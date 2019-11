El periodista Colombiano Henry Gómez junto a Mauricio Ozaeta investigador de Profecías Bíblicas y Marianas demuestran que la Pachamama no es Amazónica sino que pertenece al Imperio Inca. El Imperio Inca como tal nunca penetró a la Selva amazónica. El vocablo Pachamama pertenece al lenguaje Quechua que es el lenguaje Inca y por lo tanto no forma parte de la lingüística de las tribus amazónicas. Las tribus amazónicas no daban culto a la tierra como una deidad.

Al final del video hay escenas de la practica del infanticidio en las tribus amazónicas. Use precaución.

Esta información nos comprueba que la chamana Ednamar de Oliveira Viana que es originaria de Maués Brasil es un fraude que esta imponiéndole a los indios amazónicos adorar a ídolos paganos de la cultura Inca. Esta fraudulenta chamana está siendo promovida y apoyada por el ‘hombre blanco’ por el mismísimo anti Papa Jorge Mario Bergoglio

Nestor Vildoza

Así es! Me sentí extrañado cuando vi juntas esas palabras: Pachamama y amazonas. No tienen nada que ver!!!!; Cómo buenos ignorantes alemanes unieron estos dos vocablos para su circo!!!!

Cruz Herminda Leon Angarita

Me hicieron recordar la prehistoria de mi primer año de bachillerato en el tema de las culturas precolombinas. Nos enseñaron que en el amazonas se habla de los relatos del yurupari, nunca se habló de la pachamama.

Sandra Dignora Estupiñan Alzate

Quedé horrorizada. Más que por las imágenes del video, que son muy perturbadoras, por la invitación de Bergoglio a acoger la “espiritualidad” amazónica. Es el mismísimo demonio hablando a través suyo.

Sandra Verónica Rosa

Si no me equivoco acordaron en el Foro de San Pablo, en su punto uno “desmitificar” (desacralizar) las religiones introduciendo rituales y supercherías paganas.

Desiree Valencia

por fin dice alguien en las redes la verdad, he estado difundiendo esto en mis comentarios Pues la pachamama es andina y no tiene idolos, es decir no se la personifica, pues es entendida como la tierra misma. Gracias por difundir la verdad, pues la gente esta cayendo otra vez en las mentiras y la confusión de esta gente siniestra en el vaticano. Ese Idolo satanico del vaticano nunca fue vista ni en los Andes ni en los amazonas.