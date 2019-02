Schneider inicia su comentario encomendando el Manifiesto de Fe hecho público por el Cardenal Gerhard Müller, ex prefecto para la Doctrina de la Fe, al que el teólogo alemán cardenal Walter Kasper acusó de esparcir “medias verdades” y promover “confusión y división”. El de Astaná, por el contrario, lo considera “una iniciativa necesaria y muy oportuna, edificando la Fe y sacando a la luz la enorme confusión espiritual que está reinando durante bastante tiempo en la vida de la Iglesia y que ha alcanzado en nuestros días dimensiones inimaginables”.

La reacción de los ‘renovadores, empezando por el citado Kasper, uno de los teólogos cuya lectura recomienda el Santo Padre , es algo con lo que hay que contar en estas iniciativas, asegura Schneider, quien anima a Müller y a los católicos fieles a que no se dejen “confundir o intimidar por nadie, ni siquiera por un Cardenal Kasper, porque con San Pablo pueden decir serenamente y convincentemente: “¡Sé de quién me he fiado! (scio, Cui credidi!)”.

Schneider se ha destacado desde hace ya algún tiempo como una de las principales voces de la resistencia a las innovaciones doctrinales que apuntan, muy especialmente por las presiones de la iglesia alemana. Tiene informalmente restringida la libertad de movimientos -debe pedir permiso para salir de Kazajstán- y ha sido, junto al cardenal Brandmüller, uno de los principales defensores de la necesidad de encarar el problema de la homosexualización del clero, especialmente con respecto a la crisis de abusos sexuales que padece la Iglesia y que será el tema en torno al que discutirán los presidentes de las conferencias episcopales en unos días en Roma.