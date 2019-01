El padre James Martin, jesuita homófilo, amigo de Francisco y nombrado por él para la comunicación del Vaticano, también es editor de la revista América . Al final del año, dio una conferencia en Washington durante la ” Noche educativa para la justicia” organizada para los grupos de estudiantes de la Enseñanza para la Justicia de la Familia Ignaciana . Explicó que Francisco había hecho todo lo posible para nombrar obispos y cardenales ” amigos gays ” ( Gay Friendly ) en la Iglesia “Católica”. “¡Las cosas están cambiando en la Iglesia! El explicó. Recordó la triste letanía de los hechos y comentarios del “Papa” dirigidos a acercar la Iglesia a los homosexuales. El primero fue el famoso “¿Quién soy yo para juzgar?” Lo último es el uso de la palabra “Gay” en una homilía.

Si el contacto con el mundo homosexual es serio, más preocupante es el nombramiento de cardenales y obispos identificados como LGBT. Al hablar del “Papa”, Martin dijo: ” Tiene amigos homosexuales. Él habló acerca de querer que los homosexuales se sientan bienvenidos en la Iglesia. Es un gran problema. También ha nombrado obispos, arzobispos y cardenales amigos de los homosexuales, como el cardenal Tobin , arzobispo de Newark, quien, por ejemplo, organizó en su catedral una “misa de bienvenida” para las personas LGBT … Así que esta es una tendencia ! “.

Es obvio que no son declaraciones en el aire. Todos son más significativos cuando se unen al memorando del arzobispo Carlo Maria Vigano, que cita los nombres de los cardenales estadounidenses ” amigos de los homosexuales “, Mons. Tobin en Newmark y Cupitch en Chicago, nombrados con la complicidad del arzobispo de Washington, Mons. Wuerl, y a petición del Obispo McCarryck, de 88 años, organizador de la red de pedófilos y homosexuales en la “Iglesia”.Ante el escándalo del abuso sexual. estos dos personajes se vieron obligados a renunciar.

Las declaraciones de Martin han sido corroboradas recientemente por el nombramiento en los archivos del Vaticano de un sacerdote portugués consagrado recientemente obispo para la ocasión. Este es el padre José Tolentino Mendonca, ex vicerrector de la Universidad Católica de Lisboa, quien afirma ” Jesús no dio reglas “. Para él, la Iglesia es un “lugar de investigación!“. Coro conocido desde el consejo. Los nuevos promovidos deberían leer el evangelio con más frecuencia. Además, apoya a un religioso activista del aborto.

La Iglesia enseña que los actos homosexuales son “actos de grave depravación” e “inherentemente desordenados“, ya que son ” contrarios a la ley natural”. “De ninguna manera pueden ser aprobados“, dice el Catecismo del Iglesia católica.

Es necesario agregar también que el Vaticano envió una carta a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos que revela que ésta última había pospuesto dos veces el voto de las decisiones que se tomarían para el cese del abuso sexual. Pero aparentemente, fue el mismo Vaticano el que no se tomó el tiempo de leer las disposiciones propuestas por los estadounidenses. De ahí la demora en el voto final de aprobación de los textos. En realidad, el Vaticano está moviéndose lentamente porque considera que este informe dice demasiado. El 1º de enero nos enteramos de que fue Roma la que estaba tratando de obstaculizar las medidas para hacer frente a una situación que escandaliza a los católicos norteamericanos. El pescado se pudre por la cabeza.

En conclusión, las declaraciones de Martin son muy preocupantes para el futuro y especialmente para el próximo cónclave. El “Papa” elimina metódicamente a todos los obispos que considera “conservadores” y, en cambio, pone elementos radicales que sólo tienen una preocupación; La de poner a la Iglesia a la zaga del mundo. Sin embargo, Jesús dijo: “Ellos no son ya del mundo, así como Yo no soy del mundo” (Jn, 17:16); Pero también dijo: “¡Tened confianza, yo he vencido al mundo!

Tomado de: MEDIAS-PRESSE.INFO

Traducido por Católicos alerta.

Santa Hildegarda: La homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios

Santa Brígida de Suecia reprendió al rey por su vida homosexual

Anuncios