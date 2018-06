Gustavo Petro es un comunista Pro-Gay Pro-aborto de la narco guerrilla M-19 que se desmovilizó con la finalidad de conquistar el poder politico con armas ideológicas, para convertir a Colombia en un País ateo Comunista. La narco guerrilla le financió la incursión en la política. Durante la administración de la alcaldía de Bogotá i mpulso el marxismo cultural y utilizó el dinero de los contribuyentes para imponer en las escuelas la perversa ideología de género. Su gobierno se caracterizó por la imposición de la homosexualidad, el incumplimiento de sus falsas promesas y una administración fallida. Su propuesta económica actual se basa en el modelo anti católico del desarrollo sostenible de la ONU y el fraude del cambio climático, calificada por los expertos como “ambigua, ambiciosa y desacertada”.

Voice of the Family – El 25 de septiembre de 2015 los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Éstas consisten en 17 objetivos y 169 objetivos que las naciones se han comprometido a alcanzar para 2030.

Metas LGBT Quinto objetivo: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas deben entenderse entonces como un llamamiento eficaz a los Estados miembros para que garanticen el acceso universal al aborto en todo el mundo para el año 2030.

Así, los objetivos del desarrollo sostenible promueven la educación sexual, que es uno de los principales campos de batalla en las Naciones Unidas y en otras instituciones internacionales.

La Iglesia católica prohíbe la colaboración con los comunistas bajo la pena de excomunión automática para los que colaboran con el comunismo. Igualmente prohíbe darle el voto a politicos que apoyen el aborto y la homosexualidad, como es el caso de Gustavo Petro. Por esa razón ningún colombiano católico puede votar por él, porque si lo hiciera se convertiría automáticamente en un apostata que públicamente ha renegado de su fe.

Congregación para la Doctrina de la Fe:

(Denzinger-Hünermann 3865. Decreto del Santo Oficio, 28 de junio (1 de julio) de 1949)

Petro: “Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual…”

Papa Pío XI

Nos condenamos el sistema, a sus autores y defensores, quienes han considerado a Rusia como el terreno más apto para realizar un sistema elaborado hace mucho tiempo y desde Rusia extenderlo por todo el mundo. (Pío XI. Encíclica Divini Redemptoris, n. 24, 19 de marzo de 1937)

Procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso, y no se puede admitir que colaboren con el comunismo, en terreno alguno, los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error; y cuanto más antigua y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá(Pío XI. Encíclica Divini Redemptoris, n. 60, 19 de marzo de 1937

El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede colaborar con él en ningún terreno

Los populistas comunistas han ganado terreno en la política porque inyectan en los jóvenes el odio por los gobiernos democráticos. Desgraciadamente en Colombia muchos jóvenes y personas de bajos recursos le vendieron el voto a Gustavo Petro . En Colombia también hay muchas personas que venden al País porque ellos mismos se venden a los politicos radicales izquierdistas a cambio de puestos politicos fomentando la corrupción.

En la Escritura vemos como Dios castiga tanto al autor de un delito como a los ciudadanos que se hacen cómplices y lo apoyan (Cf.Jueces 9:24)

Hermano se fiel a tus principios católicos, NO vendas tu fe, NO vendas a Colombia al comunismo, NO Votes por Petro.

Catecismo 1868 El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos: — participando directa y voluntariamente;

— ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos;

— no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo;

— protegiendo a los que hacen el mal. 1869 Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las “estructuras de pecado” son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico constituyen un “pecado social”

Es una obligación moral votar y cuando no existe un candidato 100% católico se debe elegir el candidato que represente el mal menor que en este caso es Ivan Duque.

Los fieles católicos colombianos rechazamos la agenda radical anti-católica del comunista Pro-Gay Pro-aborto Gustavo Petro.

Renovamos la Consagramos de la República de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús para que sea El quien Gobierne dándole Santo Temor de Dios a Ivan Duque para gobernar la Nación, rectifique y se convierta con la Gracia de Dios en un nuevo Constantino que defienda los derechos de Dios.