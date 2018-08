Fraternidad Sacerdotal de San Pío X: golpee y no se le abrirá La peregrinación anual de la FSSPX a Nuestra Señora de Knock (Irlanda), fue interrumpida el sábado 16 de setiembre 2017 por funcionarios del santuario que negaron la entrada a sacerdotes y laicos.

Por primera vez en más de diez años la FSSPX se vio obligada a celebrar Misa en el estacionamiento de un amable café local. También por primera vez el Rosario fue rezado en la Main Street, que corre al lado del santuario, mientras la seguridad del santuario aseguró que el grupo no ingresó en los terrenos del santuario.

Según el blog “¡God does not die!”, el padre Richard Gibbons, el rector del santuario, no tiene problemas en invitar a participar en servicios religiosos e incluso dirigirlos a anglicanos, presbiterianos y musulmanes, quienes no aceptan las enseñanzas de la Iglesia sobre la Virgen.

Este es otro santuario que ha sido tomado por los herejes modernistas como el de Ars que promueve la idolatría a Bergoglio y también le cierra la puerta a los fieles católicos y se la abre a los herejes.

