El obispo Rene Henry Gracida condena el ritual pagano de Bergoglio en los Jardines del Vaticano

Pero, entonces, no parece haber dejado que lo molestara la excomunión en que incurrió en virtud de la ley de la Universi Dominici Gregis y por lo tanto las sanciones incurridas por él con mayor regularidad en estos días se vuelven más fáciles de descartar. Le llegará a él el día del juicio como lo será para cada uno de nos otros “.

Bendiciones

+ El Reverendísimo Rene Henry Gracida

Adhuc multiplicabuntur en senecta uberi et bene patientes erunt

Ut adnuntient quoniam rectus Dominus Deus noster et non est iniquitas in eo

(Fuente: correspondencia privada con el obispo)