El apóstata Bergoglio sigue negando la fe católica por medio de la herejía del indiferentismo religioso, que ha sido considerada la mayor blasfemia contra la Santísima Trinidad: “Sería bueno, por ejemplo, que en la misma ciudad los rabinos y los párrocos trabajaran juntos, con sus respectivas comunidades, al servicio de la humanidad que sufre y promovieran formas de paz y diálogo con todos”

En 2014 el heresiarca Bergoglio había dicho: “En todas las comunidades hay teólogos. Dejemos que discutan los respectivos teólogos, pero nosotros caminemos todos juntos, ayudándonos los unos a los otros y haciendo obras de caridad juntos. Esto es lo que se llama ecumenismo espiritual”.

El heresiarca Bergoglio también ha dicho que no le importa quien le da la educación a un niño con tal de que le quiten el hambre física.

También ha dicho que no le importa si un católico en lugar de ir a misa los domingos va a celebrar con los herejes anglicanos; cuyas ordenes la Iglesia ha declarado que son invalidas y nulas . Bergoglio promueve la unidad en la apostasía.

Estos judíos masones se obstinan en rechazar a Cristo mientras se unen al masón Bergoglio.

Juan 5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan; en cambio, si viniera otro en nombre propio, a ése lo aceptarían.

