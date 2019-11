‘La Abominación de los Ritos Idólatras ha Entrado en el Santuario de Dios’: Arzobispo Viganò

06 Noviembre, 2019

ROMA, 6 de noviembre de 2019 ( LifeSiteNews ) – El arzobispo Carlo Maria Viganò está instando a la reconsagración de la Basílica de San Pedro, a la luz de lo que él llama “las profanaciones espantosas idólatras” que se han cometido en sus paredes a través de la veneración de la estatua de la Pachamama.

En una nueva entrevista sobre el Sínodo del Amazonas con LifeSiteNews, el arzobispo Viganò ha dicho: “La abominación de los ritos idólatras ha entrado en el Santuario de Dios y ha dado lugar a una nueva forma de apostasía cuyas semillas, que han estado activas durante mucho tiempo, están creciendo con renovado vigor y efectividad “.

Continúa diciendo: “El proceso de mutación interna de la fe, que ha tenido lugar en la Iglesia Católica durante varias décadas, ha visto con este Sínodo una aceleración dramática hacia la fundación de un nuevo credo, resumido en un nuevo tipo de adoración [cultus]. En nombre de la inculturación, los elementos paganos infestan el culto divino para transformarlo en un culto idólatra “.

Tanto el clero como los laicos “no podemos permanecer indiferentes a los actos idólatras que presenciamos”, insiste el arzobispo. “Es urgente redescubrir el significado de la oración, la reparación y la penitencia, del ayuno, de los ‘pequeños sacrificios, de las florecillas y, sobre todo, de la adoración silenciosa y prolongada ante el Santísimo Sacramento”.

En esta entrevista en profundidad (ver el texto completo a continuación), discutimos con el arzobispo Viganò lo qué revela la “saga de la Pachamama” sobre el estado de la Iglesia y cual es la consecuencia lógica de otras declaraciones “aberrantes” hechas bajo el pontificado actual. También hablamos sobre el documento final del sínodo, que él llama un “ataque frontal contra el edificio divino” de la Iglesia; lo que revela el Sínodo del Amazonas sobre la “sinodalidad”; y lo que han logrado sus organizadores.

Según el arzobispo Viganò, el “paradigma amazónico” tiene como objetivo fundamentalmente “transformar” la Iglesia católica, está alineado con una agenda “globalista” y “sirve como pasarela para transportar lo que queda del edificio católico hacia una religión universal indistinta”. “

“Para todos los católicos, el paisaje en la Santa Iglesia se está volviendo más oscuro cada día”, dice. “Si este plan satánico tiene éxito, los católicos que se adhieran a él cambiarán de hecho la religión, y el inmenso rebaño de Nuestro Señor Jesucristo se reducirá a una minoría”.

“Esta minoría probablemente tendrá mucho que sufrir … pero con él conquistará”, dice, y concluye sus comentarios con las palabras proféticas y oportunas de la mística del siglo XIV 14 y santa, Brígida de Suecia.

Aquí abajo está nuestra entrevista sobre el Sínodo del Amazonas con el Arzobispo Carlo Maria Viganò.

LifeSiteNews: Su Excelencia, ¿cómo caracterizaría la trayectoria de la narración del sínodo? ¿Hay una imagen que lo resume adecuadamente?

Arzobispo Viganò: La barca de la Iglesia está en medio de una tormenta furiosa. Para sofocar la tempestad, ¡aquellos Sucesores de los Apóstoles que han tratado de dejar a Jesús en la orilla y que ya no perciben Su presencia, han comenzado a invocar la Pachamama!

Jesús profetizó:

“«Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el Lugar Santo ….. habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla.”

(Mt 24: 15; 21).

La abominación de los ritos idólatras ha entrado en el santuario de Dios y ha dado lugar a una nueva forma de apostasía, cuyas semillas, que han estado activas durante mucho tiempo, están creciendo con renovado vigor y eficacia. El proceso de mutación interna de la fe, que ha tenido lugar en la Iglesia Católica durante varias décadas, ha visto con este Sínodo una aceleración dramática hacia la fundación de un nuevo credo, resumido en un nuevo tipo de adoración [ culto ] . En nombre de la inculturación, los elementos paganos infestan la adoración divina para transformarla en un culto idólatra.

¿Cuál crees que es la parte más preocupante o problemática del documento final del Sínodo de Amazon?

La estrategia de toda la operación del Sínodo de Amazon es el engaño, el arma preferida del demonio: decir medias verdades para lograr un fin perverso. Falta de sacerdotes: por lo tanto, dicen que es necesario abrirse a los sacerdotes casados y al diaconado de las mujeres para destruir el celibato, primero en el Amazonas y luego en toda la Iglesia. ¿En qué continente fue la primera evangelización de la Iglesia Católica realizada por sacerdotes casados? Las misiones en África, Asia y América Latina fueron llevadas a cabo principalmente por la Iglesia latina, y solo en muy pequeña medida por las Iglesias orientales con el clero casado.

El documento final de esta asamblea vergonzosamente manipulada, cuya agenda y resultados han sido planeados durante mucho tiempo, es un ataque frontal contra el edificio divino de la Iglesia, atacando la santidad del sacerdocio católico y presionando por la abolición de la eclesiástica. celibato y un diaconado femenino.

¿Qué reveló la saga de la Pachamama? ¿Y qué se debe hacer en respuesta?

En Abu Dhabi, el Papa Francisco declaró por escrito que Dios “quiere” a todas las religiones. A pesar de la corrección fraterna que le ofreció en persona y por escrito el Obispo Athanasius Schneider, el Papa Francisco ordenó que su declaración herética se enseñara en universidades pontificias y que se creara una Comisión especial para difundir este grave error doctrinal.

De acuerdo con esta doctrina aberrante, no es sorprendente que el paganismo y la idolatría también se incluyan entre las religiones deseadas por Dios. El Papa nos lo ha mostrado y lo ha implementado personalmente, profanando los jardines del Vaticano y la Iglesia de Santa María en Traspontina, y profanando la Basílica de San Pedro y la Misa de clausura del sínodo colocando en el altar de la Confesión esa “planta” idólatra que está estrechamente relacionado con la Pachamama.

De acuerdo con la tradición de la Iglesia, la Iglesia de Santa María en Traspontina y la Basílica de San Pedro deben ser re-consagradas a la luz de las profanas profanaciones idólatras que se han cometido en ellas.

La saga de la Pachamama reveló una violación flagrante y muy grave del Primer Mandamiento, así como la deriva hacia la idolatría en una “Iglesia con rostro amazónico”. Ese rito, que tuvo lugar en el corazón del cristianismo, y al que asistió Bergoglio, toma el valor de un rito de iniciación de la nueva religión. La veneración de la Pachamama es el fruto venenoso de la “inculturación” a cualquier precio, y una expresión fanática de la “Teología india”. El Sínodo ofreció una plataforma de lanzamiento para esta nueva iglesia sincrética y neopagana, dedicada al culto a la Madre. Tierra, al mito naturalista del “buen salvaje”, y al rechazo del modelo occidental y el estilo de vida de las sociedades avanzadas.

La idolatría sella la apostasía. Es el fruto de la negación de la verdadera fe. Nace de la desconfianza en Dios y degenera en protesta y rebelión. El padre Serafino Lanzetta dijo recientemente:

Adorar a un ídolo es adorarse a sí mismo en lugar de Dios … es adorar al anti-dios que nos seduce y nos separa de Dios, es decir, el diablo, como se puede ver claramente en las palabras de Jesús al tentador en el desierto (cf. Mt 4, 8-10). El hombre no puede sino adorar, pero debe elegir a quién adorará. Al tolerar la presencia de ídolos, la Pachamama en nuestro contexto actual, junto con la fe, se dice que la religión es básicamente lo que satisface los deseos del hombre. Los ídolos siempre son atractivos porque uno adora lo que quiere y, sobre todo, no tiene que soportar muchos dolores de cabeza morales. Por el contrario, los ídolos en su mayor parte son la sublimación de todos los instintos humanos. Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza se produce cuando la corrupción moral se extiende e infesta a la Iglesia. Un “abandono de Dios” por impureza, para convertirse en prostitutas de otros dioses al intercambiar la verdad de Dios con mentiras, y al adorar y servir a las criaturas en lugar del Creador (cf. Rom 1: 24-25). Parece que San Pablo nos está hablando hoy. La raíz de esta triste y trágica historia es el colapso dogmático y moral.

No podemos permanecer indiferentes a los actos idólatras que hemos presenciado y nos dejaron atónitos. Estos ataques contra la santidad de nuestra Madre Iglesia nos exigen una reparación justa y generosa. Es urgente que redescubramos el significado de la oración, la reparación y la penitencia, del ayuno, de los “pequeños sacrificios, de las florecillas” y, sobre todo, de la adoración silenciosa y prolongada ante el Santísimo Sacramento.

Roguemos al Señor para que regrese y hable al corazón de su Amada Novia, atrayéndola a Él en la gracia de su primer e irrevocable amor, después de cometer el error de entregarse al mundo y su prostitución.

¿Qué nos ha mostrado el Sínodo del Amazonas sobre la naturaleza de la “sinodalidad”?

La Iglesia no es una democracia. El Sínodo de los Obispos, desde que Pablo VI lo estableció con la Motu Proprio Apostolica Sollicitudo el 15 de septiembre de 1965, siempre ha tratado los problemas relacionados con la Iglesia universal, y ha otorgado a los obispos que representan a todas las conferencias episcopales el derecho a participar. El Sínodo para el Amazonas no respetó este criterio.

La Iglesia en la Amazonía ciertamente tiene sus propios problemas importantes, que por lo tanto deben abordarse a nivel local. Para resolverlos habría sido suficiente que los obispos latinoamericanos hubieran seguido las recomendaciones que el Papa Benedicto XVI les hizo con motivo de su visita a Aparecida en 2007. No lo hicieron. De hecho, durante décadas, muchos de ellos han permitido, si no alentados, a los partidarios de la teología de la liberación y las ideologías de origen principalmente germánico, con los jesuitas en primera línea, continuar negándose a proclamar a Cristo como el único Salvador.

“Cuidado con los falsos profetas, que vienen a ti vestidos de oveja, pero por dentro son lobos voraces” (Mt 7:15). La situación en parte de la Iglesia en el Amazonas ha sido un fracaso, en parte debido a los nuncios apostólicos en Brasil, como el actual Secretario General del Sínodo de los Obispos, que propuso candidatos para el episcopado como los que vimos en el Amazonas. Sínodo. Al celebrar un Sínodo en Roma, en lugar de celebrar un sínodo local, e invitar a obispos seleccionados entre los más ciegos para guiar a otros ciegos, ¿hubo un intento de exportar y propagar la enfermedad a la Iglesia universal?

¡El Papa Francisco usa la “sinodalidad” de una manera muy contradictoria y mínimamente sinodal! La “sinodalidad” es uno de los “mantras” del pontificado actual, la solución mágica a todos los problemas que afectan la vida de la Iglesia. La muy aclamada “conversión sinodal” ha suplantado la conversión a Cristo. Esto es precisamente por qué la “sinodalidad” no es la solución sino el problema.

Además, el Papa Francisco parece concebir la sinodalidad como una calle de sentido único: los actores, el contenido y los resultados se planifican y dirigen de una manera específica y sin ambigüedades. Como resultado, la institución sinodal es seriamente deslegitimada, y la adhesión de los fieles a ella se ve socavada.

También se tiene la impresión de que la sinodalidad está siendo aprovechada y utilizada como un instrumento para liberarse de la Tradición y de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. ¿Cómo puede existir una verdadera sinodalidad donde la fidelidad absoluta a la doctrina está ausente?

Hablando en el Ángelus sobre la asamblea recientemente concluida, Francisco dijo: “Caminamos mirándonos a los ojos y escuchándonos sinceridad, sin ocultar las dificultades”. Estas palabras hablan de una sinodalidad ejercida desde abajo, no desde Cristo el Señor ni de escuchar su eterna verdad. Reflejan una sinodalidad sociológica y mundana que sirve a un proyecto ideológico meramente humano.

¿Tienes alguna idea sobre cómo el aparato mediático del Vaticano manejó el sínodo? Los críticos dicen que ha perdido toda credibilidad.

Durante el Sínodo fuimos testigos de una gestión de la comunicación al estilo soviético, con la imposición de una “versión oficial” que casi nunca coincidió con la realidad. Cuando tantos periodistas valientes sacaron a la luz la evidencia de mentiras o ambigüedades, lo negaron o lo denunciaron como conspiración.

¡Las vestimentas fueron alquiladas, hasta el punto de presentar una queja oficial, por la diosa madre Pachamama arrojada al Tiber! Luego estaban los epítetos habituales: católicos conservadores y fanáticos, retrógrados que no creen en el diálogo, personas que ignoran la historia de la Iglesia, según un editorial publicado en Vatican News, completo con una cita del cardenal John-Henry Newman, que era favorable a las estatuas. Sin embargo, la cita de Newman, según la cual los elementos de origen pagano son santificados por su adopción en la Iglesia, no solo da testimonio de la mala fe de la persona que lo usó, sino que también fracasa en su contra.

De hecho, la cita de Newman destaca la diferencia sustancial entre la práctica sabia de la Iglesia de Cristo y los métodos de la apostasía modernista. De hecho, la Iglesia romana, que destruyó la tiranía de los ídolos demoníacos (piense en la demolición de los templos de Apolo por San Benito o el roble sagrado por San Bonifacio) y estableció el reino de Cristo, adopta formas de la antigua religión pagana y los bautiza. Los nuevos modernistas, por otro lado, que creen que Dios quiere positivamente la diversidad de las religiones, se rinden felices al sincretismo y la idolatría.

¿Qué específicamente sobre la Iglesia y su Fe ha sido puesta en riesgo o amenazada por el Sínodo del Amazonas?

El Sínodo del Amazonas es parte de un proceso que apunta a nada menos que a cambiar la Iglesia. El pontificado del papa Francisco está repleto de actos sensacionales destinados a socavar doctrinas, prácticas y estructuras que hasta ahora se habían considerado consustanciales con la Iglesia católica. Él mismo ha definido este proceso como un “cambio de paradigma”, es decir, una ruptura clara con la Iglesia que lo precedió.

Con el Sínodo amazónico, la utopía de una nueva iglesia tribalista y ecologista ha surgido en el horizonte. Es el viejo proyecto de ese progresismo latinoamericano que ya se enfrentó con Juan Pablo II y el entonces cardenal Ratzinger, pero que nunca se erradicó realmente, y ahora está siendo promovido por la parte superior de la jerarquía católica. El objetivo de este Sínodo es avanzar hacia la consagración definitiva de la teología de la liberación en su versión “verde” y “tribal”.

Con este Sínodo, como en otras ocasiones, la Iglesia Católica parece estar alineada con las estrategias que dominan la escena globalista y cuentan con el apoyo de poderosas fuerzas y finanzas. Estas estrategias son radicalmente antihumanas e intrínsecamente anticristianas. La agenda incluso incluye la promoción del aborto, la ideología de género y el homosexualismo, y dogmatiza la teoría del calentamiento global antropogénico.

Para todos los católicos, el paisaje en la Santa Iglesia se está volviendo más oscuro cada día. La ofensiva progresiva en curso presagia una verdadera revolución, no solo en la forma en que se entiende a la Iglesia, sino también en las imágenes apocalípticas que brinda al orden mundial entero. Con profunda tristeza, vemos el presente pontificado marcado por hechos inusuales, comportamiento desconcertante y declaraciones que contradicen la doctrina tradicional, y que siembran una duda general en las almas sobre lo que es la Iglesia Católica y cuáles son sus principios verdaderos e inmutables. Se siente como si estuviéramos en las garras de un caos religioso de proporciones gigantescas. Si este plan satánico tiene éxito, los católicos que se adhieren a él cambiarán de hecho la religión, y el inmenso rebaño de Nuestro Señor Jesucristo se reducirá a una minoría. Esta minoría probablemente tendrá mucho que sufrir. Pero será sostenido por la promesa de Nuestro Señor de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, y con Él conquistará en el Triunfo del Inmaculado Corazón de María prometido por Nuestra Señora en Fátima.

¿Qué crees que los organizadores del sínodo han logrado desde su punto de vista? ¿Qué avances han hecho en su agenda?

Los organizadores y protagonistas del Sínodo ciertamente han logrado uno de sus objetivos: hacer que la Iglesia sea más amazónica y la Amazonía menos católica. Por lo tanto, el paradigma amazónico no es el final del proceso de transformación al que apunta la “revolución pastoral” promovida por el actual magisterio papal. Sirve como pasarela para transportar lo que queda del edificio católico hacia una Religión Universal indistinta.

El paradigma amazónico, con su veneración panteísta de la Madre Tierra y la interconexión utópica entre todos los elementos de la naturaleza, debería permitir (de acuerdo con las especulaciones teológicas desarrolladas en las regiones germánicas) la superación de la religión católica tradicional a través de un Panteón mundial y sin estado. El Sínodo reciente ha tenido éxito en el sentido de crear una iglesia amazónica constituida por un conjunto de creencias, adoración, prácticas sacramentales paganas, liturgias inculturadas en comunión con la Naturaleza y muchos clérigos indios casados, con miras a ordenar mujeres. Es un paso aberrante y verdaderamente significativo en la agenda de una “Iglesia en salida” que está ocupada en el proceso de la Gran Sustitución del Catolicismo con Otra Religión, lo que glorifica al Hombre en el lugar de Dios.

Eres el ex nuncio apostólico de los Estados Unidos. ¿Qué pensarías de los laicos que inundan el Vaticano y las Nunciaturas Apostólicas con letras?

“El reino de los cielos ha sufrido violencia y los hombres violentos lo toman por la fuerza” (Mt 11:12). Como nos invita el profesor Roberto De Mattei: “Debemos militarizar nuestros corazones y transformarlos en una Acies Ordinata . La Iglesia no teme a sus enemigos y siempre gana cuando los cristianos pelean. Nuestros adversarios están unidos por su odio a lo bueno, debemos unirnos en amor por el bien y la verdad. ¡Esta no es una batalla ordinaria sino una guerra! Es urgente que la resistencia católica esté fuertemente unida y visible frente al proceso en curso de la auto-demolición de la Iglesia, también al superar “los muchos malentendidos que a menudo dividen el campo del bien y buscan entre estas fuerzas una unidad de propósito”. y acción, manteniendo sus identidades legítimas diferentes ”(De Mattei).

En estas horas, los laicos son sin duda la punta de lanza de la resistencia. Por su coraje, deben apelar a nosotros los pastores y alentarnos a avanzar, con más coraje y determinación, para defender a la Novia de Cristo. La advertencia de Santa Catalina de Siena está dirigida a nosotros los pastores: “Abran los ojos y miren la perversidad mortal que ha venido al mundo, y especialmente al Cuerpo de la Santa Iglesia. ¡Ay, que sus corazones y almas exploten al ver tantas ofensas contra Dios! ¡Ay, basta de silencio! Griten con cien mil lenguas. Veo que por el silencio, el mundo está muerto, la Esposa de Cristo está pálida”.

¿Hay algo que desees agregar?

Demos la última palabra a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa:

El Padre habló, mientras todo el ejército del cielo estaba escuchando, y dijo:

“Ante usted, declaro mi queja de que le di a mi hija a un hombre que la atormenta terriblemente y ata sus pies a una estaca de madera para que la médula se haya salido de sus pies”.

El Hijo le respondió: “Padre, la redimí con mi sangre y la prometí para mí, pero ahora la ha agarrado por la fuerza”

El Padre exclamó: “Hijo mío, comparto tu lamento, tu palabra es mía, tus obras son mías. Estás en mí y yo en ti. Que se haga tu voluntad.

Entonces la Madre habló, diciendo: “Tú eres mi Dios y mi Señor. Mi cuerpo tenía las extremidades de tu bendito Hijo, que es tu verdadero Hijo y mi verdadero Hijo. No le rechacé nada en la tierra. ¡Por mis oraciones, ten piedad de tu hija, la Iglesia!

El Padre respondió: “Como no me rechazaste nada en la tierra, no quiero rechazarte nada en el cielo. Que se haga tu voluntad.

Después de esto, los ángeles hablaron, diciendo: “Tú eres nuestro Señor, en ti poseemos todo lo bueno, y no necesitamos nada más que tú. Cuando elegiste a esta novia, todos nos regocijamos; ahora tenemos razones para estar tristes, porque ella ha sido entregada en manos de los peores hombres que la ofenden con todo tipo de insultos y abusos. Así que ten piedad de ella de acuerdo con tu gran misericordia, y no hay nadie para consolarla y liberarla sino tú, Señor, Dios Todopoderoso ”

Luego les dijo a los ángeles: “Ustedes son mis amigos y la llama de su amor arde en mi corazón. Tendré misericordia de mi hija, mi Iglesia, por amor a tus oraciones. ”( Revelaciones , Libro I, Capítulo 24).

Nuevamente, permitamos que Santa Brígida hable:

“Sepan que si algún papa concede a los sacerdotes el permiso para contraer matrimonio carnal, Dios lo condenará espiritualmente … Dios privaría por completo a ese mismo papa de la visión y el oído espiritual, así como de las palabras y obras espirituales. Toda su sabiduría espiritual se congelaría por completo. Luego, después de su muerte, su alma sería arrojada al infierno para ser atormentada para siempre, allí para convertirse en el alimento de los demonios eternamente y sin fin. Sí, incluso si el mismo Papa San Gregorio hubiera decretado esto, nunca habría obtenido el perdón de Dios de esa oración, a menos que la hubiera revocado humildemente antes de la muerte”( Revelaciones , Libro VII, 10).

¡Señor, ten piedad de tu Iglesia, por amor a nuestras oraciones y aflicciones!