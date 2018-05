El 16 de mayo de 2018, Bergoglio negó la fe católica en una reunión en el Vaticano con representantes de las religiones dhármicas , incluidos los budistas, hindúes, jainistas y sijs. En una conferencia titulada: “Dharma y logos: diálogo y cooperación en una era compleja”.

Apostasía: Bergoglio respeta a los ídolos del budismo

Al final del discurso donde negó a Cristo delante de las falsas religiones omitiendo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Bergoglio conjuró a los presentes diciendo: “Sobre ti y tus comunidades, invoco una abundancia de bendiciones divinas”.

Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viene en su propio nombre, a ése le recibiréis Juan 5:43