Bergoglio señala cínicamente la complicidad de Müller en la concelebración sacrílega.

SECRETUM MEUM MIHI 14 de Febrero 2019

“Les cuento algo divertido: el gran perseguido, Gustavo Gutiérrez, el peruano, concelebró la Misa conmigo”, Francisco

Y hoy, nosotros los viejos nos reímos cuando vemos las preocupaciones que tuvimos con la teología de la liberación. Lo que por ahí fallaba era la comunicación hacia afuera de cómo estaban las cosas en verdad. Había muchas maneras de interpretarla. Es verdad que algunos cayeron en el análisis marxista. Pero les cuento algo divertido: el gran perseguido, Gustavo Gutiérrez, el peruano, concelebró la Misa conmigo y con el que era entonces prefecto de la Doctrina de la Fe, el Cardenal Müller. Esto fue porque Müller me lo trajo como amigo suyo a concelebrar. Si alguno en aquella época hubiera dicho que el prefecto para la Doctrina de la Fe habría llevado a Gutiérrez a concelebrar con el Papa, habrían dicho «este tomó de más».

La historia es maestra de la vida. Uno va aprendiendo. Una de las cosas que a mí me hizo mucho bien en una época de mi vida, fue leer la Historia de los Papas de Ludwig von Pastor… un poco larguita, ¡37 tomos! Ahí descubrí sobre todo la época de la expulsión de la Compañía… pero no solo eso. La historia nos enseña. Sin ir tan lejos, les recomiendo que lean los cuatro tomitos de Giacomo Martina, gran profesor de la Gregoriana, sobre la historia de la Iglesia de Lutero a nuestros días. Se leen bien, porque tiene una linda prosa. Los va a ubicar en los problemas del modernismo… Ir a la historia para entender las situaciones. Sin condenar personas y sin santificarlas antes de tiempo. No sé si te respondí.

El heresiarca Bergoglio también defendió a los marxistas Romero, Rutilio y Pedro Arrupe y dijo que habían sido mal interpretados y que los malos eran los obispos ” ideólogos asépticos” que los etiquetaban como marxistas.

Sin ningún temor de Dios el heresiarca Bergoglio nos presenta la antigüedad y la contumacia de su herejía, apostasía y cisma. Bergoglio antes de ser inválidamente elegido papa ya no profesaba la fe católica y ya estaba auto excomulgado. El Magisterio de la Iglesia como medida preventiva contra la abominación de la desolación decretó que si todos los cardenales eligieran a un hereje como papa y aunque todos le prestaran obediencia su elección sería invalida y nula.

Bergoglio se presenta a si mismo como un hereje contumaz. Debe ser depuesto y la Escritura nos ordena anatematizarlo.

Santa Hildegarda advirtió que en el tiempo del hijo de la perdición: “Las herejías serán tales, que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad sus erróneas creencias. La duda y la incertidumbre en la fe católica de los cristianos aumentarán tanto, que las gentes dudarán a qué Dios dirigirse.”

