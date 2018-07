Para algunos, el escándalo del cardenal McCarrick es la última gota

DETROIT (ChurchMilitant.com) – Hartos de la corrupción sistémica y el encubrimiento en la Iglesia, los líderes católicos están exigiendo un ajuste de cuentas de los obispos.

Las Revelaciones que Theodore McCarrick, — uno de los prelados de más alto rango de Estados Unidos— , abusó (sexualmente) a jóvenes seminaristas mientras era obispo en Nueva Jersey y, lo que es peor, que pudo avanzar en su carrera clerical a pesar del conocimiento generalizado de su mala conducta, provocó fuertes reacciones de los católicos.

“Las revelaciones de McCarrick no solo ejemplifican la influencia tóxica y deformante de la homosexualidad en los escalones más altos de la Iglesia, sino que exponen la lamentable realidad de que la jerarquía católica estadounidense es institucionalmente corrupta”, dijo CJ Doyle, jefe de la Liga de Acción Católica de Massachusetts.

“Estoy entre los que escucharon estas historias hace años, pero me dijeron que las víctimas no estaban dispuestas a ser mencionadas”, dijo Deal Hudson, editor de The Christian Review. “Pueden imaginarse lo que yo, y muchos otros, pensamos cuando leemos la historia en el Washington Post llamando a McCarrick ‘El Hombre del Vaticano del momento’“.

Austin Ruse, presidente del Centro para la Familia y los Derechos Humanos, le dijo a Church Militant: “Hay que presionar a los obispos. El problema es que algunos de nosotros realmente apreciamos a nuestros obispos, por lo que no estamos seguros de qué hacer, o dónde poner la presión. Claramente, algo drástico tiene que suceder “.

Taylor Marshall, fundador del Instituto New St. Thomas, dijo sobre las indemnizaciones a las víctimas:

Fue el Arzob. John J. Meyers quien pagó en 2004 en Newark por McCarrick. Fue el obispo Bootkoski que pagó en 2007 en Metuchen por McCarrick. Estos dos obispos sabían al 100% sobre McCarrick y no seguían la política de Tolerancia Cero. Toda la presión periodística debería recaer sobre estos dos hombres hasta que se resquebrajen y comiencen a explicar a quién consultaron (nuncios, cardenales y papas) y lo que se les dijo que hicieran. Si quieres abrir esta historia de par en par, debes empezar con estos dos obispos. Si uno de ellos se resquebraja y dice: “El Cardenal Sodano nos dijo que …”, entonces caen todas las fichas de dominó. Investiga al USCCB (Conf Episcop de obispos de EEUU) y podrás resolver el misterio de la dimisión de BXVI

El autor Matt Abbott, que escribe en RenewAmerica y reportó sobre las fechorías del prelado hace más de una década, dijo: “Cuando escribí por primera vez sobre el abuso de poder de McCarrick en 2005 y 2006, no muchas personas parecían interesadas, ciertamente no la jerarquía católica o los principales medios de comunicación, aunque sabían de McCarrick … [L] a corrupción moral es profunda y solo la intervención divina la corregirá, en el tiempo de Dios “.

John-Henry Westen de LifeSiteNews le dijo a Church Militant que no fue una sorpresa saber que McCarrick era un abusador, pero “fue muy desconcertante que hubiera otros obispos que conocían sus crímenes y que, sin embargo, le permitieron destruir la Iglesia en Estados Unidos, eso también es un crimen que merece un castigo”.

“Y es por culpa de aquellos obispos que sabían y permanecieron en silencio que el castigo vendrá del Cielo”, agregó. “Sería justo que aquellos que se encuentran involucrados en este tipo de escándalos abandonen sus posiciones y pasen el resto de sus días orando por el bien de la Iglesia”.

Michael Hichborn, presidente del Instituto Lepanto, dijo:

Estaba absolutamente consternado cuando supe por primera vez sobre el abuso de McCarrick a los seminaristas, y el hecho de que esto era bien conocido por los obispos de alto rango. Si esos obispos encubrieron algo tan atroz, ¿qué más ocultan? Aún más ¿cuántos de los obispos que conocen a McCarrick aprobaron o incluso participaron en actividades similares?

Patrick Craine en LifeSiteNews también intervino. “El escándalo de McCarrick ha brillado sobre la profunda podredumbre que aún existe en nuestra Iglesia”, señaló. “La Iglesia necesita exigir una mayor responsabilidad a nuestros obispos. Sus delitos deben salir a la luz, y no se les puede permitir que renuncien en silencio, como vimos suceder la semana pasada con Pineda Fasquelle en Honduras”.

Fasquelle, un asociado cercano de Oscar Rodríguez Maradiaga (apodado el “Vice Papa” por su nivel de influencia sobre el Papa Francisco), presentó su renuncia a la temprana edad de 57 años después de las acusaciones de que había malversado dinero diocesano y agredido sexualmente a seminaristas.

