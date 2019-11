El arzobispo Viganò denuncia el plan destructivo aprobado por Bergoglio para construir un ´templo para la neo-religión mundial´

El falso papa Bergoglio aprobó la construcción de un sitio ‘abrahámico’ con musulmanes y judíos para promover la fraternidad masónica. La Iglesia ha condenado la Masonería porque promueve la herejía del indiferentismo religioso que a su vez promueve a un dios masónico. Los Judíos y los musulmanes necesitan convertirse y bautizarse para salvarse, porque nadie se salvan si no tiene a Cristo como Redentor.

En un artículo publicado el 19 de noviembre por el periodista italiano Aldo Maria Valli sobre Duc in Altum, el Arzobispo Viganò escribe: “En el jardín de Abu-Dhabi, el Templo de la Neo-Religión Sincrética Mundial está a punto de surgir con sus dogmas anticristicos. ¡Ni siquiera el mas esperanzado de los masones hubiera imaginado tanto! “

El plan aprobado por Bergoglio para construir una amalgama ‘abrahámica’ con musulmanes y judíos es masónico, cismático, herético y apóstata. Esta herejía del indiferentismo religioso está considerada como la mayor blasfemia contra Dios. El Arzobispo Fulton Sheen advirtió que el falso profeta que usurparía el papado crearía una falsa iglesia ecuménica que iba a promover esta fraternidad masónica que niega la Paternidad de Dios. De hecho es necesario recordar que el Islam fue inventado por el falso profeta Mahoma después de que la Iglesia condenó como anatema la negación de la encarnación del Hijo de Dios y la Escritura señala esto como obra del Anticristo. El Islam está anatematizado y es considerado como una herejía sincrética que mezcla el judaísmo con las costumbres paganas y supersticiosas de las tribus árabes. Mahoma no eligió a Yahveh sino a Alá, uno de los falsos dioses que los árabes adoraban. El falso Abraham que Mahoma utilizó en su nueva religión sincrética no es Judío sino un invento Islámico. Tampoco el Jesucristo Islámico es Judío sino que es otro invento de Mahoma y así sucesivamente. El término Musulmán o Mahometano no se refiere a las tribus árabes de que existieron antes que Mahoma inventara el Islam sino al los practicantes de la falsa religión Islámica que consideran a Mahoma como su profeta y al falso dios Alá como su dios. Esta idea herética fue introducida por los herejes modernistas en el documento Lumen Gentium, por eso se ha difundido ampliamente después del fatídico Concilio Vaticano II que contiene herejías autodestructivas como esta.