Francisco dijo que las almas malas “no son castigadas”, sino que “las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van en medio de las filas [de las almas] que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y no pueden entonces ser perdonadas, desaparecen. No existe el infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras”.

La Oficina de Prensa no discute que Scalfari informó la declaración de Francisco en una forma materialmente correcta, pero distrae al público al decir que posiblemente Scalfari no utilizó la expresión exacta.

El infierno “no existe” … las almas pecaminosas “desaparecen”

Scalfari informó su presunto intercambio sobre el infierno de la siguiente manera:

Scalfari: Su Santidad, en nuestra reunión anterior me dijo que nuestra especie desaparecerá en algún momento y Dios siempre creará otras especies a partir de su semilla creadora. Nunca me has hablado de las almas que murieron en el pecado y van al infierno a sufrir por ello para siempre. En cambio, me has hablado de las buenas almas que son admitidas a la contemplación de Dios. Pero las almas malas? ¿Dónde están castigadas?

Papa Francisco: “No son castigadas, aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y se unen a las filas de almas que lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, desaparecen. El infierno no existe; la desaparición de las almas pecaminosas existe “.

Al final de la entrevista, Scalfari también negó expresamente la divinidad de Cristo, describiendo a Jesús de Nazaret como “un hombre y no más que un hombre”.

La entrevista que el periodista Scalfari le atribuye a su amigo Jorge Mario Bergoglio:

Ataca el Dogma del Infierno

Ataca el Dogma de la inmortalidad del Alma

Ataca la divinidad de Jesucristo

Comparemos la presunta Entrevista de Scalfari con este video de Bergoglio

Bergoglio: ”Si tú fueras un pecador tremendo, con todos los pecados del mundo a cuestas, y además te condenasen a la pena de muerte y cuando estás para morir blasfemas, insultas y todo lo demás… y en ese momento, miras al Cielo y dices:”¡Señor!”… ¿donde vas, al cielo o al infierno?¡Al cielo!… Va al infierno solamente el que dice a Dios : ”No te necesito, me las arreglo solo, como hizo el diablo que es el único del que estamos seguros que está en el infierno”. Domingo 8 de marzo de 2015

Donde están las almas condenadas que la virgen le mostró a los niños de Fátima en el infierno que describió Bergoglio? Se aniquilaron como afirmó Scalfari? Donde esta Judas Iscariote, donde está el heresiarca Lutero? Donde están las almas condenadas que han visto tanto santos?