«Las “dictaduras del socialismo del siglo XXI” hoy son denominadas “dictaduras de delincuencia organizada” »

La Hija de Chávez nunca trabajó sin embargo es heredera de la fortuna de la revolución comunista que la convierte en la persona más rica de Venezuela mientras la gente se muere de hambre compartiendo la miseria.

La ‘revolucionaria’ fortuna que le dejó Hugo Chávez a su familia

El País

El clan Chávez, que es calificado por algunos en Venezuela como la “familia real”, se hizo durante estos años a bienes, vehículos, joyas y dinero avaluados en más de 500 millones de dólares.

“Ser rico es malo, es inhumano así lo digo”. La afirmación no sorprendería tanto si la hubiera dicho alguien diferente a Hugo Chávez Frías.Un día de 2005, mientras se reunía con pequeños y medianos empresarios del país, el Mandatario soltó la frase: “A quienes su trabajo ya les haya producido grandes riquezas deberían donar todo eso (…) hacer obras benéficas”. Las polémicas palabras del fallecido Presidente venezolano, no parecen haber sido escuchadas por sus padres, hermanos e incluso sus hijos, quienes llevan un ritmo de vida frenético. Incluso, sobre ello se han hecho denuncias, como la del exdiputado Wílmer Azuaje, quien aseguró que los Chávez amasaron una gran fortuna mientras el líder bolivariano se empecinaba en construir su Socialismo del Siglo XXI. El exparlamentario inició sus denuncias en 2008. Aseguró que el clan Chávez, que es calificado por algunos en Venezuela como la “familia real”, se hizo durante estos años a bienes, vehículos, joyas y dinero avaluados en más de 500 millones de dólares.Azuaje aseguró que la hasta ayer familia presidencial tenía 17 fincas con un valor, cada una, de entre los 400.000 y 700.000 dólares; una flotilla de diez camionetas Hummer de 70.000 dólares y 200 millones de dólares en cuentas en el exterior. “De las tres hectáreas que poseían hace 30 años han pasado a un dominio de 45.000 hectáreas”.Según dicen, dos de los cinco hermanos del Jefe de Estado, Argenis, quien hoy es presidente de la estatal eléctrica Corpoelec, y Narciso han adquirido decenas de terrenos en Barinas, el estado natal de los Chávez.Algunas de esas fincas, como la llamada La Malagueña, en su momento habría sido adquirida por Argenis Chávez a un costo de 380.000 dólares. Varias de esas haciendas están dotadas de carreteras propias, canchas deportivas y piscinas.‘La Chavera’, la propiedad original del padre del mandatario, Hugo de los Reyes Chávez, quien desde el 2000 hasta 2008 se desempeñó como gobernador de Barinas, de una modesta finca de 30 hectáreas, pasó a convertirse en un latifundio de más de 600. De Aníbal, uno de los hermanos menores del difunto también se dice que se ha enriquecido gracias a su desempeñó como alcalde de Sabaneta, el pueblo de donde salió el clan. Las metamorfosis Por si esto fuera poco, la madre de Chávez, Elena Frías, ha pasado de ser la típica ama de casa del Llano venezolano a portar cinco anillos de oro con diamantes, bolsos de reconocidas marcas y lentes Dolce & Gabbana. Y eso que su marido trabajaba como maestro de escuela y debió entregar a sus dos hijos mayores, Adán y al fallecido Hugo, a su suegra, Rosa Inés, para que los criara, porque no tenía como alimentar tantas bocas.

La matrona del clan se ha sometido en estos casi tres lustros de Revolución Bolivariana en Venezuela a varias cirugías estéticas. Ella no es la única, pues se asegura que las hijas mayores del desaparecido líder bolivariano, Rosa Virginia y María Gabriela, también han pasado por el quirófano para moldear su figura. Así mismo, hoy exhiben ropa de marca y días atrás se difundieron fotografías de ellas en sitios tan poco socialistas como Disneyland París o asistiendo a conciertos de música en el exterior. Hugo, el único hijo varón del fallecido gobernante, tampoco se ajusta a los ideales de su progenitor, pues no solamente se le ve en Caracas con vehículos de lujos como Bentley o Hummer, sino que ha sido protagonista de varios incidentes en discotecas y centros de diversión nocturna. También ha dejado registro fotográfico de que utiliza, para movilizarse él y sus amigos, los helicópteros que la Fuerza Armada destinados para uso exclusivo Jefe del Estado. Incluso se dice que el joven suele viajar junto con algunas amistades a la paradisiaca isla de La Orchila, donde hay una residencia presidencial. Dicen que allí realiza fiestas en las que el whisky ha corrido como el agua. Ni siquiera la menor, Rosainés, bautizada en honor a la abuela o “mamá vieja” del Presidente, ha escapado a las veleidades capitalistas, como fotografiarse con un manojo de dólares y con el cantante canadiense Justin Biber y difundirlo por Twitter. El propio Chávez también dio motivos para hablar, pues con el paso del tiempo se comenzó a ver que utilizaba trajes de marca hechos a la medida, lo mismo que las camisas y relojes costosos, plumas Montblanc y teléfonos sofisticados. Sin embargo, jamás nadie se ha atrevido a señalarlo de incurrir directamente en hechos de corrupción. Sobre las denuncias contra la familia del difunto, las mismas jamás han sido procesadas por la Asamblea Nacional ni el Ministerio Público. En cambio, sí reposan documentos en los que se encausan a denunciantes como Azuaje.

Univision.com

El costo de sus aviones particulares superó los $100 millones de dólares. Entre sus aviones tenía un Gulfstream G-550, para 15 personas, con un costo aproximado de $500 millones. Un Challenger 605 con capacidad para 10 personas, y uno de los más famosos de Chávez, pues con él podía cruzar el Atlántico, calculado en $18 millones.

Chávez también contaba con un Learjet 60, con capacidad para hasta 8 personas, con un costo aproximado de $8 millones. Para dar la vuelta al mundo en dos paradas podía abordar su Global Express para 15 personas, con un costo de $23 millones. Y el Falcon 900 LX, donde podía abordar de 12 a 15 personas, con un valor de $40 millones.

En la vicepresidencia de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Chávez colocó a uno de sus primos, Asdrúbal Chávez, quien tenía total manejo de la compra y venta de todos los productos del petróleo.

Según Jerry Brewer, experto en antiterrorismo, calcula que la fortuna de la familia Chávez es de $1,800 millones de dólares.

