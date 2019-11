En Colombia el obispo Ariel Lascarro Tapia profanó la Misa a nombre de la ´inculturación amazónica´ de Bergoglio

Aun no ha sido aprobado el documento final del Sínodo Amazónico y el Obispo Lascarro se adelantó para profanar la Liturgia de la Santa Misa y la Casa de Dios a nombre de la ´inculturación amazónica´ de Bergoglio.

Hace dos semanas se profanó la Parroquia Santa Rosa de Lima de Municipio de Santa Rosa Sur de Bolivia, Colombia con unas danzas que fueron realizados después de la Homilía durante una misa precedida por el Obispo de Magangué Ariel Lascarro Tapia y 75 sacerdotes de esa diócesis. El Obispo afirmó que esa es la ´inculturación de la liturgia´ que ordena Bergoglio y el ´Sínodo´ Amazónico cuyo documento final aún no ha sido aprobado ni publicado.

La Iglesia es la Casa de Dios cuyo fin exclusivo es dar culto de adoración a Dios, es una Casa de Oración, no es un salón de eventos público, no es un hotel, no es un restaurante, no es un anfiteatro para conciertos de Rock, no es un salon de baile, ni un salón para actividades sociales o políticas. Sin embargo esta secta marxista sin ningún temor de Dios y con la ayuda de Bergoglio impunemente profanan la Casa de Dios.

“ELLOS TIENEN LOS TEMPLOS, NOSOTROS LA FE”: SAN ATANASIO

“En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar.” (Canon 1210).

Código de derecho canónico; “La iglesia parroquial es un edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino” (Canon 1214).

Nuestro Señor le advirtió a la famosa mística francesa Marie-Julie Jahenny (1850-1941) de estas terribles profanaciones de la Casa de Dios: “Veo que durante un tiempo lo suficientemente largo, el Santo Sacrificio será prohibido. Las Iglesias se convertirán en un refugio para el ganado; van a ser utilizadas como salas de recreo (de placer), donde el infierno vendrá para bailar con blasfemias mientras cantan”.

Ariel Lascarro Tapia tiene contaminada la diócesis con la idea marxista de la llamada teología del Pueblo: ´El Pueblo enseña´.

The Wanderer: describió en su Blog a Bergoglio como un practicante de la teología marxista del Pueblo:

«Bergoglio es un gobernante peronista o, lo que es lo mismo, populista. Muy bien lo desentrañó su antiguo compañero de seminario y excura tercermundista, Domingo Bresci en esta entrevista. A él le importa lo que diga o piense el pueblo y no la elite de los teólogos y, mucho menos, la de los restauracionistas semipelagianos entre la que nos contamos. Ya sabemos lo que el General Perón pensaba de la “oligarquía vacuna” argentina; lo mismo piensa Jorge Mario de la oligarquía teológica. Además, no olvidemos que, como el mismo pontífice lo ha dicho, su mentor teológico fue Lucio Gera y su “teología del pueblo”, según la cual “el pueblo” no es sujeto a evangelizar sino sujeto evangelizador. Se entiende de ese modo, más allá del innegable afán populista, que el primer gesto de Bergoglio al asomarse a la loggia vaticana el fatídico 13/3/13, haya sido pedir la bendición del pueblo. Y eso explica también el por qué ordenó una encuesta al pueblo para conocer su opinión sobre la familia y otras cuestiones de moral sexual. El pueblo enseña»

En 2014 Bergoglio eligió a Lascarro Tapia como Obispo de Magangué, Colombia.

Llama la atención en las parroquias de la diócesis la presencia de crucifijos que la Iglesia ha condenado.

En 1947, el Papa Pío XII condenó los crucifijos que muestran a Cristo Resucitado (llamados “Resurrexifixes”) , cruces que no muestra los sufrimientos de Cristo.

En 1921 el Papa Benedicto XV condenó los crucifijos torcidos.

También llama la atención que Ariel Lascarro Tapia se dedica a hacer activismo politico.

La Virgen advirtió en la Salette “Las Iglesias serán cerradas o profanadas. Los Sacerdotes y religiosos serán perseguidos.(…) Muchos abandonarán la Fé, y el número de Sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso Obispos” “La abominación será vista en lugares santos, en los conventos, y entonces el demonio se hará a sí mismo el rey de sus corazones.”

El Profeta Daniel 11:31 nos descifra que el desolador, hijo de perdición “hombre de pecado” de 2 Tesalonicenses 2:3-5 no está solo en su obra desoladora, la cual logra por medio de los multiples sacrilegios eucarísticos:

Daniel 11:31 La traducción de Nueva Versión Estándar Revisada Edición Católica dice:

Fuerzas enviadas por él ocuparán y profanarán el templo y la fortaleza. Abolirán el sacrificio regular y establecerán la abominación que introduce la desolación.

Daniel 11:31 (DHH) 31 »”Sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio.

La abominación de la desolación marca la señal de huida. Es decir que debemos separarnos de Bergoglio y todos sus cómplices modernistas.

Sor de la Nativité advierte sobre la usurpación del papado que instala la abominación de la desolación : “Yo he visto una gran potencia elevarse contra la Santa Iglesia. Ella ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor; la ha hecho servir como escabel a los transeúntes, y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones. Después de haber injuriado el celibato y oprimido el estado religioso, esta soberbia audaz hay se ha como revestido de los poderes de nuestro Santo Padre el Papa, del cual ella ha menospreciado la persona y la autoridad… He visto tambalear las columnas de la Iglesia, he visto, inclusive, caer un gran número de los cuales se tenía motivo de esperar más estabilidad… entre aquellos que debían sustentarla, se han encontrado cobardes, indignos, falsos pastores, lobos vestidos con piel de corderos , que han entrado en el rebaño para seducir las almas simples, degollar el aprisco de Jesucristo, y librar la heredad del Señor a la depredación de los ladrones, los templos y los santos altares a la profanación…” Laicos Unidos en Cristo.