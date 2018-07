El Papa Francisco utiliza la Misa como Arma para hacer Política

por Chris Ferrara

Perspectivas de Fátima # 1213

El Papa que promete no interferir en la política concreta de las naciones en lo que respecta al aborto y el “matrimonio de homosexuales”, nunca deja de interferir en política cuando se trata de su obsesión por promover la afluencia masiva de musulmanes a Europa.

Bergoglio se ha dedicado a la política si tanto le interesan los musulmanes porque no empieza por preocuparse por la salvación de sus almas y buscar su conversión para que se salven pero NO al contrario Bergoglio los confirma en su rebelión contra la Santísima Trinidad para que no se salven. Francisco: “Los que son cristianos, con la Biblia, y los que son musulmanes, con el Corán”. “La fe que os dieron vuestros padres os ayudará a salir adelante.” – Las oraciones y costumbres de los musulmanes no son agradables a Dios Concilio de Viena (Ecumenical XV)