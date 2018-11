Los jesuitas alemanes apenas disimulan en su nota que consideran este cambio de postura de Roma -concretamente, de la Congregación para la Educación- como un espaldarazo tácito a las arriesgadas opiniones del sacerdote, que declaró a continuación que personalmente espera que la doctrina de la Iglesia seguirá desarrollándose en apertura, que es lo que exploraba él mismo con sus palabras a la prensa.

Aisladamente, la noticia tiene mucha menos relevancia que si se toma dentro del contexto de muchas otras en la misma línea, especialmente de la prohibición vaticana a que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tome medidas para investigar el encubrimiento de abusos sexuales y la votación de ésta en asamblea contra la propuesta de sugerir al Vaticano la conveniencia de aclarar, con los documentos de sus archivos, el caso del ex cardenal pedófilo Theodore McCarrick.

La excusa dada por Roma para esta intempestiva prohibición es que esperaban crear el marco apropiado en la reunión episcopal que se dedicará a este asunto el próximo febrero, para aplicarlo a toda la Iglesia. Pero el hecho de que recientemente las conferencias episcopales de Francia e Italia hayan tomado iniciativas propias para combatir esta lacra con el placet de Roma desmonta este pretexto.

Por lo demás, resulta igualmente incomprensible que el cardenal Roger Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles, haya podido dirigirse a la asamblea de los obispos americanos en referencia a este asunto. Mahoney, que cayó en desgracia después de que se probara que había encubierto sistemáticamente abusos de niños por sus sacerdotes mientras presidió la archidiócesis, tiene prohibido todo ministerio público. El Papa Francisco hizo amago de rehabilitarle, nombrándole representante suyo en un acto de conmemoración pero tuvo que echarse para atrás frente a las multitudinarias protestas. Y, sin embargo, no solo ha podido participar en la asamblea y dirigirse a sus colegas para tratar un asunto para el que está especialmente poco cualificado, sino que lo hizo en el sentido de que los obispos, como “hermanos” que eran, no debían estar acusándose unos a otros. Una abierta y descarada defensa de la ‘omertà’ que no ha sentado particularmente bien en el laicado norteamericano.

