La secta cismática ‘amazónica’, apóstata, herética y Satánica de Bergoglio se opone a Cristo y a la Iglesia Católica

La secta cismática amazónica de Bergoglio promueve el paganismo y el culto de adoración a los dioses falsos, esta secta apostata pagana promueve la doctrina de demonios e imita los sacramentos para profanarlos y reemplazarlos por rituales satánicos.

“Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron.” Deuteronomio 32:17

“Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto; pues entrarán en él invasores y lo profanarán.” Ezequiel 7:22

16. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los venideros tiempos han de apostatar algunos de la fe, dando oídos a espíritus falaces y a doctrinas diabólicas. 1 Timoteo 3 – Biblia Torres Amat 1825

El Padre E. Sylvester Berry advirtió:

“Las profecías del Apocalipsis no solamente muestran que Satanás imitará la Iglesia de Cristo (Iglesia Católica) para engañar a la humanidad, sino que creará una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo.

El Anticristo asumirá el papel de Mesías; su profeta usurpa rá el papel del Papa, y habrá imitaciones de los Sacramentos de la Iglesia también habrá prodigios mentirosos como una imitación forjada de la Iglesia”, publicado en 1927 por el Padre E. Sylvester Berry en su libro, la Iglesia de Cristo..: Una apologética y tratado dogmático.

2 Crónicas 36:14

Asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y profanaron la casa del Señor que El había consagrado en Jerusalén.

El Apocalipsis advierte de una secta infiel a la que llama ‘ramera’ porque fornica con el mundo y que enseña a los hijos de Dios a comer comida sacrificada a los ídolos y fornicar. Aquí la Escritura advierte contra la usurpación del anti-cristo que profana el Templo de Dios y logra instalar la abominación de la desolación.

La anti-iglesia del anticristo donde se le rinde culto al diablo desobedeciendo los Mandamientos de la Ley de Dios.

La anti iglesia imita los sacramentos para burlarse de Dios esta formada por curas sodomitas, que han introducido nuevos ritos- lavatorio de los pies para sodomitas, falsos sacramentos- sacrílegos, falsos santos-comunistas incluso pedófilos.

La anti- doctrina del anti Papa Bergoglio es totalmente satánica y perversa en oposición y desobediencia a los Mandamientos de Dios y desafío contra la Ley Natural divina.

LA IGLESIA DE LOS APÓSTATAS- Profecías de Ana Catalina Emmerich «Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la Iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: «Ahí todo es mas bonito, más natural y más ordenado» (AA.II.414) Bergoglio promueve un sacerdocio apostata amazónico ´inculturado´ que practica el paganismo y que le rinde culto a los dioses paganos en contra del sacerdocio instituido por Jesucristo. Bergoglio apoya a un ‘cura’ indígena marxista que continua practicando el paganismo Bergoglio promueve un diaconado satánico ´amazónico´ que practica rituales paganos supuestamente ´inculturado´ pero que en realidad fueron inventados por el sacerdote apostata italiano Luigi Bolla. El Padre Herman B. Kramer (1884-1976)

Sistema sacramental diabólico (Falsos Sacramentos): “El Falso Profeta va a instituir ritos secretos, a través del cual los seguidores del Anticristo serán adelantados por grados en el misticismo más profundo de su culto. De este modo se establece una especie de sistema sacramental diabólico para conferir las cualidades de Satanás y la consagración de la gente al servicio de la Bestia.” página 325

Esta secta de apostatas sodomitas niega al Dios Verdadero y promueve un dios masónico y desafía a Dios rindiéndole culto a la Pachamama. Busca abolir los Diez Mandamientos y reemplazarlos por los mandatos de la ONU.

El Arzobispo Fulton Sheen dijo:

“El Falso Profeta tendrá una religión sin cruz . Una religión sin un mundo por venir. Una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La Iglesia de Cristo [ la Iglesia Católica ] será una. Y el Falso Profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias. Vaciadas de todo contenido divino y será el cuerpo místico del Anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote , y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos.”

El anti Papa Bergoglio le ha declarado la Guerra a Jesucristo y a la Iglesia católica por lo tanto quienes se unan a esa falsa iglesia han abandonado a la Iglesia de Jesucristo para unirse a la anti iglesia del anticristo.

El Padre Thomas G. Weinandy, OFM dijo que Bergoglio se había convertido en el líder de una segmento cismático al mismo tiempo que lidera a la Iglesia católica, pero omitió explicar que Bergoglio lidera a los miembros muertos de la Iglesia católica a los que está llevando a la condenación eterna. Es imposible que un hereje se convierta en Papa o que un hereje sea cabeza de la Iglesia. Lo que si es posible es que un anti papa usurpe el papado.

Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. (AA.III.128) Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto (la fusión de las iglesias). Profecía de Ana Catalina Emmerich.



y, simultáneamente, el líder de facto, a todos los efectos prácticos, de una iglesia cismática. El Padre Thomas Weindandy escribió: Con lo que la Iglesia terminará, entonces, es con un papa que es el papa de la Iglesia Católica, a todos los efectos prácticos, Debido a que él es la cabeza de ambas, la apariencia de una iglesia permanece, mientras que en realidad hay dos.

La única frase que puedo encontrar para describir esta situación es un “cisma papal interno”, ya que el papa, incluso como papa, será efectivamente el líder de un segmento de la Iglesia que a través de su doctrina, enseñanza moral y estructura eclesial, es a todos los efectos prácticos cismático. Este es el verdadero cisma que se encuentra entre nosotros y que debemos enfrentar, pero no creo que el Papa Francisco tenga miedo de ninguna manera de este cisma. Mientras tenga el control, me temo que le dará la bienvenida, porque ve el elemento cismático como el nuevo “paradigma” para la futura iglesia.

Padre Pío: “Es Satanás quien ha sido introducido en el seno de la Iglesia, vendrá a gobernar una falsa Iglesia”

El Padre Frederick William Faber (1814-1863) En 1851, el padre Faber escribió en su trabajo: “Notas sobre temas doctrinales y espirituales: volumen II” “Casi no habrá misa ofrecida y la mayoría de los cristianos apostatarán en la última era de la Iglesia”.

17. Hijitos míos, ésta es ya la última hora, o edad del mundo; y así como habéis oído que viene el Anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. El anticristo 18. De entre nosotros o de la Iglesia han salido, mas no eran de los nuestros; que si de los nuestros fueran con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe; pero ellos se apartaron de la Iglesia, para que se vea claro que no todos son de los nuestros. 1 Juan 2 – Biblia Torres Amat 1825

Catecismo Mayor Papa Pío X

168.- ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia?

– Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos; a saber, los que están actualmente en gracia de Dios.

169.- ¿Y cuales son los miembros muertos?

– Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal.

173.- ¿Se salvaría quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas?

– Quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas, sería miembro muerto y, por tanto, no se salvaría, pues para la salvación de un adulto se requiere no sólo el bautismo y la fe, sino también obras conformes a la fe.

225.¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los Santos? – No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en ésta, los que están fuera de la verdadera Iglesia.

226.¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? – Está fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados.

En el 2007 el predicador de los ejercicios espirituales hizo referencia al filósofo y poeta ruso, que vivió entre 1853 y 1900… Citando la obra de Soloviev, «Tres diálogos» (1899), el arzobispo emérito de Bolonia recordó que «el anticristo se presenta como pacifista, ecologista (pachamamista) y ecumenista». «Convocará un Concilio ecuménico y buscará el consenso de todas las confesiones cristianas, concediendo algo a cada uno. Las masas le seguirán, a excepción de pequeños grupos de católicos, ortodoxos y protestantes»

Como lo explicó el famoso predicador San Leonardo de Puerto Mauricio en la Parte mas baja del Infierno están los apostatas que traicionaron la fe católica.

San Juan Crisóstomo dijo: “Pocos Obispos se salvan y muchos sacerdotes se condenan”.

“El infierno está pavimentado con las Calaveras de los obispos corruptos”. San Juan Crisóstomo

