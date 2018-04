Bergoglio utilizó a un niño para promover maliciosamente una de sus viejas herejías, que ha sido anatematizada por el Concilio Dogmático de Trento: Los ateos se salvan si bautizan a sus hijos. Bergoglio no cree que la fe es necesaria para la salvación como lo enseña la Escritura sino que cree que los actos buenos puramente naturales de los ateos que niegan a Dios lo salvan. En el video podemos observan como Bergoglio utilizó a un niño que estaba nervioso para hacer una pregunta, que se puso a llorar y Bergoglio lo llamó por su nombre y le dijo que le hiciera la pregunta al oído en secreto y fue empujado hasta donde estaba Bergoglio, para luego revelarla públicamente pidiéndole un supuesto permiso al niño, para darle una respuesta pública en contradicción con el Magisterio de la Iglesia y en oposición a la Palabra de Dios.

En este encuentro Bergoglio profesó públicamente varias herejías.

Vatican Insider: El niño quiere saber sobre el destino de su padre ateo que bautizó a sus hijos. Emanuel le preguntó si su padre, que era ateo pero había bautizado a sus cuatro hijos (sus dos hermanos y una hermana), fue al cielo después de su muerte. Y no al infierno. Bergoglio respondió: “él era un buen hombre, él está con Dios”

“Si pudiéramos llorar como Emanuel cuando tenemos dolor en nuestros corazones. Llora por su padre que murió y tuvo el coraje de hacerlo ante nosotros porque hay amor en su corazón”, señala, “su padre era ateo, sin embargo, bautizó a sus cuatro hijos, era un buen hombre. Es bueno que un hijo diga eso sobre su padre, que “era bueno”. Si ese hombre era capaz de criar a sus hijos así, entonces era un buen hombre . Dios está orgulloso de tu padre “.

Luego, Francisco enfatiza: “Dios tiene el corazón de un padre, tu padre era un buen hombre, él está en el cielo con Él. Asegúrate. Dios tiene el corazón de un padre y Dios abandonará a un padre incrédulo que bautizará a sus hijos?. “Dios ciertamente estaba orgulloso de tu padre, porque es más fácil ser creyente y bautizar a sus hijos que ser un no creyente y bautizar a sus hijos. Ora por tu padre, habla con tu padre. Esa es la respuesta” .

San Pío X declaró en la Encíclica Editae Saepe, n. 28: “… de hecho, no obstante, los actos buenos puramente naturales son solo una falsificación de la virtud, ya que no son ni permanentes ni suficientes para la salvación.

Observen como abusivamente Bergoglio utiliza a un niño para promover la herejía de que los ateos se salvan rechazando a Dios por sus aparentes ‘buenas’ obras, el niño se pone nervioso y quiere regresar a su silla pero el sacerdote forcejea con el niño mientras Bergoglio lo coacciona para que hable, el niño se quiere regresar y el sacerdote lo aprieta del brazo, lo abraza y luego lo lleva a la fuerza, empujando al niño hasta donde esta Bergoglio, quien lo había llamado por su nombre al ver que el teatro se les iba a derrumbar porque es evidente que el niño no quería hacer ninguna pregunta sino que se quería regresa a su silla.

«Si alguien dice que el hombre puede ser justificado ante Dios por sus propias obras, ya sea por sus propios poderes naturales o mediante la enseñanza de la ley, sin la gracia divina a través de Jesucristo, que sea anatema». (Concilio de Trento, Sesión VI, Canon 1)

John Vennari: “Aunque esto podría sorprender a algunos lectores , debo decir que yo nunca permitiría que el Papa Francisco le enseñe religión a mis hijos”.

Bergoglio profesaba esta misma herejía en Argentina, con lo que demuestra su obstinación.

Bergoglio en lugar de arrepentirse se ha empecinado una y otra vez en sus mismas herejías, demostrando su pertinacia.

Bergoglio en contradicción del Magisterio y de la Escritura cree que las obras de filantropía de un masón o ateo lo salvan.

En su libro herético sobre el Cielo y la Tierra Bergoglio difundió esta misma herejía pp. 27-28, Bergoglio se rebela contra Dios y se niega a decirle la Verdad a los ateos para que no se arrepientan y no se salven, los engaña diciéndole en su libro que él respeta a los ateos y no trata de convertirlos o hacer proselitismo: “No encaro la relación para hacer proselitismo con un ateo, lo respeto… no le diría que su vida está condenada porque estoy convencido de que no tengo derecho a hacer un juicio sobre la honestidad de esa persona… todo hombre es imagen de Dios, sea creyente o no. Por esa sola razón cuenta con una serie de virtudes, cualidades, grandezas”.

Esta herejía ya ha sido refutada: Sin Dios no se hace nada bueno

Parar llegar al Reino de Dios hay que cumplir los mandamientos. Cf.Mt. 19, 16-21

El Concilio de Trento juzga la idea de Bergoglio de que dentro de otros cultos se obtienen beneficios espirituales y se da gloria a Dios

Sin la gracia de Cristo, el esfuerzo de nada vale al hombre para merecer el cielo.

Bergoglio predica el anti-evangelio de la impostura religiosa del anticristo que da falsas soluciones a los problemas de los hombres a cambio de la apostasía, el seudo mesianismo del anticristo que le rinde culto al hombre desplazando el culto a Dios, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y en el lugar de Jesucristo.

