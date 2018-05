Ayer 4 de Mayo del 2018, dirigiéndose a los participantes en el congreso internacional promovido por la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica a Bergoglio se le ocurrió improvisa porque dijo que tenía que ” decir las cosas adecuadas para este momento” entre ellas reírse para Blasfemar al Espíritu Santo al que Bergoglio por cierto le atribuye la herejía protestante como una diversidad.

“¡Este Espíritu Santo es un desastre porque nunca se cansa de ser creativo!”

Bergoglio: Después, hay otra cosa: ¡Que este Espíritu Santo es una calamidad [ríe, ríen], porque nunca se cansa de ser creativo! Ahora, con las nuevas formas de vida consagrada, es realmente creativo, con los carismas… Es interesante: es el autor de la diversidad, pero al mismo tiempo el Creador de la unidad.

Calamidad que fue traducido al Inglés como desastre:

Then, there is something else: this Holy Spirit is a disaster [laughter], because He never tires of being creative! Now, with the new forms of consecrated life, He is truly creative, with the charisms… It is interesting: He is the Author of diversity, but at the same time the Creator of unity. This is the Holy Spirit. And with this diversity of charisms and many things, He makes the unity of the Body of Christ, and also the unity of consecrated life. And this too is a challenge.

Bergoglio no se detiene al momento de Blasfemar o proferir una herejía.

Apocalipsis 13:5. Se le dio así mismo una boca que hablase cosas altaneras y blasfemias; y se le dio facultad de obrar así por espacio de cuarenta y dos meses.

Entre seglares, las palabras maliciosas no pasan de ser palabras maliciosas; en boca del sacerdote son blasfemias. […] Consagraste tu boca al Evangelio; no es lícito abrirla maliciosamente. Acostumbrarse a ello es sacrilegio. Los labios del sacerdote han de guardar el saber y en su boca se busca la doctrina, no la picaresca y el chisme. Es insuficiente desterrar de los labios las palabras maliciosas, que suelen justificarse como chistes graciosos; también hay que cerrarlas el oído. Es vergonzoso que provoquen tus carcajadas. Pero más vergonzoso aún que las provoques en los otros. (San Bernardo. Tratado de la consideración al Papa Eugenio, cap. XXII)

Heresiarca Bergoglio: “No podemos pensar en una Iglesia uniforme, esto no es Iglesia”

Bergoglio quiere que todos los herejes se unan a él no importa que sean idolatras o ateos que nieguen a Jesucristo, pide que le manden la buena onda y si murieron ateos Bergoglio los engaña prometiéndoles que se salvarán.

Bergoglio pidió perdón a pentecostales por los “Católicos poseído por el diablo”.

Católicos poseído por el diablo:

Francisco hizo una visita privada a un grupo pentecostal reunidos junto a Giovanni Traettino en Caserta, Italia meridional. Traettino es amigo privado de Francisco. Según Radio Vaticana Alemana Francis dijo durante su visita: “Entre los que han perseguido y condenado a los miembros de la comunidad pentecostal como si fueran locos y destruirían a la humanidad, también habían católicos. Yo soy el pastor de los católicos y les pido perdón por esos hermanos y hermanas católicos que estaban poseídos por el diablo y no entendían nada “. Gloria.TV News on the 29th of July 2014

Bergoglio está sustituyendo el catolicismo por la masonería predicando un falso cristo, falsos sacramentos y anulando los mandamientos de la Ley de Dios y quienes le siguen han rengado de la fe en Cristo por lo tanto no se salvarán.

