Soy Michael Voris terminando nuestra cobertura de la reunión de los obispos sobre abusos sexuales, aquí en Baltimore, o más bien lo que se suponía que era una reunión sobre el abuso sexual clerical, que es principalmente el abuso sexual de clérigos homosexuales.



Pero no resultó exactamente así una vez que la mafia gay en Roma ordenó abruptamente a los obispos de los Estados Unidos que cancelaran su voto planeado para tratar de llegar al fondo de las cosas. Después de eso nada avanzó.



Hubo discursos, grandilocuencia y control de los eventos por parte del encargado por Roma, el card. Cupich.



Pero sucedieron algunas cosas que son motivo de esperanza. Algunos de los obispos de menos renombre se manifestaron y afirmaron el catolicismo, lo que debió haber sido impactante para algunos de sus compañeros prelados. Los obispos Strickland de Tyler, Texas; Daly of Spokane, Paprocki de Springfield, Illinois; Cozzens de St. Paul y Minneapolis; y McKnight de Jefferson City fueron los pocos que insistieron públicamente en la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia.



Y gracias a Dios. En privado, otros obispos también los aplaudieron, pero no se manifestaron, permanecieron en un segundo plano. Necesitan cambiar eso, y rápido.



Pero sin lugar a dudas, toda la reunión estuvo dominada por lo que Viganò etiquetó correctamente como “la corriente homosexual tan dominante en la jerarquía”. Cupich se ha convertido claramente en el director de esta orquesta gay, y los obispos aquí lo saben.



En un momento dado, se votó para recomendar al Vaticano hacer público todo el archivo de McCarrick. Cupich tomó el control y dio a conocer, por un montón de razones políticamente motivadas, para que parecieran razonables, que los obispos deberían rechazar cualquier medida.



Unidos obedientemente por una votación de aproximadamente 130-80, (se votó) que no se necesita transparencia. Cuando el card. O’Malley sugirió lo que muchos consideran un cambio en la definición de “adultos vulnerables” al categorizar a las víctimas de abuso sexual, fue nuevamente Cupich quien tomó el control y dijo que las cosas serían complicadas si se involucraban a los sacerdotes que tienen relaciones sexuales con adultos, si los adultos daban su consentimiento.



Cada vez que el hombre habla, suena más como un jefe corporativo que un sucesor de los Apóstoles. El misterio es: ¿Roma le ha dado completa libertad para controlar la conferencia de la manera que mejor le parezca, o está consultando cada paso del camino, o lo ha consultado con Roma?



Esto no se ha podido definir como una conferencia de obispos de EE. UU., sería más exacto describirla como la Conferencia de Cupich y algunos otros obispos que han consentido . El actual presidente, Daniel DiNardo, ha sido efectivamente removido de cualquier poder o autoridad seria. Eso fue evidente por la bofetada que recibió de Francisco en agosto, cuando el Papa le dijo que no, cuando pidió una investigación sobre el asunto de McCarrick.



Cupich está, indudablemente en control de la jerarquía de los Estados Unidos, al igual que su antecesor (el homosexualista) Joseph Bernardin, también de Chicago, lo estuvo. Y él tiene el control porque Roma, la corriente homosexualista en Roma, lo ha ungido para que lo sea.



Cupich ha sido el que desfila alrededor del mundo anunciando una revolución en la Iglesia, un cambio de paradigma en la Iglesia, según sus palabras.

Cupich es el hombre de Roma en América y el instrumento mediante el cual Roma controlará todo lo que pueda a los Estados Unidos en el esfuerzo continuo por promover el modernismo.



James Martin todavía brincará alrededor de la nación declarando que la sodomía es un regalo de Dios y todos los que se oponen son malos.



Thomas Rosica continuará diciendo que los sitios web (que él señala) son los únicos sitios aprobados en las redes sociales católicas y que no se debe confiar en todos los demás.



Y Cupich continuará afirmando su voluntad, que es la voluntad de la corriente homosexual, siempre que sienta necesidad



Para concluir, nos topamos con Cupich en el lobby del hotel y le preguntamos por qué dice que las parejas homosexuales activas deberían poder recibir la Sagrada Comunión.



Aquí hay un breve clip del final de nuestra breve visita.



Hice la pregunta y él corrió por la escalera mecánica.



Le preguntamos a otro obispo si creía lo que dice Cupich sobre los homosexuales activos: que pueden recibir la Sagrada Comunión, y dijo que no, no está de acuerdo con eso.



Cuando lo presionamos y le dijimos: “Bueno, entonces, ¿por qué no le dice algo a Cupich y lo desafías?” él respondió: “Bueno, él no me lo ha preguntado”.



Hay algunos hombres buenos aquí. Sus rangos necesitan crecer y crecer pronto si es que hay alguna esperanza para la Iglesia en América. Los católicos de los Estados Unidos han tenido suficiente de estos cobardes con mitra.

