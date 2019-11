Bergoglio siempre tuvo una Agenda Gay

El dogma del papado enseña que el Espíritu Santo protege al Papa para que no enseñe herejías en asuntos de fe y moral. Decir que Bergoglio es nuestro papa es una blasfemia que contradice el dogma del papado. Además al admitir que Bergoglio ya se había separado de la doctrina moral católica en Argentina, eso significa que ya había quedado autoexcomulgado y que era un cismático y un apóstata. Es decir que no era candidato para ser papa ni siquiera un simple monaguillo. Es un hecho que Bergoglio es un activista gay por esta misma razón estamos obligados a afirmar que Bergoglio NO es un papa católico.



Bergoglio es el líder de la anti iglesia que se rebela contra Dios. Decir que él es nuestro papa significa convertirse en miembro de la anti iglesia. El título correcto de este artículo original debería ser “Bergoglio [Francisco] siempre tuvo una ‘agenda gay'”

El Magisterio de nuestra Iglesia decreta que la elevación de un hereje al papado es invalida y nula por lo tanto Bergoglio nunca ha sido y nunca serán un Papa católico.

Nulidad de todas las promociones o elevaciones de desviados en la Fe

Noticias relacionadas:

Desde el 2003 Bergoglio no quiso recibir a la víctima del pedófilo Julio Cesar Grassi

Bergoglio encubrió al abusador sexual Rubén Pardo y lo escondió en el Hogar Sacerdotal de Condarco 581

Bergoglio encubrió curas pederastas siendo Cardenal y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Bergoglio también encubrió al cura pedófilo Mauro Inzoli a petición de Vito Pinto y Coccopalmerio y lo devolvió al estado sacerdotal.

El último apoyo de Bergoglio para el activismo gay: Bergoglio se reunió con la lesbiana activista Gay Jayne Ozanne que está haciendo campaña para criminalizar la terapia reparativa que se utiliza para abandonar la homosexualidad.

Santa Hildegarda: La homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios