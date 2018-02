LOS ÁNGELES, 2 de febrero de 2018 (LifeSiteNews) – La Arquidiócesis de Los Ángeles supervisada por el Arzobispo José Gómez está permitiendo que su centro de conferencias justo al lado de la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles sirva para un taller filipino de espiritualidad nativa que según un crítico expondrá a los Católicos a los demonios del paganismo.

La “Cumbre de Capacitación en Bienestar Filipino” del 24 de febrero incluirá eventos como la “Ceremonia Cultural de Apertura Indígena Arawaw”, un taller de “Artes Tradicionales de Sanación de las Filipinas” y una introducción a los “Principios Inspirados por Babaylan de Autocuidado”.



Un “babaylan”, según el material publicitario del evento, es un “sanador, ritualista, terapeuta popular, [e] intermediario con el mundo de los espíritus”.



Pero un escritor y evangelista católico familiarizado con las costumbres indígenas filipinas le dijo a LifeSiteNews que el evento tiene influencias “paganas” y es espiritualmente peligroso.

“Exponer a los católicos a eventos y talleres de influencia pagana es de gran preocupación para mí“, dijo Rexcristano Delson a LifeSiteNews.

Delson, un católico de segunda generación cuyo abuelo era un Igorot manbunong indígena (sacerdote o chamán pagano), revisó la información que publicitaba la “Cumbre Filipina de Entrenamiento de Bienestar” y encontró un “extraño parecido” a la espiritualidad pagana que su familia finalmente rechazó cuando se hizo católico

“Después de revisar su itinerario en línea, no pude dejar de notar la ceremonia de” Araraw “”, dijo. “En la superficie, puede parecer totalmente inofensivo y deseable porque describe su propósito como ‘disipar la negatividad en el medio ambiente al tiempo que anuncia la bondad’, dijo.

“Después de leer el resto de la descripción de la ceremonia de apertura, sin embargo,” continuó. “Me di cuenta [tenía] un extraño parecido con los rituales y creencias paganas de mi tribu Igorot”.

La publicidad dice que la ceremonia Arawaw es “una de las formas indígenas en que nuestros antepasados han participado milenios antes del dominio colonial, y que también está en línea con el proceso de disipar espíritus malévolos mientras invitamos a nuestros espíritus ancestrales a comunicarse y celebrar en el festividades “.

Delson le dijo a LifeSiteNews que estas prácticas son un intento de “manipular” fuerzas sobrenaturales.

“El acto de disipar e invitar a los espíritus es algo no cristiano y algunos Igorots cristianos continúan hoy porque creen que los espíritus pueden ser manipulados por el hombre para trabajar a nuestro favor apaciguiéndolos a través de rituales y ofrendas”, dijo.

Algunos de estos espíritus son percibidos como malévolos y otros como benevolentes, pero, según explicó Delson, “es importante comprender que todos estos espíritus son demonios”.

“El exorcista Fr. Ripperger siempre se apresura a señalar el versículo bíblico del Salmo 95: 5 que dice ‘todos los dioses de los gentiles son demonios’, dijo Delson. “Incluso menciona algunos de los que encontró en exorcismos anteriores, como Baul, Asmodeus, Isis y Loki”. “Si él fuera a realizar exorcismos en Filipinas”, continuó Delson, “seguramente se encontraría y conocería los nombres”. de los demonios reales de nuestra gente “.

Delson señaló que los participantes que no entienden el lenguaje del “canto” que se les ofrecerá pueden estar participando inconscientemente en la invocación o adoración de dioses paganos. Dijo que esto le sucedió cuando tomó parte en lo que él pensó que era una ceremonia inofensiva ofrecida para los católicos por un chamán de otra tribu filipina.

“Una vez observé a un mumbaki (chamán espiritual) de otra tribu cantar / rezar durante lo que pensé que era una ceremonia inofensiva porque sabía que aquellos de nosotros que participamos eran católicos”, dijo. “No fue hasta más tarde cuando me dijo que convocó a dioses y espíritus paganos junto con nuestros antepasados. No hay nada de malo en orar por nuestros antepasados, pero nunca deberíamos convocar espíritus y deidades. De nuevo, cada vez que lo hacemos, abrimos las puertas a lo diabólico “.



El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el primero de los 10 mandamientos, en contra de la idolatría, requiere que “el hombre no crea ni venere otras divinidades más que el único Dios verdadero”.

“La idolatría no solo se refiere a la falsa adoración pagana. Sigue siendo una tentación constante para la fe. La idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios “.

“Muchos mártires murieron por no adorar a ‘la bestia’ negándose incluso a simular tal adoración. La idolatría rechaza el señorío único de Dios; por lo tanto, es incompatible con la comunión con Dios “, afirma el Catecismo.

