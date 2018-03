CRACOVIA, Polonia, 19 de marzo de 2018 (LifeSiteNews) El padre Edward Staniek, de 77 años, es profesor de patrística y rector del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Cracovia desde 1993 hasta 2001. Fue ordenado sacerdote en 1965 por Karol Wojtyla, ahora conocido como el Papa San Juan Pablo II, y es autor. más de 40 libros teológicos o catequéticos.

En su homilía ahora famosa, dada en Cracovia el 25 de febrero, el padre Staniek dijo que reza por el Papa Francisco para recibir sabiduría, e insistió en que la autoridad del Papa deriva únicamente de la obediencia a Jesucristo.

“Rezo por sabiduría para el Papa, para que su corazón se abra a la influencia del Espíritu Santo, y si él no hace [su voluntad], ruego por su pronta partida a la casa del Padre”, dijo. . “Siempre podemos pedirle a Dios una muerte feliz porque una muerte feliz es una gran gracia”.

Autoridad y no poder

Según Polonia Christiana , un tema central del sermón de Staniek fue que la autoridad en la Iglesia y el mero liderazgo en la Iglesia son dos cosas diferentes.

“¿Quién es la mayor autoridad para mí? ¿Es Jesús? “, Preguntó el sacerdote. Explicó que la autoridad es respeto por alguien confiable, alguien que merece confianza por alguna razón, como ser un especialista en un campo determinado. Sin embargo, la autoridad solo es merecida por aquellos que son responsables.

“El respeto por una persona tan [autoritativa] hace que su opinión sea importante. La base de la autoridad es la responsabilidad de una persona “, dijo el teólogo.

“Mi Dios es [él] responsable”, continuó Staniek, “y me hace a su imagen y semejanza”. Él es la Autoridad. Y tengo que ser una autoridad que sea 100% responsable de sus palabras, pensamientos y acciones “.

El padre Staniek advirtió contra las suposiciones automáticas de que los eclesiásticos profesionales son autoridades. Incluyó al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los párrocos entre aquellos que podrían ser poderosos pero no tener autoridad. Ser capaz de dar órdenes no significa que alguien tenga verdadera autoridad, explicó Staniek. Mientras tanto, la única autoridad en la iglesia es Jesús.

“No se te puede dar autoridad [real]”, dijo el sacerdote, “puedes [solo] crecer en eso. La única autoridad en la Iglesia es Jesús. No el Papa, no la jerarquía … Es Jesús. Y la Iglesia vive sobre la base de su autoridad. Quien en la Iglesia … actúa como Jesús, entonces esta persona irradia con Su autoridad. Una posición alta le da poder pero no autoridad “.

Dos interpretaciones “erróneas” de la misericordia de Cristo

El sacerdote luego dio su opinión de que el Papa Francisco se aparta de Jesús al hacer dos interpretaciones erróneas de la misericordia de Cristo. Según Staniek, Francisco se equivoca tanto al ordenar a las iglesias y diócesis que inviten a los musulmanes y alentar a las personas en pecado mortal a recibir la Sagrada Comunión.

“En nombre de la misericordia [Francisco] pide que las parroquias y las diócesis le abran las puertas al Islam”, dijo. “[Esta es] una religión que es hostil hacia el Evangelio y la Iglesia. En guerras religiosas, han matado a millones “.

Al aludir a la victoria del rey polaco Jan Sobieski III sobre el Imperio Otomano, Staniek dijo que los polacos entendían el Islam mejor que otros.

“Nosotros, los polacos … entendemos mejor que los demás que no hay opción de tener un diálogo normal con ellos. Podemos mostrar misericordia a los musulmanes que mueren de hambre. Las puertas de las diócesis y las parroquias que abrimos solo para aquellos que creen en Jesucristo “, dijo.

“La segunda instancia de interpretación errónea de la misericordia es abrir las puertas a la Santa Misa, el Santísimo Sacramento, para las personas que eligen el pecado como su mundo. Pueden recibir la Eucaristía con la condición de que se conviertan y expiar su pecado. El que conoce la santidad de la comunión prefiere arrodillarse ante el [Santísimo Sacramento] y golpearse el pecho [y decir] ‘ten piedad de mí, un pecador’, que extender sus manos o su lengua para el pan sagrado “.

El sacerdote dijo que la verdadera misericordia está instando a los pecadores serios al arrepentimiento, no admitirlos a la Sagrada Comunión.

“Para los profanos, es un alimento tan mortal como un sacrilegio”, dijo Staniek. “Permitir que [los pecadores endurecidos] en la Iglesia participen en lo sagrado es una profanación de los sacramentos”.

“¿Cuál es el motivo del Papa ? No lo sé “, continuó. “¿Cuál es el punto de sus declaraciones [controvertidas]? Yo tampoco lo sé. Sé cómo estos discursos son utilizados por los medios de comunicación, que pretenden destruir a Jesucristo y su Iglesia “.

Entonces Staniek soltó la bomba que ahora se ha escuchado en todo el mundo.

“Rezo por sabiduría para el Papa, para que su corazón se abra a la influencia del Espíritu Santo, y si él no hace [su voluntad], ruego por su pronta partida a la casa del Padre”, dijo. “Siempre podemos pedirle a Dios una muerte feliz porque una muerte feliz es una gran gracia”.

Al aludir al Evangelio del día, que hablaba de la Transfiguración del Señor, Staniek sugirió que de ninguna manera es cierto que el Papa Francisco, aunque poderoso, participe de la autoridad de Cristo.

” La Iglesia de Cristo no está construida sobre el poder”

“Si el Papa no escucha a Jesús en el Monte Tabor, no participa en su autoridad. La Iglesia de Cristo no está construida sobre el poder. Está construido sobre la autoridad. Quien valora el poder sobre la autoridad es un cuerpo extraño en la Iglesia de Cristo. Escuchemos a Jesús como su Padre nos dijo que hiciéramos en el Monte Tabor “.

La homilía del padre Staniek, titulada “Autoridad y no poder”, fue publicada inicialmente en el sitio web de la revista católica Ktoś Jak Bóg. (¿Quien es como Dios?). Ha sido eliminado.

El arzobispo metropolitano de Cracovia, Marek Jędraszewski, ha publicado una breve declaración en la que dice que sintió “dolor y pesar” al recibir noticias de la homilía de Staniek y que le había hablado al respecto.

“Les aseguro que toda la Iglesia en Cracovia ora fervientemente por las intenciones del Santo Padre , Francisco, pidiéndole al Señor Dios que le dé la gracia que necesita para cumplir el Oficio de Pedro en la Iglesia una, santa, católica y apostólica “, Dijo el arzobispo el 17 de marzo.

