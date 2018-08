El apóstata jesuita James Martin, elegido por Bergoglio como consejero de comunicaciones del Vaticano y como orador en el Encuentro Pro Gay de Dublín, en plena comunión con Bergoglio y sin temor alguno rechaza obstinadamente la doctrina moral de la Iglesia católica y promueve abiertamente el doble sacrilegio eucarístico para los practicantes de la sodomía.

El Padre Paul Kramer experto en el tercer secreto de Fátima explicó : “El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la Hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para el mal sin tener miedo de nada”.

Santa Hildegarda advirtió que en el tiempo del hijo de la perdición: “Las herejías serán tales, que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad sus erróneas creencias. La duda y la incertidumbre en la fe católica de los cristianos aumentarán tanto, que las gentes dudarán a qué Dios dirigirse.”

es.news El propagandista homosexual, el padre James Martin, llamó el 23 de agosto en el Encuentro Mundial de las Familias, de homosexual, a invitar a los homosexuales activos para ser “ministros parroquiales”, de tal modo que podrían ser “ministros de la Eucaristía, ministros músicos, lectores” y ocupar “todos los ministerios”.

La conferencia de propaganda de Martin fue publicada en AmericaMagazine.org.

Además, afirmó que la Iglesia hizo que los homosexuales “se sientan como leprosos”. En realidad, es el Nuevo Testamento el que condena en forma radical la fornicación homosexual.

Agregando un insulto a la burla, Martin agregó: “la mayoría de los católicos L.G.B.T. han sido profundamente lastimados por la Iglesia”.

El Vaticano tendrá que responder las preguntas sobre qué tendrán que ver esas diatribas absurdas con un “Encuentro [¿Católico?] de las Familias”.

El Laico co-fundador y jefe editor de LifeSiteNews John-Henry Westen responde al apostata jesuita James Martin: “Odio es no decirle al LGBT que el sexo gay lleva al infierno.”

Estos disidentes jesuitas en su lucha de clase marxista en rebelión contra Dios y contra la Iglesia se auto presentan como Seudo-Mesías ´misericordiosos´ y a Dios, su Palabra y la doctrina moral de la Iglesia como los opresores y malos contra los que los sodomitas deben luchar para ´liberarse´ del Dios católico.

San Pedro Damián: “[El vicio de la sodomía] Lo moviliza a pertenecer a la milicia de los espíritu maligno. Le obliga a luchar una abominable guerra contra de Dios”.

Santa Hildegarda: La homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios

Santa Hildegarda, Alemania 1179

“Atraerá a la gente dándole completa libertad de dejar de observar todos los mandamientos divinos y eclesiásticos, perdonándole sus pecados y exigiendo que sólo crean en su divinidad… Concederá libertad total de los mandamientos de Dios y de la Iglesia y permitirá que todos vivan según sus pasiones… Se esforzará por hacer que la religión sea conveniente. Dirá que no es necesario ayunar ni amargarse la vida con renunciación.”

“Dios te hizo homosexual” – Anti- Papa Francisco

“En realidad el Anticristo, poseído por el diablo, cuando abra su boca para su perversa enseñanza destruirá todo lo que Dios había establecido en la Ley Antigua y en la Nueva, y afirmará que el incesto, la fornicación, el adulterio y otros tales no son pecado.” Hildegardis Bingensis, Liber Divinorum Operum. Cura et studio Albert Derolez et Peter Dronke. In: CCCM. Vol. 92, Turnhout, Brepols, 1996, pp. 451-452.

Apocalipsis 2:21 `Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad.

Quienes acepten esta doctrina de demonios caen en apostasía y no se salvan porque han rechazado el Evangelio de Jesucristo para obstinarse en la practica del vicio de la sodomía , negándose a arrepentirse rechazan a Cristo como Redentor y rechazan la Voluntad de Dios que la Biblia nos enseña claramente que consiste en apartarnos de las inmoralidades sexuales y santificarnos y quien se obstina en practicar la homosexualidad se opone a la voluntad de Dios, rechazan al Espiritu Santo y pisotean la Sangre de Cristo cometiendo el pecado de Blasfemia contra el Espíritu Santo.

1 Cor 6:9 No se dejen engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios.

Romanos 8:8 – Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

“Ningún pecado tiene mayor poder sobre el alma que la maldita sodomía , que fue odiada siempre por todos los que viven según Dios … Alguien que vivió practicando el vicio de la sodomía sufrirá más dolores en el infierno que cualquier otro, porque este es el peor pecado que existe .”(San Bernardino de Siena)

Ap 18: 2-4

Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos…«Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas.



