#CatholicMeToo

Ha llegado el momento.

26 de julio de 2018

Church Militant

Hoy: un llamado a la acción en dos frentes. Ahora se está desarrollando una corriente entre los fieles católicos de que se debe hacer algo, y se debe hacer ahora, sobre los obispos sexualmente abusivos y sus hermanos obispos que encubren todo esto.

Las recientes revelaciones sobre Cdl. Theodore McCarrick ha desencadenado una explosión de comentarios y disgusto en general por el papel de tantos miembros de la organización de la Iglesia —particularmente la jerarquía — al encubrir este mal por décadas.

Y seamos claros, no estamos hablando de los casos de abuso de menores, estamos hablando de hombres adultos que son sexualmente acosados ​​o abusados por sacerdotes, obispos e incluso cardenales. Detrás de escena se ha discutido mucho entre los fieles católicos que ya lo han tenido, y quiero decir que lo tuvieron.

Varios medios católicos fieles han estado en contacto entre sí y se han reunido en silencio y compartido ideas. La resolución: Los obispos de EE. UU. Deben rendir cuentas por el clima de acoso sexual e intimidación que han ayudado a crear entre seminaristas, sacerdotes, trabajadores parroquiales, estudiantes universitarios, etc.

En este momento, no hay absolutamente ningún canal para que la víctima proceda. Simplemente acude a quien él cree que es el mejor, — y muchas veces se encuentra traicionado, expulsado del seminario o atacado por clérigos en su propia diócesis o expulsado. Es un clima de intimidación debido a la falta de voluntad de los obispos para abordar la crisis de los hombres homosexuales en el clero.

Como el título de este Vortex es #CatholicMeToo, déjenme empezar yo primero.

Cuando era un estudiante de segundo año en Notre Dame en 1981, un sacerdote que era el rector del dormitorio de la escuela de verano y que también era gay me hizo una serie de insinuaciones sexuales. Incluso me escribió varias cartas a través del correo del campus que firmó, “Your Secret Pal”. Las cartas eran sexualmente explícitas y repugnantes. Estaba bajo la autoridad de este hombre en la escuela de verano porque era el rector del dormitorio.

Lo reporté a la universidad y a las autoridades religiosas y de repente se celebró una gran reunión donde fui vilipendiado y acusado de mentir sobre el sacerdote y amenazado con la expulsión si no buscaba ayuda psiquiátrica. Al sacerdote se le permitió permanecer en su puesto por al menos cinco años más como rector del dormitorio. Solo la fuerte amenaza de mis padres de acudir a los medios de comunicación los hizo retroceder. Nada más sucedió.

Pasé los siguientes dos años preguntándome, — mirando por encima del hombro— ¿ si la universidad iba a intentar hacer algo de nuevo?. ¿El sacerdote iba a ponerse en contacto conmigo de nuevo? Me gradué dos años más tarde y el sacerdote permaneció en el campus en los dormitorios hasta que murió hace unos tres años. Esa es mi historia en resumen.

Sabemos que hay miles de personas, probablemente decenas de miles de historias muy similares a esta, en las que fuiste acosado sexualmente por un clérigo homosexual y fueron doblemente víctimas de la institución que intentaba protegerlo o encubrirlo.

Lo que queremos es escuchar su historia, y en acuerdo con varios medios católicos fieles, hemos establecido un correo electrónico para que nos cuente su historia en privado. Si desea hacer públicos sus nombres y lugares, está bien. Si quieres contarnos tu historia pero mantener tu identidad privada, también está bien.

La dirección de correo electrónico está en la pantalla ahora mismo: MeToo@ChurchMilitant.com. Lo dejaremos por el resto de The Vortex.

Sabemos que para muchas personas, y para mí también, estos son pensamientos horribles para recordar. Pero algo tiene que hacerse. Estas historias que los clérigos malvados han pasado carreras tratando de mantenerse ocultas ahora deben ser contadas. Por favor envíenos un correo electrónico cuéntenos su historia.

Dijimos al principio que este es un llamado a la acción en dos frentes. Enviarnos tu historia por correo electrónico es el primer frente. El segundo es esto, estamos pidiendo a todos los fieles católicos que cesen inmediatamente cualquier apoyo financiero de las actividades del obispo hasta que hayan tomado medidas decisivas para resolver esta situación.

Ningún católico debería apoyar ninguna petición diocesana de dinero, ni las grandes campañas diocesanas, ni colecciones nacionales, ni esfuerzos de justicia social dirigidos por los obispos: nada. Ni un centavo más por nada de eso. Solamente Dinero en la canasta para la parroquia en sí, y eso es todo.

Nos han mentido, abusado, nos han tomado por tontos y han traicionado nuestra confianza en los más altos niveles de la Iglesia. Nuestras donaciones y sacrificios han sido usados ​​para engrasar las ruedas de esta maldad, proveyendo para un clérigo y episcopado osado que a menudo viven estilos de vida lujosos sin ninguna de las preocupaciones que enfrentan sus rebaños de cuidado de la salud, pensiones, albergue, seguro, pagos de automóviles, comestibles.— nada.

Pedimos nada menos que una resistencia #CatholicMeToo en la Iglesia y exigimos a los obispos que den cuenta de sus acciones, tomen medidas decisivas para proporcionar un recurso a las víctimas adultas de su acoso sexual y, cuando sea necesario, para que renuncien a sus oficinas.

Este mal tiene que llegar a su fin. No van a levantar un dedo, ya que el pasado lo ha demostrado demasiado bien, así que debemos hacerlo. El tiempo ha llegado. Saquémoslo todo a la luz, hagamos justicia por las víctimas. Expongamos a los malvados. Arreglemos este apestoso desorden. Y hasta que esto se rectifique y ciertos obispos ya no estén en el cargo, no más dinero por sus causas.

Su única causa debe ser la verdad y la justicia en la caridad, y durante décadas, todo la jerarquía ha eludido ingeniosamente a ambos. Víctimas pasadas o presentes, laicos y clérigos, seminaristas o estudiantes universitarios, trabajadores parroquiales o personal de la cancillería, envíenos sus historias por correo electrónico.

Colocamos todo esto bajo el manto de Nuestra Santísima Madre.

Envíenos un correo electrónico con su historia: MeToo@churchmilitant.com

Cerrando nuestras billeteras a la mafia lavanda

Anuncios