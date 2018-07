El Laico católico Antonio Sánchez padre de familia y profesor titular de derecho administrativo de la Universidad hispalense autor de Como Vara de Almendro advierte en Facebook que Bergoglio es un anti-papa masón que busca destruir la Iglesia católica y que está reemplazándola por una falsa iglesia que promueve los principios de la masonería.

Daniel 11:32 Seducirá con lisonjas a los que violan la alianza; pero el pueblo que conocen a su Dios se mantendrán firmes y actuarán.

“Vais de asombro en asombro. Hasta que no os deis cuenta realmente de quién es Bergoglio y a lo que ha venido a la Iglesia no entenderéis lo que ocurre. Un destructor masónico (que no es papa) usurpó el papado. El papa sigue siendo BXVI.

Ya ha permitido la comunión de los adúlteros, la comunión de los protestantes, ha traicionado a la martirial Iglesia china, a la Iglesia católica ucraniana, a la Iglesia colombiana (apoyando …a las guerrillas FARC), a la Iglesia venezolana y boliviana (apoyo a Maduro y a Evo), a la Iglesia cubana (apoyo a Castro). Bendice a los sodomitas practicantes, beatifica a Angelelli, líder de los comunistas terroristas argentinos, apoya la nacionalización de la Iglesia católica, el diaconado femenino, apoya a Soros y al Nuevo Orden Mundial clamando por meter más musulmanes en Europa, se alinea con el cambio climático de la ONU y apoya con entusiasmo su agenda ONU-2030 que es abortista, sincretista y pro LGTBI. Dice que los mandamientos no nos hacen libres porque no nos dan libertad, niega la existencia del Infierno y cree en la aniquilación de las almas; le dijo al Prof. Wolton que los pecados de la carne no son importantes, etc. Seguirá en su ataque a los sacramentos y especialmente a la Eucaristía. Apoya abiertamente un falso ecumenismo basado en la mixtificación de la doctrina católica. Dice que María se sintió engañada y que solo es madre, negando todos sus dogmas, dice que Jesús no era un “limpio” y que “se hizo el tonto” con la adúltera, dijo que “por las venas de Jesús corre sangre pagana” Abrid los ojos, por favor, os lo ruego, hermanos. La usurpación del papado estaba prevista desde el siglo antes (Alta Vendita). Lo intentaron haciendo renunciar a JPII y no lo consiguieron, pero sí con BXVI. Se están cumpliendo ante nuestros ojos todos los avisos de la Virgen desde Fátima en adelante (Akita, Heede, Garabandal, Tre Fontane, La Salette…) y antes por Nuestra Señora del Buen Suceso (s. XVII), que nos avisaba de la usurpación del papado, y vosotros no os dais cuenta. Y os seguís lamentando de este papado, pensando que es uno más y que su sucesor lo revertirá todo. No, hermanos. Estamos ante el destructor (no papa) profetizado por San Francisco. Ya nos avisó el Cardenal Ciappi de que el resumen del Tercer Secreto de Fátima era: que la apostasía saldría del vértice de la Iglesia. Abrid los ojos, por Dios, insensatos. ¿De verdad no os dais cuenta? ¿A qué tenéis que esperar? Cuando queráis reaccionar estaréis anestesiados. Daniel 12, 10: “Muchos serán purificados, blanqueados y probados; los malvados seguirán haciendo el mal; ninguno de ellos comprenderá nada; sólo los entendidos comprenderán”.

“De la verdadera Iglesia surgirá una falsa iglesia liderada por un falso papa”. Arzobispo Fulton Sheen

