Gaudete et Exsultate: Justo lo que esperábamos

por Christopher A. Ferrara

11 de abril de 2018

En este punto del pontificado del hombre de Argentina, no es necesario leer Gaudete et Exsultate para saber qué contiene: un fárrago de elementos que parecen piadosos, ataques contra los católicos ortodoxos y las grandes novedades que este Papa ha estado promoviendo implacablemente desde el momento de su elección. Esto es lo que ya hemos visto con Evangelii Gaudium, Laudato si ‘y, por supuesto, el desastroso Amoris Laetitia (AL) que, increíblemente, pretende abolir -en la práctica- el carácter sin excepciones de los preceptos negativos de la ley divina y natural, comenzando con el sexto mandamiento.

Sólo para estar seguro, sin embargo, revisé el documento. En un relativo “sumario” de 20,000 palabras. Es precisamente lo que se esperaba: algunas declaraciones piadosas aprovechadas para hacer las llamadas a cambios radicales que Francisco exige en contradicción con la enseñanza de todos sus predecesores, junto con las habituales denuncias de clérigos ortodoxos y laicos quien se atreven a oponerse a sus novedades.

Aquí hay un pasaje clave que captura la esencia de lo que Antonio Socci ha llamado tan acertadamente bergoglianismo:

“La complacencia es seductora; nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar las cosas, que no hay nada que podamos hacer, porque así es como siempre han sido las cosas y, sin embargo, siempre logramos sobrevivir. Por la fuerza del hábito ya no resistimos al mal. ‘Dejamos que las cosas sean’, o como otros han decidido que deberían ser. Sin embargo, permitamos que el Señor nos despierte de nuestro letargo, para liberarnos de nuestra inercia. Vamos a repensar nuestra forma habitual de hacer las cosas; abramos nuestros ojos y oídos, y sobre todo nuestros corazones, para no ser complacientes con las cosas tal como son, sino inquietos por la palabra viva y eficaz del Señor resucitado”







Nótese la sospechosa fusión de `ceder al mal´, que implicaría un pecado, definido por un no “cambiar las cosas” o aceptar “como siempre han sido las cosas” o “como otros han decidido que deberían ser”, y la igualmente equívoca combinación de `hacer el bien´ con “repensar [nuestra] forma habitual de hacer las cosas ... para no ser complacientes sobre las cosas tal como son” para que podamos “estar intranquilos por la palabra viviente y eficaz del Señor resucitado”.



Gaudete et Exsultate es, entonces, un intento apenas disimulado de imponer AL, socavar el Sexto Mandamiento en la Iglesia bajo la apariencia de “discernimiento” de lo que supuestamente nos pide el Espíritu Santo: a saber, la novedad. Sin dejar ninguna duda de su intención, el Papa Francisco más tarde deja en claro que exige la adhesión a sus novedades como la voz de Dios hablando a través de él:



“¿Cómo podemos saber si algo proviene del Espíritu Santo o si proviene del espíritu del mundo o del espíritu del diablo? La única forma es a través del discernimiento, que requiere algo más que inteligencia o sentido común. Es un regalo que debemos implorar. Si le preguntamos con confianza que el Espíritu Santo nos concede este don, y luego buscamos desarrollarlo a través de la oración, la reflexión, la lectura y un buen consejo, entonces seguramente creceremos en esta dote espiritual … “.(G E)



Hasta aquí todo bien. Pero la píldora venenosa se administra de inmediato:



“Esto es aún más importante cuando se presenta alguna novedad en nuestras vidas. Entonces tenemos que decidir si es vino nuevo traído por Dios o una ilusión creada por el espíritu de este mundo o el espíritu del diablo. En otras ocasiones, puede suceder lo contrario, cuando las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas tal como están, a optar por una resistencia rígida al cambio. Sin embargo, eso sería bloquear el funcionamiento del Espíritu … “.



No hay otra palabra que pueda aplicarse a este texto sino `retorcido´ : El mal se manifiesta por una “rígida resistencia al cambio”, es decir, al cambio que Francisco, — único entre todos los Papas hasta San Pedro—, exige según los “signos de los tiempos.”



En ninguna parte del gran Depósito de la Fe encontramos ninguna enseñanza sobre el mal imaginario que supone la “rígida resistencia al cambio”. Muy por el contrario, la resistencia al cambio es precisamente lo que exige una defensa de la enseñanza inmutable del Evangelio, que es la Palabra Eterna:



“No piensen que he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para destruir, sino para dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, el que quebrantará uno de estos mandamientos menores, y así enseñará a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos “(Mateo 5: 17-19)



En cumplimiento de la Ley de Dios, Nuestro Señor declaró que quien se divorcie y pretenda “volver a casarse” comete adulterio. Recordando su reproche a los fariseos, que apelaron a Moisés en defensa de su aprobación del divorcio: “Moisés, por la dureza de tu corazón, te permitió quitar a tus mujeres, pero desde el principio no fue así”. 19: 8)





Sin embargo, ahora la Iglesia está afligida por un pontificado cuyo tema es la tolerancia del divorcio y el “nuevo casamiento” en la Iglesia y la admisión de los adúlteros públicos a la Sagrada Comunión mientras continúan en sus relaciones adúlteras, lo que revertiría 2.000 años de enseñanza arrastrando a toda la Iglesia al tiempo de Moisés.



Con una audacia inigualable, Francisco cita el Octavo Mandamiento mientras invoca el infierno (cuya existencia niega en las conversaciones con Scalfari, cuyos informes no niega) para demonizar a los católicos que defienden los “otros mandamientos “, es decir, el sexto mandamiento que ha pasado los últimos cinco años intentando socavar en la práctica:



“Incluso en los medios católicos, los límites pueden sobrepasarse, la difamación y la calumnia pueden volverse un lugar común, y pueden abandonarse todos los estándares éticos y el respeto por el buen nombre de los demás …”. Llama la atención que, en ocasiones, al afirmar que respetan los otros mandamientos, ignoran por completo el octavo, que prohíbe dar falso testimonio o mentir, y vilipendiar despiadadamente a los demás. Aquí vemos cómo la lengua que no se guarda, encendida por el infierno, prende fuego a todas las cosas (ver Sant 3: 6). (Gaudete E)



“Aparentemente, el Papa Francisco no ve” falso testimonio o mentir “en su diatriba más o menos constante contra los católicos ortodoxos, ni percibe que “vilipendia despiadadamente a otros” cuando los denuncia, casi a diario, como hipócritas rígidos.



En cuanto a la descarada manipulación vaticana de la carta presentada falsamente como un respaldo del Papa Benedicto XVI a “la teología del Papa Francisco”, Francisco evidentemente no percibe ninguna de estas faltas de las que acusa a los demás



Sin embargo, podemos encontrar esperanza en el hecho de que esta cruda polémica papal no engaña a nadie que no desee ser engañado, y que el número de fieles que se están despertando al engaño aumenta día a día. Nuestra Señora de Fátima intercederá pronto para poner fin a esta debacle.

