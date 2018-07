El pedófilo Theodore McCarrick destruyó la vida de James; abusó sexualmente de él cuando James tenía solo 11 años

De la historia del Washington Post de hoy, estas palabras de James, cuyo abuso en las manos de McCarrick comenzó cuando tenía 11 años:

“Lo que él me hizo fue arruinar mi vida entera. No pude deshacerme del daño permanente que me hizo. No pude cumplir con mi capacidad: permanecer empleado, casado, tener hijos. Perdí todas esas oportunidades por culpa de él”, dijo James. Rompiendo a llorar, dijo: “Intento ser un niño realmente bueno todos los días”.

James tiene 60 años. Todavía intenta ser un buen niño, el niño que era antes de que el padre Theodore McCarrick le robara su inocencia.”

El Padre Desmond Rossi describe la cultura de acoso psicológico para silenciar a las victimas y a cualquiera que se atreva a denunciar o cuestionar a los pedófilos. El Sacerdote describe que le tocó ir al psicólogo por la depresión en la que entró al enterarse de los abusos sexuales cometidos por el pedófilo McCarrick. Y así es como se ha perpetuado este encubrimiento al estilo de las sectas satánicas que hacen juramentos de silencio para encubrirse a ellos mismos. Aíslan y ridiculizan a los que se le opongan.

Así fue como los legionarios al igual que una secta satánica jurando fidelidad al pedófilo y a la legión en un cuarto voto de secreto mintieron y encubrieron al pedófilo Marcial Maciel incluso explotaron una emisora de radio que estaba denunciando al Pedófilo y atacaron a las victimas acusándolas de anticlericalismo.

Bergoglio encubrió al Pedófilo Rubén Pardo y lo escondió en el Hogar Sacerdotal de Condarco 581

Los cómplices de pedofilia se solidarizan con los criminales los envían de vacaciones a casas de retiro para que sus crímenes queden impune y nos han estado engañando para vivir una vida cómoda y lujosa a expensas nuestra que hemos alimentado al monstruo cuco usurpador que ha asesinado a nuestros hermanos seminaristas y jóvenes católicos victimas de abuso sexual de nosotros depende que cortemos de una vez este circulo vicioso. Bergoglio es el principal encubridor de pedófilos y debe dimitir. Este mal no se soluciona eliminando a uno de los miembros de la mafia gay sino al cabecilla que es Jorge Mario Bergoglio.

Cerrando nuestras billeteras a la mafia lavanda

Si tu hermano católico sigues aportando dinero a las diócesis manejadas por los cómplices de Bergoglio como este pájaro que ve indiferentemente como el cuco le matan a sus propios hijos y sin hacer nada lo sigue alimentando este monstruo usurpador tu también eres cómplice de pedofilia y de apostasía.

En esta gran apostasía solamente podemos apoyar económicamente a los pocos sacerdotes fieles que están resistiendo al esta secta usurpadora bergogliana.

Ahora tenemos carreristas que se han infiltrado en el sacerdocio que no entran porque tengan una vocación para salvar las almas sino porque buscan una manera fácil de ganarse la vida ascienden a los puestos de cardenales y obispos para ser tratados como dioses y príncipes y por culpa de esta mafia Gay los seminarios los han llenado de homosexuales para ellos tener su propio harén mientras los pobres sacerdotes son perseguidos por esta mafia Gay infiltrada y otros cobardes están bajo su dominio silenciados convirtiéndolos a muchos de ellos en cómplices que han tolerado los abusos homosexuales y miran para otro lado por miedo a perder su PUESTO DE TRABAJO.

Esta Mafia Gay se ha tomado los altos puestos de la jerarquía para obstaculizar que se le haga justicia a las victimas de abuso sexual. De nosotros depende acabar con este circulo vicioso detrás del que se han amparado impunemente estos monstruos.

Campaña católica para denunciar a los curas pedófilos infiltrados y proteger a los seminaristas y laicos católicos victimas de acoso y abuso homosexual

Acusan a Francisco de encubrimiento de abuso sexual en Argentina en 2002

Directora del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño cuestiona el rol de Bergoglio ante el caso Grassi.

Bergoglio encubrió curas pederastas siendo Cardenal y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Bergoglio también encubrió al cura pedófilo Mauro Inzoli a petición de Vito Pinto y Coccopalmerio y lo devolvió al estado sacerdotal.

La prensa francesa cuestiona el papel de Bergoglio en el caso del pedófilo Grassi.

