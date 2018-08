Nick Donnelly @ProtecttheFaith pregunta en su cuenta de Twitter:

¿Por qué Francisco besaría las manos de un sacerdote que aboga por la homosexualidad?

A la luz de la amistad de Francisco con McCarrick, es una pregunta justa para cuestionar

¿Es el Papa una persona con la condición homosexual?

Santa Hildegarda: La homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios

El 6 de mayo del 2014, en Santa Marta, este cura promotor de la sodomía, Michele de Paolis “concelebró” con Bergoglio.

El encuentro duró pocos minutos, pero fue minutos, pero fue intenso: hablé de las “piedras rechazadas”, con las que vivo; le presenté los regalos (un crucifijo, un cáliz y una patena de madera de olivo, hermosas); le comuniqué nuestras iniciativas en curso para inmigrantes en Lampedusa.

“Estoy harto de la homofobia no es cierto que usted está en pecado, porque Dios te ama y te ha puesto en esta inclinación;. Es su regalo Esta es su” naturaleza “, que debe ser aceptado y. . respetado Usted no está enfermo, usted no tiene que “curar” de esta inclinación. ” Don Michele De Paolis