voluntad, el acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y la profanación de las Iglesias» (AA.III.167) Profecías de Ana Catalina Emmerich

Los masones niegan los dogmas de la Iglesia y ellos encontraron que la manera mas astuta de hacerlo es reinterpretarlo y utilizarlos para darle un nuevo significado contrario a la fe.

El heresiarca modernista Jorge Mario Bergoglio al igual que el heresiarca Walter Kasper piensan que los dogmas y todas las devociones al igual que todo el catolicismo pueden ser reinterpretados, utilizados y suplantados por la herejía modernista dándole un nuevo enfoque marxista. Kasper, escribe hoy día: Como consecuencia de las investigaciones de la teología histórica somos propensos al replanteamiento. Kasper Niega los Dogmas: En su herético catecismo Alemán para Adultos dice: “los dogmas pueden ser unilaterales, superficiales, obstinados, estúpidos y prematuros.”

Bergoglio ha reinterpretado el mensaje de Guadalupe para contradecirlo y de manera astuta acomodarlo a su herejía, ya que el mensaje de la Virgen de Guadalupe contradice la herejía del indiferentismo religioso que profesa abiertamente el heresiarca Jorge Mario Bergoglio con la que promueve el marxismo cultural.

La “Madre del verdadero Dios” destruye la herejía del indiferentismo religioso que promueve Bergoglio

Bergoglio en contradicción al mensaje de la Virgen de Guadalupe dijo que el protagonista de Guadalupe era Juan Diego y no la Virgen María ni Dios, cabe notar que desde la aparición de la Virgen de Guadalupe Juan Diego ni siquiera había sido beatificado hasta después de los cambios modernistas que fueron introducidos con el Vaticano II.

Rome Reports: “Por último, Francisco dijo que la Virgen nunca buscó el protagonismo, sino que deseó hacer protagonistas a otros, como hizo con el indio Juan Diego”

El Heresiarca Bergoglio en contradicción con la Palabra de Dios dijo: “El Señor no busca el aplauso egoísta o la admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la Creación. Con corazón de Madre, ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que, por distintas razones y circunstancias, fueron inmersos en el abandono y el olvido”.

“En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar: al pie y de pie ante tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza”.

Vean como Bergoglio reinterpretó el mensaje de la Virgen de Guadalupe y astutamente lo remplazó con una interpretación herética modernista, masónico humanista y marxista para de esta manera negarlo y destruirlo:

“No a fuerza de promesas fantásticas de un pseudo-progreso que, poco a poco, lo único que logra es usurpar identidades culturales y familiares, y vaciar de ese tejido vital que ha sostenido a nuestros pueblos, y esto con la intención pretenciosa de establecer un pensamiento único y uniforme”.

El discurso de Bergoglio es un discurso marxista de lucha de clases contra la Iglesia católica y contra el Dios católico que él abiertamente desafía y combate.

En su libro herético “Sobre el cielo y la tierra”, en el Capítulo 3 – “sobre los Ateos” el heresiarca Bergoglio se rebela contra la doctrina católica:

“Podemos decir lo que Dios no es … pero no podemos decir lo que Él es. Yo clasificaría como arrogantes esas teologías que … tenían la pretensión de decir quién era”

El Heresiarca Jorge Mario Bergoglio: «Dialogar no significa renunciar a sus propias ideas y tradiciones, pero sí a la pretensión de que sean únicas y absolutas.»

Bergoglio niega al Verdadero Dios y lo reemplaza por el falso dios ecuménico de Antonio Quarracino

Que la Virgen de Guadalupe le pise la cabeza a la “Pachamama” amazónica que dio a luz a la iglesia del anticristo

1895 El Papa León XIII autorizó que se coronara solemnemente la Imagen de Guadalupe. La coronación de imágenes son un tácito reconocimiento de la Santa Sede al culto y veneración que merecen esas imágenes -pocas en el mundo- y por eso se les concede tan gran privilegio.

1933 El 10 de diciembre tiene lugar la solemne coronación pontificia en Roma, a cargo del Papa Pío XI.

1945 Con ocasión del Cincuentenario de la Coronación Guadalupana, su Santidad Pío XII, en un mensaje radial el 12 de octubre dijo entre otras cosas: “A las orillas del lago de Texcoco floreció el milagro. En la tilma del pobrecito Juan Diego -como refiere la tradición-, pinceles que no eran de acá abajo dejaban pintada la imagen dulcísima que la labor corrosiva de los siglos maravillosamente respetaría.”

México despierta sacúdete del yugo marxista y no permita que esta secta de modernistas que se ha infiltrado en nuestra Iglesia te cambien tu fe. Recuerda que por tus venas corre sangre cristera levanta la bandera de Cristo y lucha por instaurar su Reinado en tu familia para que Cristo reine en la Sociedad.

Hermano Mexicano hoy es un día para celebrar, un día en que estamos llamados a Luchar, un día en que debemos levantar la Bandera de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe para defender nuestra Fe.

