Francisco piensa en oposición a lo que enseña la Iglesia

por Chris Ferrara Fátima Perspectivas # 1291

En primer lugar, el Papa Francisco declaró formalmente en una Declaración conjunta firmada con el “Gran Imán” El-Tayeb en Abu Dhabi que “El pluralismo y la diversidad de las religiones, el color, el sexo, la raza y el idioma son queridos por Dios en Su sabiduría, a través de la cual Él creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la cual se deriva el derecho a la libertad de creencia y la libertad de ser diferente “.

Luego, confrontado con su propia declaración herética por el obispo Athanasius Schneider durante una visita ad limina, Francisco le dijo al obispo en privado que “también se puede decir esto, que la diversidad de las religiones es la voluntad permisiva de Dios”, que solo puede significar, como enseña la Iglesia, que Dios tolera la “diversidad de religiones” repleta de errores y supersticiones como un mal del que Él puede finalmente sacar un bien. En ningún sentido ortodoxo puede compararse la tolerancia divina de las religiones falsas con la voluntad divina positiva de que haya diferencias de “color, sexo, raza y lenguaje” entre los hombres.

Sin embargo posteriormente Francisco redobló la herejía original al ordenar que la Declaración Conjunta de Abu Dhabi, sin corrección, se distribuyera a “profesores, sacerdotes y hermanas en las universidades para ‘facilitar la distribución, el estudio y la recepción’ del documento, y agregó que el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso “agradecerá cualquier iniciativa posible, en el marco de esta institución, que tenga como objetivo la difusión de este Documento”.

Pero ahora Francisco ha emitido una “aclaración” en forma de un comentario improvisado durante su audiencia general del 3 de abril. La “aclaración”, sin embargo, afirma esencialmente que la “diversidad de religiones” es algo bueno, no simplemente un mal tolerado. To quote Francis (translation by Diane Montagna of LifeSiteNews):

Para citar a Francisco://“Pero algunos pueden preguntarse: ¿pero por qué el Papa visita a los musulmanes y no solo a los católicos? ¿Porque hay tantas religiones?, y ¿por qué hay tantas religiones? Con los musulmanes somos descendientes del mismo Padre, Abraham: ¿por qué Dios permite que existan tantas religiones? Dios quiso permitir esto: los teólogos escolásticos se refirieron a la voluntad permisiva de Dios. Él quiso permitir esta realidad: hay muchas religiones; algunas nacen de la cultura, pero siempre miran al cielo, miran a Dios.“Pero lo que Dios quiere es la fraternidad entre nosotros, y de una manera especial, de ahí la razón de este viaje, con nuestros hermanos, que son hijos de Abraham, como nosotros, los musulmanes. No debemos temer la diferencia: Dios ha permitido esto. Deberíamos tener miedo si no trabajamos en fraternidad, para caminar juntos en la vida “.//

Entonces, de acuerdo con la aclaración de Fco:”Somos, con los musulmanes, descendientes del mismo Padre, Abraham …”

No, no lo somos. La religión que Mahoma inventó no tiene ningún derecho sobre la herencia espiritual de Abraham, que pertenece a los seguidores de Cristo, “el hijo de David, el hijo de Abraham …” (cf. Mateo 1: 1-17), quienes pertenecen a la Iglesia que Él fundó y “compró con su sangre” (Hechos 20: 28) para promulgar el Pacto Nuevo y Eterno con Dios.”

Fco: “Dios quería permitir esto [la diversidad de las religiones]”.



Nuevamente es erróneo. Dios no “quiere permitir” el mal de ningún tipo, incluidas las mentiras y supersticiones de las religiones inventadas por los hombres. “Querer” algo significa “tener un fuerte deseo de … tener una inclinación a … tener necesidad de”. Ninguno de estos estados mentales puede ser predicado por Dios, cuya propia naturaleza excluye cualquier deseo, inclinación o necesidad de permitir que se haga el mal.

De la misma manera, no se puede decir que Dios “quiso permitir” el asesinato, la sodomía, la guerra, o incluso todos los pecados de los hombres. Pero, por otro lado, el “querer” en sentido coloquial sería apropiado para explicar la verdad revelada de que Dios “quiere ” que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ”(1 Timoteo 2: 3-5). Esa verdad revelada, como debería ser obvio a estas alturas, es la última cosa que el Papa Francisco proclamaría.

Concedido, éste puede ser simplemente otro caso más del inexacto discurso coloquial que se extiende por la interminable corriente de improvisación teológica de Francisco. Sin embargo, transmite la falsa impresión de que Dios “quiso permitir” los males en cuestión porque hay algo bueno acerca de los males como tales, que es exactamente lo que piensa Francisco, como lo explica el siguiente punto.“Hay muchas religiones; algunas nacen de la cultura, pero siempre miran al cielo, miran a Dios “.



En otras palabras, lo que Francisco realmente cree es que todas las religiones “siempre miran al cielo, miran a Dios”, sin importar las mentiras y supersticiones que contengan. Es decir, todos son más o menos buenos y agradables a Dios, no meramente males tolerados. Así, Francisco abraza precisamente el error condenado por Pío XI como la puerta para abandonar la única religión que Dios ha revelado:“Esa opinión falsa que considera que todas las religiones son más o menos buenas y dignas de elogio, ya que todas ellas se manifiestan y significan de manera diferente ese sentido que es innato en todos nosotros, y por el cual somos conducidos a Dios y al reconocimiento obediente de Su regla.“No solo los que sostienen esta opinión están equivocados y engañados, sino que, al distorsionar la idea de la verdadera religión, la rechazan, y poco a poco se desvían al naturalismo y al ateísmo; De lo que se desprende claramente que, quien apoya a quienes sostienen estas teorías e intentan realizarlas, abandona por completo la religión divinamente revelada “.

Y finalmente dice Fco: “Lo que Dios quiere es la fraternidad entre nosotros… No debemos temer las diferencias: Dios lo ha permitido. Deberíamos tener miedo si no trabajamos en fraternidad, a no caminar juntos en la vida” …

Entonces, según Francisco, Dios ha permitido la existencia de religiones falsas para que podamos tener fraternidad y “caminar juntos” con sus seguidores, de cuyos errores malditos no debemos tener miedo. La fraternidad reemplaza la verdad en el plan divino, según Francisco. Esta es la religión de los masones, no la religión del evangelio.



Fco ha aclarado bien su posición. Ha dejado muy claro que no ve maldad en la diversidad de religiones, ni necesidad de que sus seguidores “sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad” porque “hay un solo Dios: y un mediador entre Dios y los hombres, el Cristo “.

Durante seis años, Francis ha llevado a los fieles a dar una vuelta a la rotonda, y parece que siempre volvemos al punto en el que comenzó la marcha. Y allí encontramos lo que realmente piensa Francisco en oposición a lo que enseña la Iglesia.Más errores de Francisco

