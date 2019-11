Quien se sube a la canoa de la Pachamama de Bergoglio se baja de la Barca de Pedro

Como lo profetizó el Arzobispo Fulton Sheen el falso papa Bergoglio está liderando la anti iglesia del anticristo con la finalidad de tratar de destruir a la Iglesia fundada por Jesucristo.

Bergoglio ha profanado la Casa de Dios y violando el Primer Mandamiento le ha abierto las puertas a la idolatría.

El Arzobispo Viganò advirtió que los católicos que se adhiera a este plan satánico habrán cambiando de religión.

Bergoglio no es papa de nuestra Iglesia católica sino un falso Papa que le ha declarado la guerra a Jesucristo y busca anular los Mandamientos de la Ley de Dios y subvertir la doctrina moral católica. Bergoglio estaba descalificado para ser un candidato al papado incluso para ser un simple monaguillo porque no profesaba la fe católica en Argentina. Y el principal requisito para ser papa legitimo es que el candidato debe ser católico no puede ser un hereje, y Bergoglio no solamente era un hereje, sino también un cismático y un apóstata.

«Un hereje no es Papa; ni tampoco es legítimo un ‘Papa’ que se pone en duda» : Derecho Canónico de 1943

Santo Tomás Cayetano (1469-1534), que ayudó al papa León X a redactar la bula Exsurge Domine, para contrarrestar la reforma luterana, señaló que el axioma “Ubi Petrus, ibi Ecclesia” (Donde está Pedro, está la Iglesia) «es válido sólo cuando actúa y se comporta como un Papa, porque “Pedro está sujeto a los deberes del Oficio”, de otra manera, “ni la Iglesia está en él, ni él está en la Iglesia”».

Bergoglio no cumple las funciones de un Papa católico sino de un falso Papa que está confirmado a los rebeldes en la apostasía y liderándolos en una guerra contra el Verdadero Dios y contra las enseñanzas de la Iglesia católica.

Efesios 4:5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo

La canoa de la Pachamama de Bergoglio no tiene nuestra fe, nuestro bautismo ni a nuestro Señor Jesucristo. Bergoglio mismo es quien se ha apartado de la Iglesia católica y ha roto con la Unidad. El Pecado de Bergoglio es triple es de herejía, apostasía y cisma es un pecado de Blasfemia contra el Espiritu Santo.

El Canon 1364 dice que aquellos que practican la idolatría se separan inmediatamente de la Iglesia sin que sea necesaria ninguna declaración de ningún Obispo o tribunal o Sínodo para determinarlo.

Papa León XIII, Satis cognitum, # 5, 29 de junio de 1896:

“Quien se separa de la Iglesia para unirse a una esposa adúltera, renuncia a las promesas hechas a la Iglesia. Quien abandona a la Iglesia de Cristo no logrará las recompensas de Cristo”

Bergoglio es quien lidera esta secta amazónica herética apostata y cismática, por lo tanto es el Cismático Jorge Mario Bergoglio quien rompe con la Unidad. La secta de Bergoglio no está en unión con Cristo sino con el Anticristo.

San Cipriano advirtió que unirse a un falso Papa significa abandonar la Iglesia católica. “Adherirse a un falso obispo de Roma es estar fuera de la comunión con la Iglesia”.

San Vicente Ferrer advirtió en su tratado del Cisma Moderno que quienes se unen a un falso papa son cismáticos y quedan excomulgados.

Se dice generalmente, y con acierto, que en la actualidad, por causa de la doble elección de papa, hay un cisma en la Iglesia, o mejor, hay separación cismática de la Iglesia. Si existe el cisma, es necesario que haya cismáticos, que no son precisamente los que obedecen al papa verdadero, sino los que obedecen al falso cual si fuera legítimo. La ignorancia no excusa a los cismáticos, porque, según San Pablo: Si alguno lo desconoce, será él desconocido (1 Cor. XIV, 38,). San Ambrosio, comentando la carta a los Romanos, dice: Si tienes ignorancia, pecas gravemente (C, II). Luego está claro nuestro primer propósito.

Con todo, hay que notar que en este género de ignorancia no todos pecan del mismo modo. Cuanto más excelentes son los hombres en ciencia o en algún oficio y grado, tanto mayor es su pecado de ignorancia. Y a causa de la misma ignorancia, cuanto más se adhieren al falso papa, defendiéndolo, honrándolo o predicándolo como papa; y más se apartan del verdadero, impugnándolo, blasfemando contra él y seduciendo a los demás, tanto más gravemente pecan. Y quienes conociendo la verdad no comulgan con ella, sino que prefieren permanecer en su ignorancia mientras dura el cisma presente, con el fin de alcanzar bienes temporales y recibir réditos eclesiásticos o cosas semejantes, pecan mucho más que aquellos otros que desconocen la verdad por pura negligencia. Sin embargo, todos los que sufren ignorancia obedeciendo al falso papa y apartándose del verdadero, pecan mortalmente, exponiéndose por ello a un gran peligro, porque quebrantan el precepto divino y quedan excomulgados, según el derecho, automáticamente.

Bergoglio desde Argentina se separó de Cristo y abandonó la Iglesia católica. Quien se une a Bergoglio se une a su rebelión contra Dios.

Catecismo Mayo de San Pío X:

Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los Santos?

No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en ésta, los que están fuera de la verdadera Iglesia.

¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia?

Está fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. (Catecismo Mayor de San Pío X, 219-220; 225-226)

«Caminará por el escenario del mundo y la gente lo seguirá. Encontrarán en él lo que encontraron en el flautista de Hamelín»

Dijo el depredador homosexual McCarrick sobre su cómplice Bergoglio.

«Si tiene dos años, habrá cambiado el papado. Cuanto más tiempo esté, más creo que es probable que podamos decir que él lo ha cambiado».

Bergoglio ha inventado un falso papado contrario al que instauró Jesucristo con San Pedro y sus legítimos sucesores. El que se monta a la canoa de Bergoglio se ha bajado de la Barca de San Pedro.

Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Bula Cantate Domino, 1441, ex cathedra: “La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquéllos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna, e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir…”

Papa Inocencio III, Eius exemplo, 18 de diciembre de 1208: “Creemos de todo corazón y profesamos con nuestros labios una sola Iglesia, no la de los herejes, sino la santa Iglesia, Romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie puede salvarse.”