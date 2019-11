Bergoglio ‘anula’ el pecado mortal y se inventa un nuevo ‘pecado’ y ‘crimen’ contra la Pachamama

El ‘Misericordioso’ Bergoglio inventa un nuevo pecado – el que lo comete es un “nazi”

es.news Francisco quiere crear un “pecado ecológico contra nuestra casa común” y anunció su introducción en el Catecismo.

Al hablar el 15 de noviembre en la Asociación de Derecho Penal, Francisco dijo que el Sínodo sobre la Amazonia propuso definir este pecado ecológico como acción u omisión contra Dios, la comunidad, el medio ambiente y las futuras generaciones, manifestada en actos de contaminación y destrucción.

Francisco afirmó que hoy reaparecen acciones que son “típicas del nazismo que persiguió a judíos, gitanos y homosexuales”, y representó “una cultura de derroche y odio”. La homosexualidad es todavía ilegal en muchos países.

Es interesante advertir que Francisco no mencionó al comunismo. Otro detalle: Francisco llegó más de una hora tarde, haciendo esperar a los abogados .

Gálatas 1:8,9

Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema!!!!

El pecado es descrito en la Biblia como la trasgresión a la ley de Dios (1 Juan 3:4) y rebelión contra Dios (Deuteronomio 9:7; Josué 1:18). Bergoglio promueve la estafa del calentamiento Global de Soros, para servir a la Pachamama, la “pobre” oprimida del marxismo.

Bergoglio en su Malicia demoniaca niega la fe católica al negar las consecuencias del Pecado Original y niega la Palabra de Dios que señala al Pecado como causa de todos los males que suceden en la Tierra.

Isaías 24:5

La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues traspasaron las leyes, violaron el precepto, rompieron la alianza eterna. Por eso una maldición ha devorado la tierra, y tienen la culpa los que habitan en ella. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra, y quedan pocos del linaje humano.

Bergoglio no solamente quiere que sean considerados pecados sino que quiere que sus nuevos eco-pecados se castiguen penalmente: “Un sentido elemental de justicia implicaría que algunos comportamientos, de los cuales las empresas son generalmente responsables, no queden impunes. En particular, todos aquellos que pueden considerarse como ‘ecocidio”” “En esta circunstancia, y a través de ustedes, me gustaría hacer un llamamiento a todos los líderes y representantes en el sector para que contribuyan con sus esfuerzos a garantizar una protección legal adecuada de nuestro hogar común”

Bergoglio considera a la tierra como una diosa viva, como un ser vivo que actúa por voluntad propia independiente de la Voluntad de Dios:

“La tierra no perdona nunca. Cuidar la madre tierra para que no responda con la destrucción”.

La Palabra de Dios contradice las herejías de Bergoglio.

33. El Señor convirtió los ríos en páramos, y en sequedades los manantiales de agua; 34. la tierra fructífera en salinas, por causa de la malicia de sus habitantes. Salmos 107 – Biblia Torres Amat 1825

24. Entonces el Señor llovió del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego por virtud del Señor. 25. Y arrasó estas ciudades, y todo el país confinante, los moradores todos de las ciudades, y todas las verdes campiñas del territorio. Génesis 19 TA

Salmos 68:6

Dios prepara un hogar para los solitarios; conduce a los cautivos a prosperidad; sólo los rebeldes habitan en una tierra seca.

Scalfari: “El Papa ha abolido de facto el pecado con Evangelii Gaudium”

Como lo afirmó el ateo apostata Scalfari busca anular el Pecado Mortal y anular los 10 Mandamientos y reemplazarlos por el documento apostata amazónico que es un reciclaje de la Carta a la Tierra.

Como a Bergoglio no le interesa la salvación de almas por eso sigue pervirtiendo el concepto de pecado, promoviendo definiciones herética de pecado como la del heresiarca jesuita Jon Sabino, de la teología marxista de liberación quien en 1991, con énfasis en lo terrenal definió el pecado como las estructuras sociales injusta. Los ejemplos de los pecadores para Jon Sabino eran las oligarquías, las corporaciones multinacional, las diversas fuerzas armadas y “prácticamente todos los gobiernos.” Sabino reformuló las bienaventuranzas en términos terrenales.

“El cristianismo, más allá de los ‘márgenes estrechos del catolicismo actual’, podrá sobrevivir si se reformula y entra en armonía con la ‘Madre Tierra’”.

Los principales ‘ecocidas’ son los abortistas que derraman sangre inocente, los Pachamamistas que contaminan la tierra con sacrificios paganos, los pecadores impenitentes que contaminan la tierra como los homosexuales, los adúlteros, los idolatras, los homicidas, los fornicarios, los depredadores homosexuales. Por causa del vicio de la sodomía Dios destruyó hasta la vegetación de Sodoma y Gomorra. El Principal ´Ecocida´ que esta destruyendo el Planteta es el anti papa Bergoglio hijo de pecado, hombre de perdición que desafía la Ley de Dios, que contamina la tierra con la doctrina de demonios. A ese asesino de almas, el mayor asesino del Planeta le aguarda una cárcel de la que nunca Jamás podrá escapar !!!!!

Los Grupos disidentes de activistas homosexuales aplaudieron que Bergoglio no condena el pecado de la homosexualidad, sino que criticó a los gobiernos que la prohíbe, sin embargo la opinión herética de Bergoglio no importa porque la enseñanza inmutable de la Iglesia católica considera la homosexualidad como un Grave pecado que clama venganza al Cielo. “Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”. La Iglesia condena la abominable practica de la homosexualidad así como el afeminamiento, cambio de sexo o seudo-identidad gay. La Iglesia llama a las personas que son tentadas con una atracción al mismo sexo a la castidad.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El Hijo de la Perdición según la monja mística alemana Hildegarda Bingen OSB:

“El Anticristo emboscará sus doctrinas en el deseo sexual; afirmará que la impureza y delitos parecidos no son pecados… el desgraciado Hijo de la Perdición engañará a los hombres, enseñándoles a vivir según el gusto ardiente de la carne y a consentir en todo deseo carnal.”

1 Corintios 6: 9-10 9 ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que no se dejen engañar; ni los inmorales, [fornicarios] ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, [afeminados ni los sodomitas] … heredarán el reino de Dios.

Recibir novedades profanas es costumbre de herejes: El Apóstol nos hablaba de novedades profanas en las expresiones. Ahora bien, profano es lo que no tiene nada de sagrado ni religioso, y es totalmente extraño al santuario de la Iglesia, templo de Dios. Las novedades profanas en las expresiones son, pues, las novedades concernientes a los dogmas, cosas y opiniones en contraste con la tradición y la antigüedad; su aceptación implicaría necesariamente la violación poco menos que total de la fe de los Santos Padres. Llevaría necesariamente a decir que todos los fieles de todos los tiempos, todos los santos, los castos, los continentes, las vírgenes, todos los clérigos, los levitas y los obispos, los millares de confesores, los ejércitos de mártires, un número tan grande de ciudades y de pueblos, de islas y provincias, de reyes, de gentes, de reinos y de naciones, en una palabra, el mundo entero incorporado a Cristo Cabeza mediante la fe católica, durante un gran número de siglos ha ignorado, errado, blasfemado, sin saber lo que debía creer. Evita, pues, las novedades profanas en las expresiones, ya que recibirlas y seguirlas no fue nunca costumbre de los católicos, y si de los herejes. (San Vicente de Lérins. El Conmonitorio, Estar en guardia ante los herejes, n. 24)