San Atanasio: “Es un hecho que ellos tienen los edificios, mas vosotros tenéis la fe apostólica. Ellos podrán ocupar nuestros templos, pero están fuera de la verdadera fe”.

El laico apóstata Enzo Bianchi que se ha autoproclamado “prior” es el fundador de la secta: “comunidad monástica ecuménica de Bose” en el noroeste de Italia. Esta comunidad herética fue fundada en 1965 el día después de que el Vaticano II terminó. Abolición del sacerdocio, donde el apostata Laico Enzo Bianchi cumple las funciones del sacerdote. Enzo Bianchi construye la falsa iglesia sin dogmas sin jerarquía.

Enzo Bianchi niega la divinidad de Jesucristo y la presencia Real de Cristo en la Eucaristía son innumerables sus herejías que le han valido el titulo de ´falso profeta´.

El consultor de Bergoglio Enzo Bianchi: “La familia natural no existe”

El 22 de julio de 2014, bajo Bergoglio, el mejor amigo del apostata cardenal Martini el apostata Bianchi se convirtió en consultor para el ecumenismo para la promoción de la “unidad cristiana”.

Enzo Bianchi es el “Profeta” de un “Nuevo cristianismo”, que no es católico.

La religión única del Nuevo Orden Mundial que rechazan a la Santísima Trinidad y se une al heresiarca Bergoglio en la apostasía.

Enzo Bianchi miembro del Consejo de Cristianos y Judíos de Londres y es miembro del consejo editorial de la revista teológica internacional Concilium. También es columnista de La Stampa, La Repubblica, Avvenire, Famiglia Cristiana, La Vie y La Croix.

La semana pasada el modernista Patrice Chocholski violando la libertad de religión y las leyes de Francia sin misericordia alguna le cerró las puertas de la Iglesia a Don Minutella y al grupo de católicos peregrinos mientras le abre las puertas del Santuario al apostata Enzo Bianchi para que profane la Casa de Dios difundiendo sus herejías, pisoteando la doctrina católica y sustituyéndola por la falsa religión mundialista ecuménica del anticristo.

Eponymous Flower comentó que: El sitio web del Sanctuaire d’Ars indica que la basílica de Ars, la casa parroquial de San Juan María Vianney y la capilla donde se guarda el corazón del santo pastor de Ars están abiertas a todos y se pueden visitar a diario “gratis”.

‘Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos por sus cohermanos’

Dándose cumplimiento a las profecías bíblicas y a la profecía de Akita que señala que los sacerdotes apostatas combatirán contra sus propios hermanos.

“El trabajo del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia de tal manera que uno verá a los cardenales que se oponen a los cardenales, los obispos contra los obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos por sus cohermanos … iglesias y altares serán saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que acepten componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor “. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. La idea de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos “

Los líderes de la “escuela de Bolonia” han puesto en marcha una nueva obra muy ambiciosa: un historia del movimiento por la unidad de los cristianos cuyo objetivo es una reforma total de la Iglesia católica, empezando por el desmantelamiento del Papado en su forma actual. Creen tener en el Papa Francisco a un aliado

de Sandro Magister

Profecías de Ana Catalina Emmerich sobre la falsa iglesia ecuménica:

Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en tres partes, de las que cada una era unos grados más alta que la otra. Por debajo había una sombría bodega llena de humo. (AA.III.104)

«Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre: es propiamente una iglesia de fábrica humana siguiendo la última moda, así tan bien como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie» (AA.III105)

Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. (AA.III.128)

Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano. (AA.III.136)

Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder, y la religión caer en decadencia completa. (AA.III.137)

Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto (la fusión de las iglesias).

Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. (AA.III.179)

¡… y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados! (AA.III.179)

Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante; todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos; evangélicos, católicos, sectas de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un Papa pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas: pero en el lugar del altar, no había más que desolación y abominación. (AA.III.188)

Este apostata Enzo Bianchi que niega la divinidad de Jesucristo promueve el politeísmo, el panteísmo. La religión única mundial masónica.

Le eco-avventure di «fratel» Enzo Bianchi ~ CampariedeMaistre

