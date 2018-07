Crisis Magazine Julia Meloni

El Sínodo de los Jóvenes de octubre trata de completar la antigua meta de la mafia de St. Gallen. Se marcarán cuatro años desde que el arzobispo Bruno Forte elaboró un manipulado informe sinodal sobre el “valioso apoyo” en las relaciones entre personas del mismo sexo, lanzado el mismo día en que dos partidos políticos italianos respaldaron las uniones homosexuales.

El Papa Francisco aprobó el texto antes de su publicación, y su homilía ese día criticó a los “doctores de la ley” -una “generación del mal” – por resistir al “Dios de las sorpresas”. Mientras tanto, el arzobispo Forte declaró a los medios que ” los derechos de las personas que viven en uniones del mismo sexo “es una cuestión de ser civilizado “.

Ambos son seguidores del difunto cardenal Carlo Martini, el líder de la mafia. Martini apoyó las uniones civiles entre personas del mismo sexo antes de su muerte, después de luchar contra Humanae Vitae durante años y de predicar el “discernimiento” sobre temas sexuales en Night Conversations. Allí, los jesuitas planearon utilizar jóvenes “profetas” para revolucionar la Iglesia, y dijeron que “nunca se le ocurriría” juzgar a las parejas homosexuales, años antes del “¿quién soy yo para juzgar?” del Papa Francisco.

Otros ex alumnos de la mafia -los que trabajaron para la elección del Papa Francisco- hicieron una campaña para las “misas homosexuales”, aclamaron las leyes de “matrimonio de homosexuales” como “positivas” y trataron de hacer de la homosexualidad algo “central” para el sínodo familiar. El escritor fantasma de Amoris Laetitia, autor de Heal Me With Your Mouth: The Art of Kissing,(SSa´name con tu boca, el arte de besar) lamentó abiertamente el retroceso en contra de la agenda homosexual.

Amoris Laetitia, como lo ha demostrado un sacerdote, se escribió realmente para legitimar la actividad homosexual, pero la Humanae Vitae, la ley natural y el lenguaje del Catecismo aún se interponen en el camino.

Es por eso que el Arzobispo Forte y el Cardenal Baldisseri planearon, en documentos de trabajo de los sínodos anteriores, utilizar a los jóvenes para revolucionar el lenguaje moralizador de la sexualidad, permitiendo una “relectura” de la ley natural. El año pasado, el Arzobispo Forte ya explicó cómo el sínodo juvenil desarrollará la promesa de Amoris Laetitia de integrar a “todos“.

El Cardenal Baldisseri presentó recientemente el Instrumentum Laboris del sínodo, que elogia la conciencia para discernir “qué don podemos ofrecer … aunque quizás no sea del todo el ideal”. Dice que “algunos jóvenes LGBT” quieren “un mayor cuidado por parte de la Iglesia” cuando se les preguntó a las parejas jóvenes del mismo sexo” qué propondrían”

Baldisseri afirma que este primer uso revolucionario del acrónimo “LGBT” por el Vaticano simplemente estaba ya incluido en el documento pre-sinodal de jóvenes, sin embargo, este término ideológico no aparece allí.

Otro líder detrás del Instrumentum Laboris es el Padre Giacomo Costa, S.J.-el Vicepresidente de la Fundación Martini, elegido por el Papa para ayudar a dirigir el sínodo como secretario especial. Los escritos de Costa han promovido la lucha de parejas del mismo sexo por los “derechos sociales y civiles”. También ayudó a escribir el documento preparatorio del sínodo, que promete ejecutar la promesa de Amoris Laetitia 37 de “dejar espacio a las conciencias de los fieles”, quienes “son capaces de llevar a cabo su propio discernimiento “.

Él y el Instrumentum Laboris están promoviendo la “Escuela de la Palabra” de Martini, donde los jóvenes simplemente escuchan la Biblia para obtener sus propias respuestas sobre la voluntad de Dios. En la reunión pre-sinodal, los jóvenes católicos, no católicos y ateos fueron guiados en meditación sobre la promesa de Jesús de que la verdad “los hará libres” (Juan 8:32), tal como lo explica Gandhi (“[Dios] es conciencia. Él es incluso el ateísmo del ateo “) y el poeta musulmán Rumi (” Tú eres una copia del Libro sagrado de Dios … Busca lo que quieras dentro de ti “).

El P. Costa luego ayudó a supervisar a los jóvenes escritores y editores del texto pre-sinodal, como lo muestran las fotos de los equipos en el trabajo. Mientras esos jóvenes escogidos a dedo niegan una “conspiración” o “agenda”, una parte de ellos se alinea con grupos que militan por una revolución en la sexualidad.

Su primer borrador exigió “apertura de mente” sobre la sexualidad y la “bienvenida” de “todos” los que violan los “estándares deseados” de la Iglesia “. Su texto final decía que los jóvenes” pueden querer que la Iglesia cambie su enseñanza “sobre la anticoncepción, aborto, homosexualidad, convivencia, matrimonio y sacerdocio. Si bien admitió diplomáticamente que “muchos” jóvenes aceptan estas enseñanzas, anunció que lo “importante” es la “discusión” con “convicciones” disidentes sobre estos “asuntos polémicos”.

Uno de los cuatro escritores detrás de esa primera sección trabaja como productor para el p. Thomas Rosica, un discípulo de Martini que dio informes sesgados contra el “lenguaje de exclusión” sobre la homosexualidad en el sínodo familiar.

Otro de los cuatro escritores, un periodista presentado en Crux, representaba al Centro Laico. El grupo trató de influir en el sínodo familiar al acoger a Mons. Philippe Bordeyne, participante de un “sínodo paralelo” sobre la legitimación de las uniones entre personas del mismo sexo (y un experto en un seminario del Vaticano para este sínodo).

Ambos monseñor Bordeyne y el cofundador del Centro Laico se sientan en el consejo de un grupo patrocinado por Martini que trabaja para “dar la bienvenida” a las parejas homosexuales.

Antes de enviar a sus tres delegados a la reunión pre-sinodal, el Centro Laico recibió al Cardenal Tobin, quien una vez dio la bienvenida a una “peregrinación LGBT” a Misa y recientemente dijo que la Iglesia “está abordando la cuestión de las parejas del mismo sexo”. Una joven delegada le contó sobre los `errores´de la Iglesia a la hora de ministrar los “de diferente orientación sexual”. El Cardenal Tobin criticó una “ética nominalista” “fría”, diciendo que el “mayor temor” de los jóvenes es que la Iglesia “los juzga”.

“Ahora, creo que podemos corregir eso, pero vamos a necesitar ayuda”, le dijo a él .

Luego ella ayudó a editar el texto pre-sinodal, diciendo que la reunión mostró que “todos nosotros, incluso si no estamos de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia … tenemos esperanza y aún queremos participar”. También fue entrenada para luchar por la “inclusión radical” por la organización Voices of Faith, cuya última conferencia atacó a la Iglesia por ser “homofóbica y antiaborto”.

Un delegado de Voces de la Fe (Voices of Faith) ayudó a escribir la segunda sección del texto lamentando “reglas” y “juicios”. Otro se sorprendió por el silencio de otros sobre cuestiones “LGBT”, admitiendo que la cuestión de incluir “homosexualidad y género” en el texto fue “peleada” hasta el final.”

-Esa sección se basa de manera subversiva en los pedidos del grupo de Facebook inglés de ortodoxia abierta y audaz:

[La Iglesia] debe ser estable y no “diluir” sus verdades. [Los jóvenes] quieren que la Iglesia aborde abiertamente cuestiones que a menudo se consideran tabú: la homosexualidad, el aborto, el control de la natalidad y el género.

Misteriosamente, ese grito se metamorfoseó en esto:

Los jóvenes … desean respuestas que no sean diluidas, o que utilicen formulaciones prefabricadas. Nosotros, la Iglesia joven, pedimos a nuestros líderes que hablen en términos prácticos sobre temas controvertidos como la homosexualidad y las cuestiones de género, sobre los cuales los jóvenes ya discuten libremente sin tabú.

Baldisseri también les dijo enfáticamente a los jóvenes escritores que “exploraran las [diferentes] culturas [de los delegados]”, así que su primer borrador evitó “cosas muy católicas” como la Adoración y llamó a Jesús una “figura histórica”.

La “gran comunidad en línea” que solicitó la Forma Extraordinaria de la Misa tampoco fue “adecuadamente” representada por los moderadores en línea, quienes acusaron a esos jóvenes de ser un “lobby”.

Mientras tanto, el p. James Martin, S.J. se jacta de que “LGBT” -este término político que el Cardenal Baldisseri atribuye falsamente al texto de los jóvenes- es ahora “más difícil” de criticar. El libro “LGBT” de Martin ha sido aprobado con entusiasmo por el Cardenal Farrell, un líder clave detrás del sínodo y el Encuentro Mundial de las Familias, y el Padre Martin recientemente encabezó una conferencia que organizaba a los jóvenes para cabildear en el sínodo, patrocinado por un grupo LGBT que recibió amplios fondos para impulsar la agenda homosexual en el sínodo familiar.

P. Martin, que sueña con el día en que el lenguaje del Catecismo sobre la homosexualidad pueda cambiar y los sacerdotes puedan “salir del armario” y las parejas del mismo sexo puedan besarse en la misa, ha sido elegido por el Vaticano para encabezar el Encuentro Mundial de las Familias junto a los principales revolucionarios, los cardenales que ya han dicho que la conciencia determina si uno puede recibir la Sagrada Eucaristía mientras se dedica a la actividad homosexual, quienes ya han alardeado de los descarados eventos homosexuales dentro de los espacios sagrados de la Iglesia.

Ahora claramente estamos en un final bien planeado. De acuerdo con los hombres que estuvieron detrás de la elección del Papa Francisco, figuras siniestras marcadas por el escándalo como el cardenal Danneels, el cardenal Murphy-O’Connor y el cardenal Theodore McCarrick, la línea de tiempo que se estableció fue de cuatro o cinco años para hacer la `nueva Iglesia´.

Traducción Religión la Voz Libre

