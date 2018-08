Con Bergoglio nos enfrentamos a una mente criminal perversa, peor que un psicópata, con un hombre que le sirve al diablo.

26 de agosto de 2018 (LifeSiteNews) – El Papa Francisco esquivó hoy las preguntas sobre las explosivas acusaciones de que conocía el abuso del ex cardenal Theodore McCarrick y, sin embargo, levantó las sanciones que el Papa Benedicto XVI había impuesto contra el cardenal.

El arzobispo Carlo Maria Viganò, que se desempeñó como nuncio apostólico en Washington DC entre 2011 y 2016, escribió en una carta publicada anoche que, después de la elección del Papa Francisco, había comunicado los problemas sobre McCarrick al Papa , pero en lugar de continuar las sanciones, el Papa Francisco hizo de McCarrick “su consejero de confianza”.

Lea el texto completo de la carta explosiva del Arzobispo Viganò aquí.

El Papa fue interrogado sobre la acusación a bordo del avión papal esta noche en el camino de regreso a Roma después de su visita a Irlanda para el Encuentro Mundial de las Familias.

“Lean cuidadosamente la declaración ustedes mismos y hagan su propio juicio. No voy a decir una palabra sobre esto “, dijo el Papa Francisco.

“Creo que la declaración habla por sí misma, y ​​todos ustedes tienen suficiente capacidad periodística para sacar conclusiones. Es un acto de confianza. Cuando pase un poco de tiempo y haya sacado conclusiones, tal vez hablaré al respecto, pero me gustaría que su madurez profesional lo haga. Le hará bien a todos, de verdad “.

Francisco encubrió a McCarrick desde 2013 y le levantó las sanciones que le había impuesto el Papa Benedicto XVI

