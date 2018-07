Gloria.TV Noticias: Iglesia católica utilizada como camerino para una fiesta de travesti:

El padre Fernando Báez, vestido de amarillo, de la parroquia de La Breña, Gran Canaria, España, ofreció su iglesia como camerino para los participantes de un espectáculo de travestis llamado Gala Drag Queen de Telde. La abominación fue parte de las celebraciones en honor a San José y Nuestra Señora del Pino. Los bancos de la iglesia también se usaron para acomodar a los espectadores del espeluznante espectáculo. Dios participó a su manera dándole temperaturas bajo cero a los homosexuales semidesnudos. El vicario general de Gran Canaria, Hipólito Cabrera, dijo a la prensa que no tenía nada que decir y que esto era algo interno de la parroquia.

InfoVaticana: (Fernando Báez) en un programa de la televisión local llegó a negar las apariciones marianas de la Virgen del Pino, venerada desde 1481. “No se le ha aparecido a nadie, no aquí, no en Fátima ni en Lourdes no en ninguna otra parte del mundo”.

El apostata Pro sodomía y pro cambio de sexo párroco de La Breña, en Gran Canaria, Fernando Báez Santana, ha cedido a un grupo de ‘drag queens’ la casa parroquial como camerino, y el altar de la propia iglesia para hacerse fotos. El Obispado calla y se hace cómplice.

El pecado de escándalo de la apostasía de Fernando Báez Santana ahora recae sobre el Vicario general Hipólito Cabrera y el Obispo Francisco Cases que no lo ha excomulgado públicamente ni lo ha removido de su cargo.

“No se debe olvidar la función de la pena de excomunión de evitar el escándalo: los fieles se escandalizarían si no se castigara con la debida proporción conductas tan graves como adherirse a la herejía, o profanar el Santísimo Sacramento, o cometer un aborto. Y el Señor pronuncia palabras muy duras para aquellos que escandalizan (cfr. Mt 18, 6). Si no se castigan estos delitos -u otros de tanta gravedad-, el escándalo vendría no del delincuente, sino de la autoridad eclesiástica que no los tipifica.

Es posible concluir, por lo tanto, que puede constituir una verdadera obligación de justicia la tipificación de delitos y la imposición de la pena de excomunión”. (es.catholic.net)

El apostata pro sodomita Fernando Baez niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

