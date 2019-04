Bergoglio utilizara el Santo Viacrucis para empujar la agenda izquierdista de George Soros Magister anuncia que no participara de esa farsa

Marco Tosatti: “No participaré en el Via Crucis de Francisco

es.news El Via Crucis que el papa Francisco celebrará el 19 de abril en el Coliseo romano “es un anuncio para el negocio de la inmigración”, escribe el 19 de abril en su blog el vaticanista italiano Marco Tosatti.



El texto fue escrito por la Hermana Eugenia Bonetti, quien está trabajando con mujeres víctimas de la trata de personas.



Tosatti califica su texto de “ideológico” y “político”, pero de “política muy baja”, y lo acusa de promover el verdadero mal – el tráfico de personas – contra el que ella pretende luchar.



“Por primera vez en muchos años no participaré en este Via Crucis, ni siquiera a través de la TV”, agrega Tosatti.

Bergoglio se burla de la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo. Es hora de elegir a Cristo y de rechazar a Barrabas Bergoglio.

