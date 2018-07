Taylor Marshall, fundador del Instituto New St. Thomas, dijo sobre las indemnizaciones a las víctimas:

Fue el Arzob. John J. Meyers quien pagó en 2004 en Newark por McCarrick. Fue el obispo Bootkoski que pagó en 2007 en Metuchen por McCarrick. Estos dos obispos sabían al 100% sobre McCarrick y no seguían la política de Tolerancia Cero. Toda la presión periodística debería recaer sobre estos dos hombres hasta que se resquebrajen y comiencen a explicar a quién consultaron (nuncios, cardenales y papas) y lo que se les dijo que hicieran. Si quieres abrir esta historia de par en par, debes empezar con estos dos obispos. Si uno de ellos se resquebraja y dice: “El Cardenal Sodano nos dijo que …”, entonces caen todas las fichas de dominó. Investiga al USCCB (Conf Episcop de obispos de EEUU) y podrás resolver el misterio de la dimisión de BXVI.

Desde este portal le hago un llamado a nuestro fiel hermano católico el Dr Galat para que investigue y exponga el encubrimiento del abuso sexual de Jorge Mario Bergoglio en Argentina. Soy la Dra Castillo médica colombiana egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Bergoglio encubrió al abusador sexual Rubén Pardo y lo escondió en el Hogar Sacerdotal de Condarco 581

Bergoglio encubrió curas pederastas siendo Cardenal y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Acusan a Francisco de encubrimiento de abuso sexual en Argentina en 2002

Directora del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño cuestiona el rol de Bergoglio ante el caso Grassi.

Bergoglio también encubrió al cura pedófilo Mauro Inzoli a petición de Vito Pinto y Coccopalmerio y lo devolvió al estado sacerdotal.

La prensa francesa cuestiona el papel de Bergoglio en el caso del pedófilo Grassi.

Bergoglio declaró venerable a un obispo acusado de abusar sexualmente a niños discapacitados.

Bergoglio sabía sobre los abusos sexuales del sacerdote Corradi y no hizo nada para frenarlo, afirman defensores de víctimas.

Incluso la vedette Natacha Jaitt en el programa Mirtha Legrand acusó a Bergoglio de encubrir al Pedófilo Grassi

El notorio sodomita El Obispo Juan Carlos Maccarone fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad Católica Argentina mientras el Gran Canciller era el Cardenal Jorge Mario Bergoglio (Falleció el 29 de marzo de 2015)

Bergoglio utilizó para encubrir al pedófilo Maccarone la misma táctica que utilizó para encubrir el delito de encubrimiento de Juan Barros en Chile.

Sínicamente Bergoglio a pesar de que Maccarone fue sorprendido infraganti teniendo relaciones homosexuales en un video y que renunció después de admitir una relación homosexual vea lo que dijo el vocero de Bergoglio:

La Nueva: Guillermo Marcó, vocero del arzobispado porteño, consideró que la renuncia de Maccarone pudo ser fruto de una “venganza política por su lucha a favor de los más necesitados en una provincia con una impunidad y con un nivel de corrupción que mantuvo a la gente en la pobreza más extrema”.

Maccarone “la diva”- del Episcopado argentino

Remained in ministry. Seen 2010 saying Confirmation Mass for teenagers. Santiago del Estero bishop emeritus

Al apostata pedófilo se le celebraron misas de Requiem AICA no menciona en su biografía que se retiró por el delito de pedofilia.

Uno de sus sucesores es el Obispo Bokalic auxiliar de Bergoglio fue el responsable de permitir el sacrilegio homosexual en la Iglesia de Santiago del Estero Argentina

Satánico: Vean como en Argentina los apostatas Curas en Opción por los Pobres le rinden honor al homosexual pedófilo Juan Carlos Maccarone, al que Bergoglio le hizo una declaración escandalosa de solidaridad.

La Doctora Randy Engel, experta en INFILTRACIÓN homosexual en la Iglesia Católica, autora del libro el Rito de Sodoma, le escribió una carta abierta a Bergoglio para denunciar su lenguaje Gay como traición.

Info católica En una entrevista concedida al Catholic News Service, el cardenal George Pell criticó la «Relatio post disceptationem» el cardenal advierte que «la comunión para los divorciados vueltos a casar es solo la punta del iceberg, el caballo de Troya» ellos «quieren cambios más amplios, el reconocimiento de las uniones civiles, el reconocimiento de las uniones homosexuales»

En el 2008 el corresponsal del Vaticano, Julio Algañaraz , informó en el diario argentino Clarín

Los jesuitas eligieron a un “Papa Negro” progresista

El nuevo padre general de la orden tiene ideas opuestas a las de Benedicto XVI.

Los jesuitas tienen un voto especial de obediencia, querido por San Ignacio, de “obedecer como cadáveres” a la voluntad del Papa. Pero Benedicto XVI desconfía de ellos y les envió hace diez días una carta en la que les dice que la orden debe confirmar su propia obediencia a la Iglesia.

Los aspectos en los que el pontífice muestra sus mayores recelos y pide obediencia rígida se refieren a “la relación entre Cristo y las religiones, algunos aspectos de la teología de la liberación y varios puntos de la moral sexual, sobre todo en lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio y la pastoral de las personas homosexuales”. Al parecer, en las universidades, colegios y ambientes jesuitas en el mundo, es floja la sintonía con la ortodoxia tradicionalista el Vaticano y el Papa Ratzinger, sobre todo en estos temas.

“Los católicos que se mantienen fieles a la

Tradición, incluso si sólo son un puñado,

constituyen la VERDADERA IGLESIA”

(San Atanasio)

